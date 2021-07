Da domani ci sarà un nuovo capo di gabinetto alla presidenza della Regione Toscana

Giani: «In un momento in cui il rilancio economico appare prioritario accanto all’emergenza sanitaria, la figura di Paolo Tedeschi potrà garantire una forte capacità di iniziativa»

[19 Luglio 2021]

Il presidente Eugenio Giani ha firmato oggi il decreto che conferisce il ruolo di capo gabinetto alla presidenza della Regione Toscana: la scelta è ricaduta su Paolo Tedeschi, che entrerà in servizio da domani.

«Paolo Tedeschi – spiega Giani – ha rilevanti competenze in materia di prevenzione e gestione di crisi aziendali complesse, attrazione e consolidamento di investimenti nazionali ed esteri, è esperto in relazioni e procedure pubblico-private con soggetti economici chiamati a operare in Toscana, nonché nella gestione di progetti di sviluppo e competitività territoriale in raccordo con i fondi europei (ed in prospettiva con il Pnrr)».

Nel merito, secondo il governatore «in un momento in cui il rilancio economico della Toscana appare prioritario accanto all’emergenza sanitaria la figura di Tedeschi potrà garantire una forte capacità di iniziativa sul piano dell’attenzione alla realtà economica e dei lavoratori delle imprese nella regione, oltre a svolgere una funzione di raccordo con gli enti locali, le parti sociali e le realtà territoriali».