La crisi energetica avanza ma i bioliquidi sostenibili restano al palo

Assoebios: «Arera e Terna non hanno ancora proceduto a dare il via libera all’accensione delle centrali rinnovabili»

[3 Novembre 2022]

A livello nazionale sono più di 300 gli impianti per la produzione di energia alimentati da bioliquidi sostenibili, ovvero combustibili derivati da biomasse come oli vegetali di origine comunitaria e grassi animali: una potenza installata col potenziale per produrre 1 GWh l’anno da fonti rinnovabili, che è però ferma al palo nonostante la crisi energetica che sta attraversando l’Italia.

«Nonostante esista una direttiva firmata già dal primo settembre dall’allora ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani e immediatamente esecutiva – spiega Luca Miris, presidente dell’associazione Assoebios che raggruppa gli operatori elettrici nazionali da bioliquidi sostenibili – Arera e Terna non hanno ancora proceduto a dare il via libera all’accensione delle centrali rinnovabili, limitandosi a darlo solo a quelle alimentate a carbone e ad olio di palma. Una questione non di poco conto, perché, oltre all’impatto ambientale, l’Italia si sta privando di un importante potenziale energetico».

Nei mesi scorsi il governo Draghi si era attivato affinché anche questi impianti potessero tornare a funzionare e il ministro Cingolani aveva proceduto inviando ad Arera e Terna una direttiva affinché venisse dato il via libera anche alle centrali.

«Direttiva che al momento è stata disattesa, mentre si è proceduto a far riaccendere le centrali alimentate a carbone e ad olio di palma (prodotto di importazione extra europea)», aggiungono da Assoebios.

Per questo Miris si appella adesso «al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al neo ministro Gilberto Pichetto Fratin, affinché si ponga rimedio a questa stortura nei tempi più brevi possibili per permettere anche a questi impianti di dare il loro contributo nella quotidiana lotta contra l’emergenza energetica».