Alla scoperta di Eswatini: è in partenza un nuovo viaggio solidale di Cospe

Un itinerario speciale in Africa per esplorare come in un’area molto piccola si possa entrare in contatto con tre realtà, lingue e culture completamente diverse

[16 Giugno 2023]

È in partenza un nuovo viaggio solidale di Cospe in collaborazione con Planet viaggi: la destinazione è questa volta un tour Eswatini, Mozambico e Sudafrica.

Questo itinerario speciale vuole esplorare come in un’area molto piccola si possa entrare in contatto con tre realtà, lingue e culture completamente diverse. Eswatini (ex Swaziland) è un piccolo regno indipendente racchiuso tra Sudafrica e Mozambico, noto per le sue molte riserve naturali e per le ricche tradizioni della popolazione Swazi.

Le sue piccole dimensioni permettono di visitarlo ed esplorarlo in maniera diversa, lontano dal chiasso dei pullman carichi di turisti. Un Paese dalle molte bellezze ma anche molte contraddizioni, in cui Cospe opera da lungo tempo con numerosi progetti.

Questo viaggio ci porta ad esplorare a piedi importanti riserve naturali in cui è possibile avere un contatto diverso e più ravvicinato con la natura. Il viaggio porterà i partecipanti a conoscere il cuore e l’anima del Paese visitando i progetti sostenuti da Cospe: andremo presso la comunità di Shewula, dove sarà possibile visitare una banca dei semi e un centro di trasformazione agricola; l’alloggio sarà garantito da strutture frutto di progetti delle comunità locali.

Da qui si arriva facilmente alla cascata della riserva naturale di Malolotja e al Mlilwane Wildlife Sanctuary dove fare trekking. Attraverso le montagne Lubombo, si arriva poi alle spiagge subtropicali del Maputo National Park per scoprire l’angolo più a sud del Mozambico. Da qui il viaggio prosegue nel parco Kruger, in Sudafrica, uno dei più importanti parchi africani, forse il posto migliore per avvistare i cosiddetti Big 5.

I viaggiatori saranno accompagnati da un mediatore culturale italiano di Cospe, che aiuterà a comprendere le tipicità e le diversità di questi tre Paesi tra loro vicini eppure anche diversi.

I viaggi Cospe sono il modo migliore per conoscere direttamente la nostra attività, la nostra filosofia e i progetti su cui stiamo lavorando o che abbiamo realizzato nel corso degli anni e anche per conoscere paesi e contesti da un punta di vista diverso dal solito, lontani da stereotipi: da viaggiatori e non da turisti.

I viaggi sono organizzati grazie al lavoro dei nostri volontari in Italia, in collaborazione con il tour operator Planet Viaggi Responsabili e con l’aiuto di partner in loco di cui ci fidiamo: sono viaggi unici, basati sulla valorizzazione delle tradizioni locali, il dialogo interculturale, il rispetto delle differenze, l’incontro e la condivisione, nello spirito della nostra organizzazione e secondo la filosofia dell’Associazione italiana del turismo responsabile (Aitr) di cui siamo membri.

Il nostro sforzo è che almeno parte del denaro dei viaggi vada direttamente alle comunità locali, mentre la quota riservata a Cospe viene certificata (e quindi è detraibile come elargizione liberale) e serve a finanziare i progetti che sviluppiamo nei Paesi. Nel corso di ogni viaggio i partecipanti incontrano i nostri cooperanti e con loro visitano i progetti che stiamo portando avanti nei singoli Paesi per costruire un futuro più equo e sostenibile.

Grazie al supporto di Planet Viaggi Responsabili organizziamo anche “viaggi su misura” nei Paesi dove siamo presenti con i nostri progetti di cooperazione, viaggi tagliati sulle esigenze di un minimo di 2 persone con date di partenza e itinerari flessibili.

Il prossimo viaggio di gruppo è in programma a Capoverde entro fine anno.

Per maggiori informazioni, iscrizioni e costo: https://viaggi.cospe.org/, oppure scrivi a viaggi@cospe.org.

di Cospe per greenreport.it