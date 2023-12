Il clima estremo compromette lo sviluppo sostenibile. Strato di ozono sulla buona strada per il recupero

Wmo. tra il 2011 e il 2020 i cambiamenti climatici e i loro impatti sono aumentati drasticamente (VIDEO)

Il 2011 – 2020 è stato il decennio più caldo mai registrato. Perdita di ghiacciai senza precedenti. L’innalzamento del livello del mare accelera. Caldo e acidificazione dell’oceano danneggiano gli ecosistemi marini

[6 Dicembre 2023]

Il rapporto “The Decadal State of the Climate 2011-2020”, presentato alla COP28 Unfccc in corso a Dubai, è il frutto della collaborazione tra Servizi meteorologici e idrologici nazionali (NMHS). World meteorological organization (Wmo) e agenzie specializzate dell’Onu, fornisce una prospettiva a lungo termine e trascende la variabilità climatica annuale, si integra con il rapporto annuale “State of the Global Climate” 2023 che afferma che il 2023 sarà l’anno più caldo mai registrato

Presentando il rapporto a Dubai, il segretario generale della Wmo Petteri Taalas. ha ricordato che «Ogni decennio a partire dagli anni ’90 è stato più caldo del precedente e non vediamo alcun segno immediato di un’inversione di tendenza. Il numero di Paesi che ha riportato temperature elevate record è superiore a quello registrato in qualsiasi altro decennio. Il nostro oceano si sta riscaldando sempre più velocemente e il tasso di innalzamento del livello del mare è quasi raddoppiato in meno di una generazione. Stiamo perdendo la corsa per salvare i nostri ghiacciai e le nostre calotte glaciali che si stanno sciogliendo. Questo è inequivocabilmente causato dalle emissioni di gas serra derivanti dalle attività umane. Dobbiamo ridurre le emissioni di gas serra come priorità assoluta per il pianeta, al fine di evitare che il cambiamento climatico sfugga al controllo. Le nostre condizioni meteorologiche stanno diventando sempre più estreme, con un impatto chiaro e dimostrabile sullo sviluppo socio-economico. Siccità, ondate di caldo, inondazioni, cicloni tropicali e incendi danneggiano le infrastrutture, distruggono i raccolti agricoli, limitano le risorse idriche e causano spostamenti di massa. Numerosi studi dimostrano che, in particolare, il rischio di caldo intenso è aumentato significativamente negli ultimi dieci anni».

Ecco i principali risultati del “The Decadal State of the Climate 2011-2020”:

E’ stato il decennio più caldo mai registrato con un netto margine sia per la terra che per l’oceano. La temperatura media globale per il periodo 2011-2020 è stata di 1,10 ± 0,12° C superiore alla media del periodo 1850-1900. Questo si basa sulla media di 6 dataset utilizzati dalla Wmo I 6 anni più caldi mai registrati a livello globale sono stati tra il 2015 e il 2020. Ogni decennio successivo a partire dagli anni ’90 è stato più caldo di tutti i decenni precedenti. Gli anni più caldi del decennio sono stati il ​​2016, a causa di un forte evento di El Niño, e il 2020. Le maggiori anomalie positive del decennio, in luoghi con più di 2° C sopra la media del periodo 1981-2010, si sono verificate nell’Artico. Il numero di Paesi che ha riportato temperature elevate record è superiore a quello registrato in qualsiasi altro decennio.

Le concentrazioni atmosferiche dei tre principali gas serra hanno continuato ad aumentare nel corso del decennio. Per circa 10.000 anni prima dell’inizio dell’era industriale, l’anidride carbonica atmosferica è rimasta pressoché costante attorno a 280 ppm (ppm=numero di molecole di gas per milione di molecole di aria secca). Da allora, la CO2 è aumentata di quasi il 50%, raggiungendo 413,2 ppm nel 2020, a causa principalmente della combustione di combustibili fossili, della deforestazione e dei cambiamenti nell’uso del suolo. La media decennale globale di CO2 nel periodo 1991-2000 è stata di 361,7 ppm, nel decennio 2001-2010 è stata di 380,3 ppm, mentre nel 2011-2020 è salita a 402,0 ppm. Durante gli stessi periodi il tasso di crescita medio è aumentato da 1,5 ppm/anno e 1,9 ppm/anno a 2,4 ppm/anno.Per stabilizzare il clima e prevenire un ulteriore riscaldamento, le emissioni devono essere ridotte in modo sostenibile.

