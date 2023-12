Firmato un nuovo memorandum d’intesa quinquennale con Wfto Ame

Commercio equo e solidale, Cospe al lavoro su Africa e Medio Oriente

Al via progetti congiunti per sviluppare catene del valore ad alto impatto sociale e ambientale

[7 Dicembre 2023]

L’obiettivo dell’accordo, che resterà in vigore per un periodo di 5 anni, è quello di stabilire un quadro di partenariato, basato su questioni di interesse comune, con l’obiettivo di promuovere la crescita e lo sviluppo del commercio equo e solidale e di altre agende di sviluppo nella regione del Mediterraneo.

La Wfto Ame è un’organizzazione senza scopo di lucro, fondata in Kenya nel 2007. In quanto rete regionale dell’Organizzazione mondiale per il commercio equo e solidale (Wfto) cerca di collegare produttori e imprese su piccola scala con mercati internazionali, regionali e locali, costruendo così relazioni commerciali a lungo termine e fornendo strumenti e risorse che li incentivano a continuare a produrre prodotti e servizi di alta qualità, realizzati in modo equo, etico e sostenibile.

Nell’ambito della sua strategia per lo sviluppo e la crescita del commercio equo, la Wfto Ame sta adottando un approccio più decentralizzato basato su aree geografiche specifiche che condividono culture e lingue comuni. Una di queste aree geografiche prioritarie è la regione del Mediterraneo, che copre il Medio Oriente e parte del Nord Africa.

Stabilire un quadro di partenariato e cooperazione per promuovere un obiettivo condiviso, e per favorire qualsiasi altra attività di collaborazione, risulta dunque essere la naturale prosecuzione della lunga storia ed esperienza che anche Cospe ha nel sostenere lo sviluppo di questa regione.

Da anni al fianco della società civile e delle comunità locali, Cospe lavora per costruire un mondo in cui la giustizia sociale passi innanzitutto attraverso l’accesso di tutti a pari diritti e opportunità, garantendo che le voci di agricoltori, artigiani e piccoli produttori vengano ascoltate.

Sostiene e accompagna organizzazioni e imprese che intraprendono il loro percorso verso il commercio equo e solidale, consentendo loro di rafforzare la propria capacità di rispettare gli standard del commercio equo e solidale e migliorare l’accesso al mercato.

Concentrandosi dove è possibile creare un maggiore impatto su settori specifici, Wfto Ame e Cospe desiderano collaborare a progetti congiunti e iniziative di campagne di mobilitazione delle risorse, nonché allo sviluppo di catene del valore ad alto impatto sociale e ambientale.

Per sostenere le attività di sviluppo e collaborazione, entrambe le parti si impegneranno nella costruzione di un discorso politico su questioni di interesse comune con altri attori e parti interessate affinché autorità e istituzioni pubbliche, in particolar modo, adottino politiche di approvvigionamento sostenibili e responsabili e si impegnino con produttori e fornitori per apportare cambiamenti positivi lungo la catena del valore.

di Cospe per greenreport.it