Non può esserci transizione economica senza giustizia sociale

Guterres: «La quarta rivoluzione industriale si sta svolgendo in un contesto caotico»

[15 Giugno 2023]

Aprendo il “World of Work Summit: Social justice for all” organizzato dall’International Labour Organization (ILO) per presentare la sua proposta di una Global Coalition for Social Justice per prevenire le disuguaglianze, il segretario generale dell’Onu, António Guterres ha detto che «La giustizia sociale deve sostenere la transizione globale verso posti di lavoro più giusti e sostenibili per tutti. Il mondo è in un momento decisivo. Le politiche odierne sul clima, sulle minacce alla sicurezza globale, sulla solidarietà sociale e altro ancora, daranno forma al nostro futuro e a quello dei nostri figli e nipoti».

Secondo il capo dell’Onu, il vertice ILO che termina oggi «Fornisce l’opportunità di esplorare soluzioni che renderanno quel futuro più giusto, equo, sostenibile e inclusivo».

L’ILO sottolinea che «Il vertice di 2 giorni evidenzierà il ruolo chiave della giustizia sociale nella creazione di un mondo più sostenibile ed equo e discuterà le strategie per un’azione congiunta maggiore e meglio allineata per promuovere la giustizia sociale e garantire la coerenza delle politiche. Fornirà un forum ai partecipanti per condividere la loro visione e priorità per la giustizia sociale e per mostrare le azioni che stanno intraprendendo e si impegnano a intraprendere per far progredire la giustizia sociale. Si prevede che i risultati del vertice informeranno le discussioni in altri forum multilaterali sulla centralità e sulle strategie per raggiungere una maggiore giustizia sociale, come, nel 2023, il vertice sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile, il G20 e i vertici dei paesi BRICS».

Guterres ha fatto notare che «Il mondo del lavoro sta cambiando a una velocità vertiginosa, tra sfide comuni in corso, tra cui l’impatto della pandemia di Covid-19 e l’aumento della povertà, della fame, della disuguaglianza, dell’odio e della discriminazione. Inoltre, la crisi climatica, i conflitti e le emergenze umanitarie stanno sradicando intere popolazioni e sconvolgendo l’istruzione e la vita lavorativa di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. La quarta rivoluzione industriale si sta svolgendo in questo contesto caotico. Non possiamo prevederne i risultati, ma conosciamo già i contorni del cambiamento sismico in corso: maggiore automazione; la transizione digitale; uno spostamento verso le rinnovabili; produzione sostenibile; e la necessità di istruzione, riqualificazione e riqualificazione di qualità. Questo cambiamento significa che i posti di lavoro andranno persi in alcune zone e creati in altre, richiedendo competenze diverse, e dobbiamo prepararci ora, per evitare divisioni ancora maggiori, ingiustizia e sfiducia.

Per Guterres, «L’ILO è stato in prima linea nella definizione di una roadmap per navigare nelle transizioni verso un futuro del lavoro sostenibile e giusto, e il suo “fondamento” deve essere la giustizia sociale. La Global Coalition for Social Justice rappresenta una forza cruciale per aiutare a far progredire lo sviluppo sostenibile e affrontare le sfide attuali e future. L’iniziativa riguarda la ricostruzione del contratto sociale attraverso politiche incentrate sulle persone fondate e guidate dalla giustizia sociale».

Per il segretario generale dell’Onu, «Il contratto sociale deve avere al centro le donne e i giovani e prevedere pari opportunità per tutti; accesso ai servizi essenziali; istruzione e formazione lungo tutto l’arco della vita; posti di lavoro dignitosi e protezione sociale».

Il Global Accelerator on Jobs and Social Protection, presentato nel settembre 2021 da Guterres, «Coordinerà i finanziamenti internazionali per centinaia di milioni di nuovi posti di lavoro ed estenderà la protezione sociale a 4 miliardi di persone senza copertura in tutto il mondo».