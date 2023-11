Social media e cambiamento climatico, focus all’Earth technology expo di Firenze

Tra i protagonisti del convegno l’artista Pep Marchegiani, che porterà una “capsula del tempo” che custodisce i semi per la piantumazione di un bosco

[16 Novembre 2023]

La giornata conclusiva dell’Earth technology expo, l’evento (gratuito) in corso in Fortezza da Basso per capire come gestire al meglio i rischi naturali, ospiterà un importante convegno dedicato al tema Comunicazione e cambiamento climatico: il peso delle parole nell’era dei social media, che vedrà tra i partecipanti anche l’eclettico artista di fama internazionale Pep Marchegiani.

Classe ’71, abruzzese, Marchegiani propone un’arte pop fortemente critica, ironica, caustica, capace di uscire dal campo strettamente artistico per trovare approdo nella moda, nel design e nella comunicazione.

«L’invito a presenziare quale testimone dell’arte contemporanea all’Earth technology expo è una grande responsabilità che mi riempie di orgoglio – commenta Marchegiani – La mia ricerca artistica include la tematica dell’economia circolare applicata sulle opere del ciclo Pelle, l’arte come strumento per preservare la natura, l’arte come testimone del momento a beneficio dei posteri. Porterò una capsula del tempo (in foto un esempio, ndr), ovvero un’opera del ciclo Pelle che custodisce i semi per la piantumazione di un bosco. Un contenitore camouflage da far sollevare ad un ragazzo o ad una ragazza o per determinare il peso della vita».

Nel corso del convegno si parlerà anche di Italia in Classe A, la campagna nazionale sui temi dell’efficienza energetica promossa dal ministero dell’Ambiente e realizzata dall’Enea e, più in generale, il talk offrirà l’opportunità di un confronto diretto con professionisti di primo piano nella comunicazione dei temi legati alla crisi climatica in corso, come Claudia Amato (fisica dell’atmosfera e responsabile Rai Meteo), Mauro Buonocore (responsabile Comunicazione del Cmcc), Margherita Erriu (fisica e meteorologa di Rai meteo), Gianluca Garro (comunicatore attivo nella segretaria tecnica del capo dipartimento Protezione civile) e Gaetano Grasso (comunicatore dell’agenzia Beryllium).

Il talk, promosso dalla Fondazione Earth and water agenda (Ewa) insieme al Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc), Protezione civile e Rai utilità, è in agenda a Firenze il 18 novembre dalle 10 alle 12. Per partecipare è sufficiente registrarsi (o scaricare la relativa app) qui.