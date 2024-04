Al via l’iniziativa gratuita realizzata con Fondazione Armunia, Unicoop Tirreno e Rea

Almeno Nevicasse arriva a Scapigliato: l’economia circolare si fa arte

Franchi: «Continuano le attività di apertura e trasparenza verso il territorio locale, che hanno già riscosso ampio interesse tra open day e visite scolastiche»

[5 Aprile 2024]

Sabato 11 aprile 2024, alle ore 17.00, il Polo impiantistico di Scapigliato a Rosignano Marittimo si trasformerà in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto per la performance site-specific “Almeno Nevicasse”, ideata e condotta dall’artista Francesca Sarteanesi.

L’evento, inserito nel calendario “Diario 2024” della Fondazione Armunia e realizzato in collaborazione con Unicoop Tirreno e Rea spa, rappresenta un’occasione unica per ripensare e valorizzare un luogo industriale dell’economia circolare, aprendo ulteriormente al dialogo con la comunità dei cittadini attraverso l’arte.

A Scapigliato vecchi maglioni, anziché diventare rifiuti, rinasceranno come strumento d’espressione emotiva, in una nuova visione dove il rispetto per l’ambiente si intreccia con la bellezza e la creatività.

«Con Almeno Nevicasse vogliamo aprire nuovi orizzonti percettivi – spiega Angela Fumarola, direttrice della Fondazione Armunia – trasformando luoghi insoliti come il Polo impiantistico di Scapigliato in scenari contraddittori e ricchi di opportunità».

Il cuore del progetto è l’omonimo laboratorio Almeno Nevicasse, che si terrà nei giorni 9 e 10 aprile presso il Centro civico del Gabbro in collaborazione con Unicoop Tirreno. I cittadini saranno invitati a ricamare su vecchi maglioni parole, frasi o sensazioni che non hanno mai avuto il coraggio di esprimere a voce. Un atto creativo che diventa strumento di introspezione e condivisione, creando un ponte ideale tra l’individuo e la collettività.

«Almeno Nevicasse nasce nell’ottobre del 2018 in una giornata uggiosa – ricorda Sarteanesi – Ho preso un maglione che avevo nell’armadio e con un filo colorato ci ho ricamato sopra Almeno Nevicasse. È così nata una linea di maglioni che portano sfacciatamente sul petto o più discretamente sulla schiena tutte le frasi e le parole che dentro non riescono a stare più. Penso e non dico. E allora indosso quello che penso o che ho pensato e non ho mai detto».

L’11 aprile anche i partecipanti al laboratorio indosseranno i maglioni ricamati e daranno vita a una suggestiva sfilata lungo la strada asfaltata che fiancheggia l’impianto di discarica gestito da Scapigliato.

«Siamo felici di ospitare questa performance artistica. Attraverso l’arte, Scapigliato – dichiara l’ad, Alessandro Franchi – continua a promuovere le attività di apertura e trasparenza verso il territorio locale, che hanno già riscosso ampio interesse tra open day e visite scolastiche».

Inoltre, nei giorni 9, 10 e 11 aprile, presso i punti Unicoop Tirreno delle frazioni collinari di Gabbro, Nibbiaia e Castelnuovo della Misericordia, saranno allestiti (dalle 9.30 alle 12.00) presidi informativi a cura di Rea – la Società operativa locale di Retiambiente che ha in carico i servizi di igiene urbana – per informare e sensibilizzare i cittadini alla corretta differenziazione dei rifiuti.

«Grazie alla collaborazione di tutti è possibile mettere in campo iniziative ambientali di ampio respiro utilizzando anche forme di comunicazione e coinvolgimento diverse, come in questo caso l’espressività artistica», commenta Marco Giunti, amministratore unico di Rea.

Tutti i cittadini possono assistere alla performance come spettatori, gratuitamente, previa prenotazione obbligatoria entro il 9 aprile su www.armunia.eu, per pori ritrovarsi l’11 aprile alle 16.30 presso il Polo impiantistico di Scapigliato.