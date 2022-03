Finora oltre 80 giovani sostenuti nello sviluppo della loro carriera e più di 10 imprese create

Riparte Ikigai, il programma della Fondazione Mps per sostenere i giovani under35

Tre i filoni di attività per il triennio in corso: puntano su scuole, formazione e startup

[28 Marzo 2022]

Dopo aver supportato oltre 80 giovani nello sviluppo della loro carriera e aver contribuito a lanciare più di 10 nuove imprese a partire dal 2018, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha lanciato il nuovo avviso Ikigai destinato al triennio 2022-24.

Riparte così il programma di accelerazione professionale e imprenditoriale sviluppato da Fondazione Mps per aumentare la competitività nel mondo del lavoro dei giovani del proprio territorio di riferimento, ovvero quello senese in particolare.

A seguito dei positivi risultati, la Fondazione Mps ha deciso quest’anno di estendere il raggio di azione del programma avviando altre nuove iniziative.

Ikigai 2022-2024 si svilupperà dunque nell’arco di un triennio in tre filoni di attività: Ikigai Scuole, dedicato agli studenti del 3°, 4° e 5° anno delle scuole di II grado della provincia di Siena, con l’obiettivo di favorire la scoperta dei percorsi professionali e orientare gli adolescenti ad uno sviluppo di carriera consapevole, in linea con le proprie aspirazioni e i propri interessi; Ikigai Formazione, per sostenere percorsi di training on-the-job, di alta formazione post-diploma e post-laurea degli under-35; Ikigai Start up Academy & Hub, che offrirà corsi di formazione per neo-imprenditori, e programmi di incubazione ed accelerazione a imprese che si insedieranno a Siena negli spazi dell’Ikigai Hub in Via Roma 77, a Porta Romana.

Il prossimo 10 maggio si terrà un workshop di orientamento: tutte le informazioni sul programma e le varie iniziative sono consultabili sul sito ikigai.fondazionemps.it