Dopo l’alluvione la Toscana riparte dalla prevenzione

Come gestire i rischi naturali? All’Earth Technology Expo oltre 30 eventi per scuole e università

L’appuntamento si snoderà dal 15 al 18 novembre in Fortezza da Basso, ad accesso completamente gratuito: basta registrarsi per ricevere il biglietto

[7 Novembre 2023]

La prevenzione e la gestione del rischio sono elementi fondamentali in caso di disastri naturali, come il ciclone Ciaran ha dolorosamente ricordato alla Toscana nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 novembre, quando nel corso di tre ore è piovuta tanta acqua quanto quella attesa in un mese intero.

È la nuova normalità dettata dalla crisi climatica in corso, che stavolta ha lasciato un conto provvisorio di otto morti, danni per almeno mezzo miliardo di euro e 100mila tonnellate di rifiuti ancora da rimuovere, insieme alla pressante necessità di mettersi subito al lavoro affinché simili tragedie non si ripetano.

In quest’ottica assume una rinnovata importanza l’Earth Technology Expo, la kermesse fiorentina – completamente gratuita, basta registrarsi qui – promossa tra gli altri da Fondazione Earth and Water Agenda (Ewa), Protezione civile, Ispra/Snpa, Corpo nazionale Vigili del fuoco e Anbi, pensata proprio per avanzare soluzioni e tecnologie utili a fronteggiare l’avanzata dei rischi naturali.

L’appuntamento si snoderà dal 15 al 18 novembre in Fortezza da Basso (con un’anteprima il 14/11 in Palazzo Vecchio), con l’obiettivo di rendere accessibile al maggior numero di persone le conoscenze utili per affrontare i rischi naturali, a partire dagli studenti.

Per le ragazze e i ragazzi iscritti alle scuole di ogni ordine e grado, fino all’università, l’Earth Technology Expo propone un panel dedicato composto da oltre trenta eventi, realizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana.

«Ospiteremo incontri e attività di divulgazione, gamification e orientamento professionale e universitario rivolti agli studenti delle scuole primarie e secondarie», spiegano nel merito dall’Expo.

Attraverso aree espositive, laboratori didattici e conferenze con gli esperti di settore si parlerà di cambiamenti climatici e di rischio idraulico, di gestione del suolo come di prevenzione dei disastri naturali, fino ad esplorare nuovi spazi di comunicazione e il peso delle parole nell’era dei social media.

Per gli studenti universitari è sufficientescaricare il biglietto (gratuito) d’ingresso della manifestazione: potranno partecipare a tutti gli incontri in programma all’Earth Technology Expo e a quelli nel programma scuole in cui è indicato Università.

Le scuole del Comune di Firenze che parteciperanno agli incontri “I lanciatori spaziali” o “Rover Exploration” potranno inoltre usufruire del servizio di transfer fino alla Fortezza da Basso, grazie al contributo di Fondazione CR Firenze.

Qui l’elenco completo degli appuntamenti dedicati a scuole e università: https://etexpo.it/it/visita/scuole. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’indirizzo email: scuole@etexpo.it.