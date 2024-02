Firenze, domani ambientalisti in piazza per il cessate il fuoco in Palestina e Ucraina

Al via alle 11 presso il ponte Santa Trinita la manifestazione organizzata dalle realtà pacifiste fiorentine, che aderiscono all’iniziativa nazionale

[23 Febbraio 2024]

Sabato 24 febbraio, a due anni dallo scoppio della guerra in Ucraina, è stata indetta una Giornata nazionale di mobilitazione nelle città italiane per “il cessate il fuoco in Palestina ed in Ucraina” dal titolo “Fermiamo la criminale follia di tutte le guerre, la corsa al riarmo, la distruzione del Pianeta”.

A indirla, le coalizioni nazionali Assisi Pace Giusta e Europe for Peace, impegnate per il cessate il fuoco in Palestina e in Ucraina e animate dalla maggior parte delle associazioni pacifiste e del terzo settore.

A Firenze la manifestazione si terrà a partire dalle ore 11 con ritrovo presso il ponte Santa Trinita dal quale partirà una catena umana verso il ponte alla Carraia.

Ad organizzarla, le realtà pacifiste fiorentine: fino ad ora sono pervenute le adesioni di Cgil, Arci, Anpi, Acli, Gruppo Emergency Firenze e La Piana, Legambiente, Cospe, Libera, Scout CNGEI, Donne Insieme per la Pace, Comitato Fiorentino Fermiamo la Guerra, Fondazione Giorgio La Pira, Centro Internazionale Studenti G. La Pira, Uil, Cisl, Pax Christi, Pro Cer, Extinction Rebellion, Ecolobby, Fiab, Associazione Piazza San Donato, Libertà e Giustizia, Mediterranea, Progetto Arcobaleno, Csx, Associazione Amicizia Italo-Palestinese, Comunità Palestinese di Firenze, RSU Università di Firenze, Statunitensi contro la Guerra, Seminario itinerante sulla Palestina – Unifi.

Fino ad ora hanno aderito le seguenti forze politiche fiorentine: Firenze Città Aperta, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Giovani Democratici, Possibile, Sinistra Italiana, Sinistra Progetto Comune, perUnaltracittà, Partito della Rifondazione Comunista.

Gli organizzatori invitano la cittadinanza a mettere le bandiere della pace alle finestre e inviare una foto all’indirizzo mail 24febbraio2024firenze@gmail.com.

di Legambiente Firenze