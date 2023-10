Sold out a Pian della Rocca, circa 130 persone in visita alla centrale idroelettrica Enel

Un’occasione per scoprire le opere d’arte presenti all’interno dell’impianto, oltre ai gruppi di produzione che valorizzano le acque del Serchio

[12 Ottobre 2023]

È andato sold out il primo appuntamento nazionale del tour “Centrali per te”, messo in campo da Enel green power per aprire le porte agli impianti alimentati dalle energie rinnovabili.

Circa 130 persone hanno infatti aderito all’appuntamento in agenda nel territorio comunale di Borgo a Mozzano, dove ha sede la centrale idroelettrica di Pian della Rocca: un impianto da 22 MW alimentato dalle acque del Serchio, in grado di produrre tanta elettricità rinnovabile da soddisfare il fabbisogno elettrico di circa 30mila famiglie.

Realizzata all’inizio degli anni ’40 grazie al progetto dell’architetto Alfonso Gervaso – e sottoposta a restyling nel 2011 –, la centrale è divenuta anche un importante presidio artistico, ospitando nel suo edificio in stile liberty dalle opere dello scultore Angiolo Vannetti e un affresco del pittore Ugo Giovannozzi.

Nel dettaglio i partecipanti, divisi in gruppi, hanno visitato Pian della Rocca lungo un percorso che si è snodato dai locali di accesso con le opere d’arte e le aree di accoglienza fino alla sala quadri e alle zone operative dove si trovano i gruppi di produzione con le turbine, gli alternatori e la componentistica elettromeccanica che trasformano la forza dell’acqua in energia elettrica rinnovabile a disposizione delle popolazioni del territorio.

Le tappe successive di “Centrali per te” saranno sabato 14 ottobre presso le centrali di Flumendosa (Villagrande Strisaili – NU) in Sardegna e di Strettara (Montecreto, MO) in Emilia Romagna ed infine a Isola Palanzano (Palanzano, PR) sempre in Emilia. Per ulteriori info e iscrizioni è possibile cliccare qui.