Economia circolare, da Scapigliato distribuiti (gratis) oltre 10mila sacchi di “Terriccio Buono”

[7 Luglio 2023]

Dal riciclo di sfalci e potature alla restituzione – gratuita – di ammendante compostato verde alle famiglie del territorio: si è appena concluda la VI campagna annuale del “Terriccio Buono” di Scapigliato, con oltre 10mila sacchi da 20 litri ciascuno donati ai cittadini di Rosignano Marittimo, Santa Luce, Orciano Pisano e Castellina Marittima.

Un’operazione di economia circolare totalmente a km zero, dove gli scarti verdi tornano a rendere fertili i terreni dove le piante sono cresciute, che riscuote un successo crescente; dal 2018 sono ormai 75mila i sacchi di ammendante distribuiti alla cittadinanza, per un’iniziativa di cui quest’anno non hanno beneficiato solo le singole famiglie ma anche attività di educazione ambientale, come quelle concretizzate dall’Istituto Fermi di Cecina, da Rea spa – la Società operativa locale di Retiambiente per l’igiene urbana –, e nell’iniziativa “Orti fioriti” di Montescudaio.

Il Terriccio Buono rappresenta infatti un caso scuola per l’economia circolare. Nasce a partire dal materiale vegetale raccolto da giardini privati e verde pubblico, che viene poi conferito all’impianto di compostaggio del verde del Polo impiantistico di Scapigliato; un impianto sempre più impegnato nel recupero di materia, tanto da raddoppiare nell’ultimo anno le quantità valorizzate rispetto a quelle del 2020.

Una volta giunto a maturazione, l’ammendante viene affinato in collaborazione con una società specializzata nella produzione di compost di qualità, e torna infine a nuova vita come prodotto, utile sia per l’ambiente sia per la comunità locale.

Grazie alle sue caratteristiche, il Terriccio Buono può essere impiegato utilmente negli orti come nei giardini: per utilizzarlo correttamente bastano pochi accorgimenti, riassunti nel manuale coi consigli d’uso recapitato via posta da Scapigliato alle famiglie del territorio.

Ad esempio, in quanto ammendante e non semplice terriccio, il prodotto non va impiegato a diretto contatto con radici e semi, ma usato mescolandolo opportunamente al terreno o con altri substrati, modulandone l’impiego anche in base all’età delle piante da fertilizzare.

«La campagna di distribuzione del 2023 è ormai terminata – aggiungono da Scapigliato –, ma chi non avesse ancora ritirato gratuitamente i sacchi di Terriccio Buono (due a famiglia), può verificarne l’eventuale disponibilità residua presso le attività commerciali convenzionate, alle quali anche quest’anno vanno i più sentiti ringraziamenti per il contributo fondamentale offerto alla buona riuscita dell’iniziativa: a Castiglioncello la Boutique Il Fiore e Fleurs di Laura D’Ecclesia; a Castelnuovo della Misericordia Fiororto e Società cooperativa agricola Terre dell’Etruria; a Gabbro Emporio Malanima; a Rosignano Marittimo l’Agraria Raggio di Sole; a Rosignano Solvay Garden Poggio Fiorito e Nati con la coda; a Vada l’Agraria Federica; a Santa Luce la Cooperativa agricola Pieve di Santa Luce; a Castellina Marittima la Pubblica Assistenza».

Per maggiori informazioni è sempre possibile contattare direttamente Scapigliato, chiamando lo 0586744153 (digitare il tasto 9 per parlare con l’operatore), oppure scrivendo una email a info@scapigliato.it.