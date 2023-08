Il percorso di studi post diploma, riservato agli under35, ha un tasso di occupazione dell’80%

Al via a Firenze il nuovo corso Its per gli Energy manager delle Comunità energetiche

Perra: «Poter investire sulla crescita professionale dei giovani e poterli preparare alle sfide del futuro per noi è fondamentale»

[29 Agosto 2023]

È in avvio a Firenze il corso post diploma Energy manager 23, realizzato dalla Fondazione Its Energia e ambiente avvalendosi delle risorse derivanti dai fondi europei destinati alla Regione Toscana.

L’iniziativa mira a replicare gli ottimi risultati, specie in termini di occupabilità, raggiunti dalle edizioni precedenti: sono circa 80 gli studenti che hanno preso parte ai primi corsi avviati dall’Its a Firenze, e oltre l’80% dei diplomati in uscita ha trovato un lavoro coerente con il proprio percorso di studi in importanti aziende e studi di progettazione ingegneristica dell’aerea fiorentina ad un anno dal diploma. Per la transizione energetica non serve “solo” installare nuovi impianti rinnovabili, ma anche poter contare sulle professionalità necessarie per realizzarli e gestirli.

Rivolto ai giovani fino a 35 anni e realizzato in collaborazione con alcune delle più importanti realtà produttive del territorio, tra cui Alia – Multiutility Toscana e il gruppo Simtel, il corso Energy manager 2023 si presenta come un percorso formativo della durata di due anni – sono 1.800 le ore complessive di formazione, con lezioni in aula, attività di laboratorio, stage – per ottenere la qualifica ministeriale di Diploma di tecnico superiore, riconosciuta anche in ambito europeo.

L’obiettivo è quello di formare nuove figure professionali, in grado di accompagnare i territori urbani verso le sfide della transizione energetica.

«Il punto di forza di Fondazione Its Energia e Ambiente rimane la capacità di progettare corsi coincidenti con le richieste delle aziende del settore e che guardano alle prossime sfide del mercato del lavoro – spiega Francesco Macrì, presidente di Estra e della Fondazione – In questa ottica presentiamo a Firenze un nuovo corso dal contenuto fortemente innovativo e strategico declinato sul tema delle Comunità energetiche rinnovabili».

Queste Comunità (Cer) rappresentano nuovi soggetti giuridici, delineati dal recepimento della direttiva europea Red II, costituibili a partire da un gruppo di singoli soggetti – come famiglie, stabilimenti produttivi e Comuni – che decidono di autoprodurre, accumulare e scambiarsi energia generata da fonti rinnovabili, nello spirito di una vera comunità e aprendo al contempo realizzazione di nuovi modelli di business. Solo la Regione Toscana conta di finanziarne circa 300, investendo 75 mln di euro, anche se il ministero dell’Ambiente non ha ancora pubblicato l’atteso decreto per i relativi incentivi nazionali.

«Come soci fondatori e membri della giunta esecutiva della Fondazione Its Energia e Ambiente, Alia – aggiunge il suo presidente, Lorenzo Perra – è impegnata in prima linea in questo percorso. Poter investire sulla crescita professionale dei giovani e poterli preparare alle sfide del futuro per noi è fondamentale e si affianca alle numerose attività di formazione ed educazione ambientale che già portiamo avanti sul territorio».

Mobilità elettrica, Bim e Modellazione, Domotica, alcuni dei temi di grande attualità e di specializzazione del corso che andrà a formare professionalità qualificate nell’utilizzo delle tecnologie digitali 4.0 per l’elaborazione di soluzioni energetiche innovative, elementi fondanti delle Cer.

Per illustrare i programmi e le opportunità dell’offerta formativa in partenza il prossimo ottobre, ITS Energia e Ambiente propone quattro giornate informative aperte a studenti e familiari. Gli open day in presenza si terranno il 5 Settembre, ore 17:00, presso l’Itis Meucci in Via del Filarete 17 a Firenze, il 6 Settembre, ore 17:00, alla Casa dell’Energia in via Leoni 1 ad Arezzo e al Palazzone, in viale Matteotti 15 a Colle Val D’Elsa (SI), il 7 Settembre, ore 17:00, presso Palazzo Podestà a Montevarchi (AR). Per ulteriori informazioni in merito e sulle modalità di iscrizione al corso consultare il sito web della Fondazione www.its-energiaeambiente.it e/o scrivere ad info@its-energiaeambiente.it.