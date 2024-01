Per le domande c’è tempo dal 24 gennaio al 22 marzo 2024

Al via in Toscana due bandi per ricerca e sviluppo, a disposizione 125 mln di euro

Giani: «Permetteranno di sviluppare investimenti per circa 400 milioni, un’iniezione importante in un momento di incertezza»

[23 Gennaio 2024]

Apriranno domani due bandi promossi dalla Regione Toscana attingendo alle risorse europee Programma regionale Fesr 2021-27, per mettere a disposizione 125 mln di euro su progetti di ricerca e sviluppo.

L’obiettivo generale è sostenere l’introduzione di tecnologie avanzate per favorire la transizione ecologica e la cooperazione tra piccole, medie e grandi imprese e organismi di ricerca anche in forma aggregata.

«Le risorse di questi due bandi – spiega il presidente Eugenio Giani – permetteranno di sviluppare investimenti per circa 400 milioni. Un’iniezione importante in un momento di incertezza, per consentire a tante realtà di essere competitive, favorire innovazione e creatività».

Il gestore delle misure è Sviluppo Toscana, sul cui portale dovranno essere presentate le domande per accesso ai finanziamenti, entro il 22 marzo 2024.

Un bando è rivolto alle grandi imprese in cooperazione con almeno tre Mpmi, mentre l’altro è dedicato alle Mpmi e alle Midcap singole o in cooperazione tra loro, in entrambi i casi in partenariato o meno con organismi di ricerca.

Nel caso del bando diretto alle grandi imprese, i progetti presentati devono avere una durata di 21 mesi, più eventuale proroga di 3 mesi, e prevedere un investimento minimo di 1,5 milioni e massimo di 3 milioni di euro. Nel secondo la durata scende a 15 mesi, più eventuale proroga di 3 mesi, e l’investimento va da un minimo di 250 mila euro ad un massimo di 1,5 milioni di euro. In entrambi i casi le spese possono riguardare, ad esempio, il personale, i costi delle attrezzature, i costi delle competenze tecniche e dei brevetti.

La sovvenzione diretta ha un’ intensità di aiuto che va dal 25% al 45% delle spese sostenute dall’impresa (in relazione alla dimensione di impresa); la sovvenzione interessi (riservata alle Mpmi) ha un massimale del 10%.

Per maggiori informazioni: https://www.regione.toscana.it/-/progetti-strategici-di-ricerca-e-sviluppo-per-grandi-imprese-1 — https://www.regione.toscana.it/-/progetti-di-ricerca-e-sviluppo-delle-mpmi-e-midcap