A Scapigliato una gestione più sostenibile di percolato e biogas, con l’IoT di Zerynth

Trivelli: «Fondamentale per lo sviluppo concreto dei processi di digitalizzazione delle attività»

[1 Marzo 2022]

La corretta gestione del percolato e del biogas rappresentano due punti focali per qualsiasi discarica controllata, in grado sia di minimizzare l’impatto ambientale dell’impianto sia di ricavare il massimo dal biogas che si genera naturalmente in questi siti: un combustile rinnovabile e CO2 neutrale, in quanto non proviene da combustibili fossili ma dalla degradazione di rifiuti organici, come gli scarti di cucina.

Per efficientare i propri processi su entrambi i fronti, il Polo impiantistico di Scapigliato ha avviato una collaborazione con due start-up toscane: Exe Engineering (di cui abbiamo già parlato su queste pagine) e Zerynth.

In particolare, grazie alla piattaforma IoT di Zerynth – una realtà attiva nella digitalizzazione dei processi industriali e nello sviluppo di prodotti connessi e innovativi –, Scapigliato è riuscita a efficientare i processi e migliorare le attività di acquisizione e gestione dei dati, oltre a ridurre i costi operativi e i tempi di monitoraggio.

«La soluzione implementata da Zerynth è stata fondamentale non solo per la produttività della nostra azienda, ma anche per lo sviluppo concreto dei processi di digitalizzazione delle attività – spiega Leonello Trivelli, responsabile Innovazione e progetti strategici di Scapigliato – Ci ha permesso infatti in poco tempo di migliorare l’efficienza e il processo di controllo del sistema di gestione del percolato e di captazione del biogas, ottimizzando le performance di entrambi i settori».

L’azienda, in particolare, aveva l’esigenza da un lato di implementare un processo più sofisticato per la gestione delle registrazioni giornaliere dei livelli di percolato nei pozzi di discarica, dall’altro di ottimizzare la captazione del biogas e migliorare la qualità e la quantità di quello captato.

Grazie alle soluzioni Internet of Things (IoT) fornite da Zerynth, Scapigliato può monitorare 32 pozzi di estrazione del percolato senza necessità di una connessione WiFi, registrando automaticamente i livelli di percolato, oltre alla possibilità di monitorare da remoto lo stato delle pompe, così come di rendicontare gli interventi manutentivi effettuati; al contempo, Scapigliato è ora in grado di monitorare costantemente la quantità e qualità del biogas prodotto dalla discarica e regolare automaticamente le valvole di captazione del biogas.