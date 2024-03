Si avvicina la Zona logistica semplificata, per il porto di Livorno e non solo

Salvetti: dopo il primo via libera del Governo «siamo certi seguirà senza indugio anche il decreto specifico sulla Toscana»

[11 Marzo 2024]

Il Consiglio dei ministri ha approvato il regolamento per l’istituzione delle Zone logistiche semplificate (Zls), per il quale manca adesso solo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

La legge di istituzione delle Zls (e delle Zone economiche speciali, Zes) risale al 2017, dando facoltà alle Regioni di creare delle zone produttive funzionali alle infrastrutture portuali, in cui si applicano crediti d’imposta per favorire gli investimenti da parte delle imprese.

Da parte sua, la Regione Toscana ha formalizzato già nell’aprile 2022 la volontà d’istituire una Zls che comprenda i porti di Livorno, Piombino, Marina di Carrara e Portoferraio, le due aree intermodali con gli interporti di Guasticce e Prato, oltre all’aeroporto di Pisa.

Una prospettiva che trova adesso nuova linfa. Il regolamento approvato dal Governo definisce infatti le modalità di istituzione delle Zls, la loro durata, i criteri per la loro identificazione e delimitazione, le misure di organizzazione e funzionamento.

«Un risultato di enorme importanza – commenta Matteo Paroli, segretario generale dell’Autorità di sistema portuale (Adsp) del mar Tirreno settentrionale – che ci piace poter credere di aver raggiunto anche grazie al riscontro favorevole ricevuto dal nostro convegno, che ha visto la partecipazione di tutta la comunità portuale, e durante il quale sono stati assunti dalle più alte figure istituzionali impegni ben precisi riguardo al superamento dell’impasse rappresentata dalla mancata adozione del regolamento sulle Zls».

Una soddisfazione condivisa da parte del presidente dell’Adsp, Luciano Guerrieri: «Si tratta di un risultato fondamentale che premia gli sforzi fatti dalla Regione e dall’amministrazione portuale negli ultimi anni. Sforzi che hanno trovato in questo Governo una importante disponibilità attuativa. Un grazie anche a tutte le forze politiche in gioco, con le quali è stato possibile attivare una interlocuzione seria e costruttiva».

Un’interlocuzione nella quale anche il Comune di Livorno ha giocato un ruolo da protagonista, dato che sin dall’avvio dell’Amministrazione guidata dal sindaco Luca Salvetti, l’istituzione della Zls è stata vista come un obbiettivo fondamentale per il rilancio dell’economia labronica e portuale in particolare.

«Sono stati numerosi i passaggi, coordinati dall’assessore Simoncini, che ci hanno visto in prima fila, insieme agli altri enti del territorio, per arrivare al decreto di istituzione della Zls – conferma Salvetti – Oggi di fronte al risultato dell’approvazione formale del regolamento che istituisce le Zone logistiche semplificate, c’è soddisfazione da parte dell’Amministrazione comunale per un atto a cui siamo certi seguirà senza indugio anche il decreto specifico sulla Toscana».