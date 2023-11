Alluvione, l’Autorità idrica toscana al lavoro per garantire sgravi sulle bollette dell’acqua

L’assessora Monni sottolinea la necessità di «una vera transizione ecologica» per la sicurezza

Ieri il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha chiesto all’Arera uno stop alle bollette di acqua, luce e gas per le aree colpite dall’alluvione del 2 novembre scorso, e l’Autorità idrica toscana (Ait) si è subito messa in moto per supportare la popolazione colpita dall’evento meteo estremo.

«Non potevamo stare con le mani in mano – dichiara il dg dell’Ait, Alessandro Mazzei (nella foto con Giani, ndr) – Il nostro dovere era fare qualcosa per aiutare, nei limiti della nostra responsabilità, tutti quei concittadini toscani che hanno subìto un duro colpo, morale ed economico, alle loro case e alle loro aziende. Per questo ci stiamo dando da fare per agevolarli, per la parte che ci compete».

Ovvero, in analogia a quanto è stato disposto nelle alluvioni degli anni passati, l’Ait sta studiando com mettere in campo sgravi per le bollette dell’acqua, anche in collaborazione con l’Autorità nazionale (l’Arera cui si è rivolto Giani) e coi gestori territoriali del servizio idrico integrato.

L’ammontare e le modalità delle agevolazioni saranno comunicate nei prossimi giorni, anche tenendo conto che il consumo di acqua potrebbe aumentare a causa dell’abbondante uso per il lavaggio di case e aziende dai detriti e dal fango.

«Siamo grati all’Autorità idrica toscana per questo ulteriore sgravio economico alle famiglie e alle aziende colpite dai tragici eventi meteo – commenta l’assessora regionale all’Ambiente, Monia Monni –, sgravi che vanno ad aggiungersi a quelli che la Regione ha già iniziato a prevedere per dare respiro a famiglie e imprese. Questi eventi meteorici violenti devono farci riflettere a fondo sulla necessità di una vera transizione ecologica che porti i nostri territori e le nostre aziende in sicurezza nel futuro».