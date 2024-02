Da Italia solare i dati aggiornati

Fotovoltaico, nell’ultimo anno in Toscana installati 212 MW di pannelli

Si tratta di una potenza suddivisa in quasi 22mila piccoli impianti diffusi sul territorio

[19 Febbraio 2024]

Come nel resto del Paese, anche in Toscana il fotovoltaico ha ripreso a crescere con decisione, sebbene la regione si posizioni a metà classifica rispetto alla performance nazionale.

I dati messi in fila dall’associazione fotovoltaica Italia solare mostrano che nel 2023 lungo lo Stivale sono stati installati 373.929 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva pari a 5,23 GW, così da arrivare a un parco totale di 1.594.974 impianti fotovoltaici per una potenza totale pari a 30,28 GW.

In Toscana invece la potenza fotovoltaica complessivamente installata è pari a poco più di 1 GW (1.223 MW), suddivisa in 86.490 impianti.

In questo contesto, il 2023 ha visto aggiungersi sul territorio 212 MW (dietro Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Sicilia, Lazio, Puglia, Friuli Venezia Giulia e Campania), a fronte di 21.807 nuovi impianti connessi.