I tassi di riscaldamento e acidificazione degli oceani sono in aumento. Circa il 90% del caldo accumulato nel sistema Terra è immagazzinato nell’oceano. I tassi di riscaldamento degli oceani mostrano un aumento particolarmente forte negli ultimi due decenni. I tassi di riscaldamento dell’oceano per la profondità superiore di 2000 m hanno raggiunto tassi di 1,0 ± 0,1 Wm-2 nel periodo 2006-2020, rispetto a 0,6 ± 0,1 Wm-2 nell’intero periodo 1971-2020. Hanno raggiunto un livello record nel 2020 e si prevede che questa tendenza continuerà in futuro. Una conseguenza dell’accumulo di CO2 nell’oceano è la sua acidificazione, ovvero un abbassamento del pH oceanico, che rende più difficile per gli organismi marini costruire e mantenere i propri gusci e scheletri.

Le ondate di caldo marino stanno diventando sempre più frequenti e intense. In un dato anno tra il 2011 e il 2020, circa il 60% della superficie dell’oceano ha subito un’ondata di caldo. I tre anni con la media più alta di giorni con ondate di caldo marino sono stati il ​​2016 (61 giorni), 2020 (58 giorni) e 2019 (54 giorni). Le ondate di caldo marino sono diventate relativamente più intense negli ultimi dieci anni. Gli eventi di Categoria II (forte) sono diventati più comuni di quelli classificati nella Categoria I (moderato). Negli ultimi dieci anni si è verificata una media di 0,5 giorni di ondata di caldo marino estremo (categoria IV) all’anno, con 1 giorno intero durante l’anno El Niño 2016. In passato questi eventi estremi, che possono cambiare interi ecosistemi, erano così rari che difficilmente potrebbero essere misurati su scala globale.

L’innalzamento del livello medio globale del mare sta accelerando, in gran parte a causa del riscaldamento degli oceani e della perdita della massa di ghiaccio terrestre. Dal 2011 al 2020, il livello del mare è aumentato ad un tasso annuo di 4,5 mm/anno. Ciò si confronta con 2,9 +/- 0,5 mm/anno nel 2001-2010. L’innalzamento del livello medio globale del mare ha subito un’accelerazione, principalmente a causa di un’accelerazione della perdita di massa di ghiaccio dalla calotta glaciale della Groenlandia e, in misura minore, a causa dell’accelerato scioglimento dei ghiacciai e del riscaldamento degli oceani.

La perdita di ghiacciai non ha precedenti nella storia moderna. I ghiacciai misurati in tutto il mondo si sono assottigliati in media di circa 1 metro all’anno tra il 2011 e il 2020. L’ultima valutazione basata su 42 ghiacciai di riferimento con misurazioni a lungo termine rivela che il periodo tra il 2011 e il 2020 ha visto i bilanci di massa medi più bassi di qualsiasi decennio osservato. Alcuni dei ghiacciai di riferimento per il bilancio di massa si sono già sciolti, poiché la neve invernale che nutre il ghiacciaio si scioglie completamente durante i mesi estivi. Quasi tutte le 19 regioni dei ghiacciai primari hanno registrato valori negativi sempre più ampi dal 2000 al 2020. I restanti ghiacciai vicino all’Equatore sono generalmente in rapido declino. E’ probabile che i ghiacciai in Papua, in Indonesia, scompaiano del tutto entro il prossimo decennio. In Africa, si prevede che i ghiacciai sui Monti Rwenzori e sul Monte Kenya scompariranno entro il 2030, mentre quelli sul Kilimangiaro entro il 2040.

La Groenlandia e l’Antartide hanno perso il 38% in più di ghiaccio tra il 2011 e il 2020 rispetto al periodo 2001-2010. Le calotte glaciali continentali della Groenlandia e dell’Antartide sono i più grandi serbatoi di acqua dolce sulla Terra, immagazzinando un volume di 29,5 milioni di km3 di acqua ghiacciata. Quando le calotte glaciali perdono massa, contribuiscono direttamente all’innalzamento del livello medio globale del mare e, pertanto, monitorare il volume di ghiaccio che guadagnano o perdono è fondamentale per valutare il cambiamento del livello del mare. Durante il decennio 2011-2020, la Groenlandia ha perso massa a un tasso medio di 251 Gigatonnellate (Gt) all’anno e nel 2019 ha raggiunto un nuovo record di perdita di massa di 444 Gt. La calotta glaciale continentale antartica ha perso ghiaccio a un tasso medio di 143 Gt all’anno durante questo decennio, con più di tre quarti di questa perdita di massa proveniente dall’Antartide occidentale. Rispetto al decennio precedente (2001-2010), questo rappresenta un aumento di quasi il 75% delle perdite di ghiaccio. Questo non è lo stesso per il ghiaccio marino antartico. Per le calotte glaciali della Groenlandia e dell’Antartide messe insieme, si è registrato un aumento del 38% delle perdite di ghiaccio rispetto al periodo 2001-2010. Questo conferma l’aumento sostenuto delle perdite rispetto agli anni ’90 (1992-2000), quando le perdite delle calotte glaciali della Groenlandia e dell’Antartide ammontavano a 84 Gt all’anno.

