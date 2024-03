La privatizzazione degli ospedali peggiora l’assistenza ai pazienti (VIDEO)

Studio dell’università di Oxford: gli ospedali privatizzati in genere forniscono assistenza di qualità peggiore

[1 Marzo 2024]

Lo studio “The effect of health-care privatisation on the quality of care”, pubblicato su The Lancet Public Health da Benjamin Goodair e Aarin Reeves del Department of social policy and intervention dell’università di Oxford, è una meta-analisi basata sulle evidenze di 13 studi che coprono una serie di paesi ad alto reddito: Canada, Corea del sud, Croazia, Germania, Inghilterra, Italia, Svezia e Stati Uniti. All’università di Oxsford evidenziano che «Ciascuno studio ha valutato la qualità delle misure sanitarie per i pazienti prima e dopo la privatizzazione del servizio sanitario, a livello ospedaliero o regionale. Gli studi includevano indicatori misurati della qualità dell’assistenza che includevano livelli di personale, mix di pazienti per tipo di assicurazione, numero di servizi forniti, carico di lavoro per i medici e risultati sanitari per i pazienti come ricoveri evitabili».

I principali risultati confermano che privatizzare la sanità pubblica non è una buona idea. Ecco cosa hanno scoperto i ricercatori:

Gli aumenti delle privatizzazioni generalmente corrispondono a una peggiore qualità dell’assistenza, senza che nessuno studio incluso nella revisione abbia riscontrato effetti inequivocabilmente positivi sui risultati sanitari.

Gli ospedali che passavano dallo status di proprietà pubblica a quella privata tendevano a realizzare profitti più elevati. Ciò è stato ottenuto principalmente riducendo il personale e la percentuale di pazienti con copertura assicurativa sanitaria limitata.

La privatizzazione generalmente corrispondeva a un minor numero di personale addetto alle pulizie impiegato per paziente e a tassi più elevati di infezioni dei pazienti.

In alcuni studi, livelli più elevati di privatizzazione ospedaliera corrispondono a tassi più elevati di decessi evitabili.

Tuttavia, in alcuni casi (ad esempio in Croazia), la privatizzazione ha portato alcuni benefici per l’accesso dei pazienti, attraverso appuntamenti più precisi e nuovi mezzi di erogazione delle cure, come le telefonate fuori orario.

Secondo Goodair e Reeves, «I risultati mettono in discussione la teoria secondo cui la privatizzazione può migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria attraverso una maggiore concorrenza sul mercato e consentendo un approccio più flessibile e incentrato sul paziente. Sono ora necessarie ulteriori ricerche sugli effetti della privatizzazione su altri aspetti dell’assistenza sanitaria, compresi i servizi comunitari, primari e di ambulanza».

Reeves conclude: «I sistemi sanitari sono sotto pressione a causa dell’invecchiamento della popolazione, dei budget limitati e degli effetti della pandemia di Covid-19 e i governi potrebbero considerare la privatizzazione come un’unica, semplice soluzione alle pressioni. Esiste il rischio, tuttavia, che la ricerca di riduzioni a breve termine possa andare a scapito dei risultati a lungo termine, poiché l’esternalizzazione dei servizi al settore privato non sembra fornire sia cure migliori che cure più economiche».