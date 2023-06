Al via al Palazzo senza tempo di Peccioli la mostra Second life – Tutto torna

Ciolini (Alia): «Siamo giunti all’ultima tappa toscana della II edizione della mostra in un luogo simbolo per l’ambiente e l’arte contemporanea»

[15 Giugno 2023]

Il Palazzo senza tempo di Peccioli ospiterà, dal 16 al 30 giugno prossimi, l’ultima tappa toscana della mostra Second life – Tutto torna, nata dal primo concorso artistico a livello nazionale incentrato sul tema “arte e sostenibilità” promosso da Alia, il gestore unico dei servizi d’igiene ambientale nella Toscana centrale.

«Siamo giunti all’ultima tappa toscana della II edizione della mostra in un luogo simbolo per l’ambiente e l’arte contemporanea – ha dichiarato il presidente di Alia, Nicola Ciolini – Peccioli è il palcoscenico di una gestione virtuosa, di un impianto di trattamento e smaltimento “modello”, dove i rifiuti sono diventati catalizzatore di sviluppo e bellezza».

Anche quella del Palazzo senza tempo non è una scelta casuale. L’edificio di via Carraia 9/11 risale alla metà del 1400, ed è stato recuperato dal degrado e tornato alla sua comunità come centro espositivo, dopo un’opera di ristrutturazione e riqualificazione completata nel 2021 dal Comune di Peccioli e dalla Belvedere spa.

«I rapporti industriali, ma anche di stima e amicizia, che legano Peccioli ad Alia durano da almeno tre decenni – ha commentato il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni – Questi hanno permesso di allargare la collaborazione anche ad ambiti culturali e di sviluppo delle comunità. Temi al centro della politica di Peccioli e in grado di generare un altro immediato punto di contatto legato all’iniziativa Second life».

Al concorso, di cui è già stato lanciato il bando per la 3° edizione, hanno partecipato giovani artiste e artisti da tutta Italia, che si sono interrogati sul concetto di sostenibilità, dalla salvaguardia dell’ambiente e del decoro urbano, all’impegno nel dare una seconda vita alla materia in linea con le regole dell’economia circolare: riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero.

Le 30 opere finaliste – selezionate per il tour toscano, tra le oltre 100 arrivate da tutta Italia in risposta al contest – selezionate da una prima giuria di giovani curatori ed ora in mostra, sono state successivamente valutate da una giuria composta da affermati critici, storici dell’arte e direttori delle principali istituzioni toscane, le tre opere vincitrici e le menzioni speciali.

Prima classificata Caterina Dondi, artista ventiquattrenne della provincia di Varese, con l’opera “Ordinare Senza Spostare”; la seconda opera classificata, “Espositore di Luoghi”, arriva da Messina ed è stata realizzata dal ventiseienne Giuseppe Raffaele; “Curae” dell’artista milanese Giulia Pirri (classe 1994), si è classificata al terzo posto per “la “gentilezza” intima di un gesto che invita alla “cura” e all’attenzione nei confronti delle cose altrimenti considerate insignificanti, come una foglia caduta.

Le tre menzioni speciali sono invece state assegnate a: Elisa Pietracito, artista ventiseienne della provincia di Firenze, per “Sotto lo stesso cielo” realizzata con filo di rame di scarto cucito a mano su tessuto di riciclo; Edoardo Sessa, ventisettenne di Varese, con la performance “Homologation” ed il giovanissimo artista cinese (classe 2002) Siyang Jiang con l’opera “If you want to live” realizzata con vetro, alluminio, legno, pianta, terra, candele.

Nella tappa di Peccioli di Second life proseguiranno inoltre i momenti di condivisione e coinvolgimento del territorio, con laboratori creativi per grandi e piccini: il primo appuntamento è per mercoledì 28 giugno, dalle ore 18.30 alle ore 20.30, per un’animazione territoriale ed un confronto sul tema dei rifiuti, il loro recupero e riuso attraverso l’arte.

La mostra farà, infine, tappa a Roma presso la sede della Fondazione Maire Tecnimont nel mese di settembre.

Il progetto, ideato e promosso da Alia, si avvale del patrocinio istituzionale di Regione Toscana, e dei comuni di Firenze, Empoli, Prato, Pistoia, Peccioli e della Conferenza dei Presidenti delle Accademie. Sono partner del progetto Fondazione Palazzo Strozzi, Centro Pecci, Museo Novecento e MAD Murate Art District; Scapigliato Spa, Revet Spa e Belvedere Spa, e main partner Fondazione Maire Tecnimont.

Per maggiori informazioni: https://secondlifecontest.it/