Nausicaa, il Comune di Carrara si confronta con sindacati e lavoratori

Orlandi: «Abbiamo spiegato sia il trasferimento presso i locali del Carrarafiere, sia la scissione del ramo ambientale e l’ingresso in Retiambiente»

[5 Dicembre 2023]

Il Comune di Carrara con l’assessore alle Partecipate, Carlo Orlandi, ha incontrato le sigle sindacali e i dipendenti di Nausicaa, la multiservizi comunale che sta attraversando una fase di profonda trasformazione.

L’incontro, condotto assieme ai vertici dell’azienda, è avvenuto non a caso nella sala convegni del Carrarafiere: gli uffici del polo fieristico di Marina di Carrara saranno presto tra le disponibilità dei lavoratori di Nausicaa, per quanto riguarda i molti servizi sviluppati per il territorio, ad eccezione di quello legato al ramo dei rifiuti.

Grazie all’operazione condotta dall’Amministrazione comunale con Baker-Hughes, che si espanderà verso l’attuale sede di Nausicaa in viale Zaccagna (consolidandosi in città anche con nuove opportunità di lavoro), nel nuovo anno ci sarà uno spostamento dell’attività della multiservizi negli uffici dell’attuale Internazionale marmi e macchine.

Per ciò che riguarda i servizi ambientali, questi verranno invece dislocati nell’area di viale Galilei, zona Battilana, depennando l’ipotesi iniziale di collocarli nell’area industriale occupata da Cermec.

«Sono stati incontrate le sigle sindacali e a seguire i dipendenti – ha spiegato Orlandi – La sala era gremita ed è stato un momento di confronto, nel quale abbiamo spiegato il percorso dell’azienda, sia per ciò che riguarderà il trasferimento presso i locali del Carrarafiere, sia per quanto concerne la scissione del ramo ambientale e l’ingresso in Retiambiente. È stato un confronto molto importante e partecipato».

Anche il presidente di Nausicaa, Antonio Valenti, ha giudicato l’incontro positivo e costruttivo, ricordando l’importanza progettuale di questa operazione per l’intera città e non solo.

Sarà infatti conferita in Retiambiente la gestione dell’intero compendio delle attività del ciclo dei rifiuti urbani, che ad oggi nei Comuni di Massa e di Carrarara è ancora frammentato tra Nausicaa, Asmiu e Cermec.

Il progetto prevede la fusione per incorporazione in Cermec di Asmiu e del ramo d’azienda pertinente di Nausicaa; a quel punto, Cermec potrà poi essere conferita in Retiambiente, il gestore unico e interamente pubblico dei servizi d’igiene urbana lungo la costa toscana.

Una volta conclusa, l’operazione permetterà la costituzione di una sola Società operativa locale (Sol) di Retiambiente, a servizio di un territorio di circa 130.000 abitanti (10% della popolazione dell’Ato Costa), potendosi così generare importanti efficienze gestionali anche nella prospettiva di ulteriori miglioramenti di scala provinciale.