I boschi gestiti in modo attivo subiscono meno gli effetti degli incendi

Nuovi studi evidenziano l’importanza delle misure di prevenzione antincendio dirette e indirette

[26 Luglio 2023]

Mentre la Grecia, Sicilia settentrionale e la Calabria bruciano, il Forest Stewardship Council (FSC) fa notare che «Nuovi studi confermano che i territori con una gestione forestale più attiva sono meno colpiti dagli effetti degli incendi, anche in condizioni climatiche e di infiammabilità gravi».

Il primo studio citato è “Active governance of agro-pastoral, forest and protected areas mitigates wildfire impacts in Italy”, pubblicato su Science of the Total Environment da un folto team di ricercatori italiani e al quale ha partecipato anche FSC, che ha analizzato «Il ruolo dei maggiori fattori-chiave che risultano determinanti nel causare incendi (clima, eventi atmosferici, infiammabilità, elementi socio-economici come cambiamenti dell’uso del suolo e politiche di gestione del territorio) e le relazioni esistenti tra di essi in riferimento agli incendi stessi». P<Pendendo in esame il decennio 2007-2017, lo studio ha verificato l’ipotesi che la pianificazione e la gestione attiva del territorio in Italia mitighi gli impatti degli incendi in termini di perdita di servizi ecosistemici e copertura forestale. Al FSC spiegano che «Come unità territoriali di analisi sono stati utilizzati i distretti agroforestali (ovvero aggregazioni di comuni limitrofi con caratteristiche forestali e agricole omogenee)» e lo studio ha confermato che «Gli impatti ridotti degli incendi in Italia sono associati a una governance attiva del territorio. In questo senso, un ruolo importante lo rivestono le strategie europee, nazionali e regionali per favorire territori resistenti e resilienti agli incendi». Recentemente, il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič, ha detto che «Gli incendi del 2022 hanno causato in Europa danni per almeno 2 miliardi di euro, segnando il secondo peggior anno in termini di aree bruciate da quando sono iniziati i monitoraggi (2006) e con almeno 800 mila ettari andati a fuoco. Anche gli Stati membri meglio attrezzati e meglio preparati hanno chiesto assistenza».