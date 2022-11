Ri-Creazione, oltre 9mila studenti a lezione di economia circolare con Sei Toscana

Fabbrini: «La risposta avuta anche quest’anno ci riempie di orgoglio ed è l’ennesima conferma della qualità dell’offerta formativa che siamo in grado di mettere a disposizione del circuito scolastico del territorio»

[22 Novembre 2022]

Per l’anno scolastico 2022-23 oltre 9mila studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio dell’Ato sud parteciperanno a Ri-Creazione. Da oggetto a rifiuto e ritorno, il progetto di educazione ambientale promosso da Sei Toscana e giunto quest’anno all’ottava edizione.

L’iniziativa si svilupperà come sempre nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena oltre al comprensorio della Val di Cornia, ovvero l’area in cui Sei Toscana esercita le funzioni di gestore unico dei servizi d’igiene urbana.

«È un progetto in cui l’azienda crede e investe molto – spiega il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini – La risposta avuta anche quest’anno ci riempie di orgoglio ed è l’ennesima conferma della qualità dell’offerta formativa che siamo in grado di mettere a disposizione del circuito scolastico del territorio. Anche se formula e titolo restano uguali, il progetto si rinnova di anno in anno nei contenuti, sempre nuovi e aggiornati. Contenuti che seguono il nostro piano industriale, soprattutto nelle realtà interessate dalla riorganizzazione dei servizi, che infatti hanno risposto molto bene alla proposta didattica».

In totale saranno quasi 500 le classi coinvolte nelle scuole di 68 Comuni dell’Ato Toscana Sud. Ri-creazione, grazie all’impegno di oltre 20 educatori incaricati da Sei Toscana, proporrà percorsi educativi utili per approfondire l’argomento dei rifiuti e del ciclo dei materiali e per incentivare la diffusione di buone pratiche a casa e a scuola, riducendo l’impatto dei comportamenti quotidiani.

L’offerta formativa, articolata in sette percorsi tematici rivolti alle diverse fasce d’età, si baserà sulla presenza in aula e sulla partecipazione a lezioni, laboratori e visite ai centri di raccolta comunali. Ove richiesto, le scuole potranno partecipare al progetto anche “a distanza”, avvalendosi della piattaforma didattica www.ri-creazione.it con videolezioni, video-laboratori, schede di approfondimento e materiale di autovalutazione.