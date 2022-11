Bocciato a Montecitorio l’emendamento per lo sconto in bolletta ai Comuni geotermici

Simiani: «Le zone geotermiche, prevalentemente marginali e montane, vengono penalizzate dal nuovo esecutivo nonostante producano una fonte pulita e rinnovabile»

[8 Novembre 2022]

È stato bocciato l’emendamento proposto dai deputati toscani del Pd che chiedeva uno «sconto del 50% per le bollette di famiglie ed imprese dei comuni geotermici», dove si produce tanta energia elettrica da poter soddisfare oltre il 30% del fabbisogno toscano di elettricità.

«Maggioranza e governo di destra negano aiuti in bolletta ai comuni geotermici, è stato infatti respinto l’emendamento del Pd che prevedeva lo sconto del 50 per cento per famiglie ed imprese», dichiara nel merito il deputato Marco Simiani, primo firmatario della proposta emendativa al decreto Aiuti ter bocciata dalla Commissione competente di Montecitorio.

«Le zone geotermiche, prevalentemente marginali e montane, vengono quindi penalizzate dal nuovo esecutivo, nonostante producano una fonte pulita e rinnovabile a vasti bacini di utenza contigui. Purtroppo anche i deputati del centrodestra dei comuni interessati, come Ziello e Michelotti per le province di Siena e Pisa, non hanno sostenuto questa proposta nonostante le nostre sollecitazioni. Riproporremo comunque l’emendamento nei prossimi provvedimenti auspicando una maggiore sensibilità anche dagli esponenti della maggioranza».