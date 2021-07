Una dieta a base di cibi fermentati aumenta la diversità del microbioma e migliora le risposte immunitarie

Una dieta di 10 settimane ricca di cibi fermentati ha effetti nettamente migliori di una a base di fibre

[14 Luglio 2021]

Secondo lo studio “Gut-microbiota-targeted diets modulate human immune status”, pubblicato su Cell da un team di ricercatori della Stanford School of Medicine e del Chan Zuckerberg Biohub di San Francisco, «Una dieta ricca di cibi fermentati migliora la diversità dei microbi intestinali e riduce i segni molecolari di infiammazione».

Per realizzare questo studio clinico, a 36 adulti sani sono state assegnate in modo casuale una dieta di 10 settimane che includeva cibi fermentati e un’altra ricca di fibre e le due diete hanno avuto effetti diversi sul microbioma intestinale e sul sistema immunitario: mangiare cibi come yogurt, kefir, ricotta fermentata, kimchi e altre verdure fermentate, bevande vegetali salate e tè kombucha ha portato ad un aumento della diversità microbica complessiva, con effetti più forti con porzioni più grandi.

L’autore senior dello studio, il microbiologo e immunologo Justin Sonnenburg del Center for human microbiome studies della Stanford School of Medicine della Stanford University, sottolinea che «Questa è una scoperta sorprendente.Fornisce uno dei primi esempi di come un semplice cambiamento nella dieta può rimodellare in modo riproducibile il microbiota in una coorte di adulti sani».

Inoltre, nel gruppo che ha mangiato alimenti fermentati, 4 tipi di cellule immunitarie hanno mostrato una minore attivazione. Anche i livelli di 19 proteine ​​infiammatorie misurati nei campioni di sangue sono diminuiti. Una di queste proteine, l’interleuchina 6, è stata collegata a condizioni come l’artrite reumatoide, il diabete di tipo 2 e lo stress cronico.

Un altro autore dello studio Christopher Gardner dello Stanford Prevention Research Center, è convinto che «Le diete mirate al microbiota possono cambiare lo stato immunitario, fornendo una strada promettente per ridurre l’infiammazione negli adulti sani. Questo risultato è stato coerente tra tutti i partecipanti allo studio che sono stati assegnati al gruppo di alimenti a fermentazione più alta».

Al contrario, nessuna di queste 19 proteine ​​infiammatorie è diminuita nei partecipanti al gruppo che ha fatto una dieta ricca di fibre a base di legumi, semi, cereali integrali, noci, verdure e frutta. In media, anche la diversità dei loro microbi intestinali è rimasta stabile. Una delle coautrici dello studio, Erica Sonnenburg Center for Human Microbiome Studies della Stanford School of Medicine, aggiunge: «Ci aspettavamo che l’alto contenuto di fibre avesse un effetto più universalmente benefico e aumentasse la diversità del microbiota. I dati suggeriscono che un aumento dell’assunzione di fibre da solo in un breve periodo di tempo non è sufficiente per aumentare la diversità del microbiota».

Un ampio numero di prove ha dimostrato che la dieta modella il microbioma intestinale, che a sua volta può influenzare il sistema immunitario e la salute in generale. Gardner ricorda che «La bassa diversità del microbioma è stata collegata all’obesità e al diabete. Volevamo condurre uno studio di prova che potesse testare se il cibo mirato al microbiota potesse essere una strada per combattere l’enorme aumento delle malattie infiammatorie croniche».

Visti i precedenti rapporti sui loro potenziali benefici per la salute, i ricercatori si sono concentrati su fibre e alimenti fermentati. Mentre le diete ricche di fibre sono state associate a tassi di mortalità più bassi, il consumo di cibi fermentati può aiutare a mantenere il peso e può ridurre il rischio di diabete, cancro e malattie cardiovascolari. Il team di ricercatori statunitensi ha analizzato campioni di sangue e feci raccolti durante 3 settimane prima dei test, le 10 settimane della dieta e un periodo di 4 settimane dopo la dieta quando i partecipanti hanno ricominciato a mangiare come volevano. Alla Stanford University dicono che « risultati dipingono un quadro sfumato dell’influenza della dieta sui microbi intestinali e sullo stato immunitario. Da un lato, coloro che hanno aumentato il consumo di cibi fermentati hanno mostrato effetti simili sulla diversità del microbioma e sui marcatori infiammatori, in linea con ricerche precedenti che mostravano che i cambiamenti a breve termine nella dieta possono alterare rapidamente il microbioma intestinale. D’altra parte, il cambiamento limitato nel microbioma all’interno del gruppo ad alto contenuto di fibre combacia con i precedenti rapporti dei ricercatori su una resilienza generale del microbioma umano in brevi periodi di tempo. I risultati hanno anche mostrato che una maggiore assunzione di fibre ha portato a più carboidrati nei campioni di feci, indicando una degradazione incompleta delle fibre da parte dei microbi intestinali. Questi risultati sono coerenti con altre ricerche che suggeriscono che il microbioma delle persone che vivono nel mondo industrializzato è impoverito di microbi che degradano le fibre».

La Sonnenburg fa notare che «E’ possibile che un intervento più lungo avrebbe consentito al microbiota di adattarsi adeguatamente all’aumento del consumo di fibre. In alternativa, potrebbe essere necessaria l’introduzione deliberata di microbi che consumano fibre per aumentare la capacità del microbiota di abbattere i carboidrati».

Oltre a esplorare queste possibilità, i ricercatori hanno in programma di condurre studi sui topi per studiare i meccanismi molecolari con cui le diete alterano il microbioma e riducono le proteine ​​infiammatorie. Puntano anche a testare se gli alimenti ad alto contenuto di fibre e fermentati, assunti insieme, possono influenzare il microbioma e il sistema immunitario degli esseri umani. Un altro obiettivo è quello di esaminare se il consumo di alimenti fermentati riduce l’infiammazione o migliora altri indicatori di salute nei pazienti con malattie immunologiche e metaboliche, nelle donne in gravidanza e negli anziani.

Justin Sonnenburg conclude: «Esistono molti altri modi per avere un impatto sul microbioma con il cibo e gli integratori e speriamo di continuare a indagare su come diverse diete, probiotici e prebiotici influiscano sul microbioma e sulla salute in diversi gruppi».