A Rosignano Marittimo in arrivo 130 nuovi alberi

Dal Comune via al nuovo piano di messa a dimora, mentre in collaborazione con Scapigliato prosegue la tutela della pineta Marradi a Castiglioncello

[22 Febbraio 2024]

Il Comune di Rosignano Marittimo sta portando avanti un ampio di programma di cura e riqualificazione del verde cittadino, che vede il suo pilastro centrale nella piantumazione – in corso d’anno – di oltre 130 nuovi alberi.

In questi giorni è in corso un intervento di messa a dimora di 24 piante nell’area verde presso largo Donne cadute per la Libertà. Si tratta Grevillea robusta, Tilia cordata (tiglio), Jacaranda mimosifolia, Liriodendron tulipifera e Paulownia tomentosa. Prossimamente è stata invece programmata la messa a dimora di tre lecci in via Gramsci, a sostituzione di quelli che sono stati abbattuti per motivi di sicurezza.

Nel frattempo prosegue l’attività di cura per la pineta Marradi di Castiglioncello, grazie alla collaborazione in essere con Scapigliato, ovvero la società interamente pubblica che ha in carico le attività di economia circolare in essere nell’omonimo Polo impiantistico.

In particolare, sempre per motivi di sicurezza, con lo scopo di preservare e mantenere in salute le piante, giovedì 22 febbraio in collaborazione con Scapigliato sarà effettuato uno specifico trattamento endoterapico su 5 pini della pineta Marradi, che sono stati attaccati dal blastofago, una specie di coleottero della famiglia dei Curculionidi particolarmente aggressiva per i pini.