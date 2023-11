Un progetto di booksharing rivolto ai dipendenti

Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, Sei Toscana lancia la “libreria circolare”

Fabbrini: «Credo che proprio dai nostri piccoli gesti quotidiani si possa realizzare un grande cambiamento»

[27 Novembre 2023]

Si è conclusa ieri la XV edizione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (Serr), cui ha partecipato anche Sei Toscana – il gestore unico dei servizi d’igiene urbana nell’Ato sud della Regione – lanciando una nuova iniziativa rivolta ai propri dipendenti, per promuovere forme di consumo sostenibile.

Dopo le azioni plastic free promosse negli anni scorsi, per questa edizione il gestore unico dei rifiuti dei 104 comuni dell’Ato Toscana Sud ha inaugurato la sua prima “libreria circolare”. Un progetto di booksharing aziendale che si inserisce nelle iniziative di “6 per la Sostenibilità” rivolte ai dipendenti per la promozione degli obiettivi dell’Agenda 2030.

Al primo piano della sede di via Simone Martini a Siena è stata così costruita una piccola libreria, allestita per il momento con una ventina di libri scelti dai dirigenti e responsabili dell’azienda che adesso vivrà di vita propria attraverso i volumi che i dipendenti vorranno scambiare e condividere fra loro.

«Credo che proprio dai nostri piccoli gesti quotidiani si possa realizzare un grande cambiamento – dichiara il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini – Le iniziative di questo tipo, che coinvolgono i dipendenti e le buone azioni quotidiane all’interno del luogo di lavoro, permettono una partecipazione attiva di tutto il personale che viene sensibilizzato e si fa attore in prima persona anche all’interno dei propri nuclei familiari».

L’impegno di Sei Toscana sui temi della riduzione dei rifiuti è continuo anche nelle attività rivolte alle scuole, nell’ambito del progetto di educazione ambientale “Ri-Creazione”. Quest’anno, con i percorsi didattici dedicati “Chi l’ha detto che non serve più” e “Meno e Meglio”, il riuso e la prevenzione diventeranno materia di studio per più di 8.000 studenti delle classi della primaria e della secondaria del territorio.