L’estensione del ghiaccio marino artico continua un declino pluridecennale: il minimo medio stagionale è stato del 30% inferiore alla media. Il ghiaccio marino artico ha continuato a diminuire, in particolare durante la stagione estiva dello scioglimento. L’estensione media minima stagionale durante il periodo 2011-2020 è stata di 4,37 milioni di km2, il 30% inferiore alla media 1981-2010 di 6,22 milioni di km2. La diminuzione è stata meno pronunciata, ma comunque consistente, durante la stagione di accumulo invernale, con un massimo medio annuo nel decennio di 14,78 milioni di km2, inferiore del 6% alla media di 15,65 milioni di km2 del periodo 1981-2010. La riduzione dell’estensione del ghiaccio marino è stata accompagnata da una diminuzione dello spessore e del volume, sebbene i dati per questi indicatori siano più limitati. C’è stata anche una marcata diminuzione dell’estensione del ghiaccio che è durata per più di un anno. Nel marzo 1985, il ghiaccio vecchio (quattro anni o più) rappresentava il 33% della copertura totale di ghiaccio dell’Oceano Artico, ma tale cifra era scesa al di sotto del 10% nel 2010, e nel marzo 2020 era scesa al 4,4%.

Nel periodo 2011-2020 il buco dell’ozono è stato più piccolo che nei due decenni precedenti. In media, nel periodo 2011-2020, il deficit di massa massimo annuo è stato inferiore a quello dei due decenni precedenti. A causa delle azioni intraprese nell’ambito del Protocollo di Montreal, la quantità totale di cloro immesso nella stratosfera da sostanze che distruggono l’ozono (ODS) controllate e non controllate, come i clorofluocarburi (CFC), è diminuita dell’11,5% dal valore massimo di 3.660 ppt nel 1993, a 3.240. ppt nel 2020. Si prevede che i valori totali di ozono nell’Antartico ritorneranno ai valori del 1980 entro il 2065. Si prevede che l’ozono totale primaverile ritornerà ai valori del 1980 nell’Artico entro il 2045 circa.

Per la prima volta, “The Decadal State of the Climate 2011-2020” dimostra i collegamenti concreti tra eventi estremi e sviluppo. Lavorando in collaborazione interdisciplinare con le agenzie delle Nazioni Unite e gli Uffici nazionali di statistica, casi di studio selezionati dimostrano come gli eventi estremi verificatisi nel corso del decennio abbiano impedito il progresso verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

La Wmo fa notare che «Gli eventi estremi verificatisi nel corso del decennio hanno avuto impatti devastanti, in particolare sulla sicurezza alimentare e sulla mobilità umana. Gli eventi meteorologici e legati al clima sono stati responsabili di quasi il 94% di tutti gli sfollamenti dovuti a catastrofi registrati negli ultimi dieci anni e hanno avuto un ruolo nella tendenza all’indietro nel progresso degli sforzi globali per porre fine alla fame, all’insicurezza alimentare e alla malnutrizione. Per molti eventi estremi, la probabilità che si verifichi un evento di tale portata è stata alterata, spesso in modo significativo, a causa del cambiamento climatico di origine antropica. Praticamente ogni studio di attribuzione ha rilevato che la probabilità di un evento di caldo estremo aumentava in modo significativo. Le ondate di caldo sono state responsabili del maggior numero di vittime, mentre i cicloni tropicali hanno causato i maggiori danni economici».

Eppure, nonostante l’incremento degli eventi estremi, il numero delle vittime che hanno causato è diminuito. La Wmo spiega che «Un contributo importante a questa diminuzione è stato il miglioramento dei sistemi di allerta precoce, guidato da miglioramenti nelle previsioni, insieme a una migliore gestione delle catastrofi. Il decennio 2011-2020 è stato il primo dal 1950 in cui non si è verificato un singolo evento a breve termine con 10.000 morti o più».

Tuttavia, le perdite economiche derivanti da eventi meteorologici e climatici estremi hanno continuato ad aumentare. Mentre l’uragano Katrina del 2005 rimane il disastro meteorologico più costoso del mondo, i successivi quattro eventi più costosi sono stati tutti uragani verificatisi nel decennio 2011-2020 e il cui impatto maggiore si è verificato negli Stati Uniti e/o nei suoi territori.

C’è stato un grande contrasto tra gli eventi che hanno causato un gran numero di vittime e quelli che hanno subito grandi perdite economiche, sia in termini di tipo di evento che di distribuzione geografica. Dei 13 eventi noti che hanno provocato più di 1.000 morti, 6 sono state ondate di caldo; 4 erano inondazioni monsoniche o frane associate a quelle inondazioni e 3 erano cicloni tropicali.

Dei 27 eventi con perdite economiche note superiori a 10 miliardi di dollari nel 2022, 16 si sono verificati negli Stati Uniti e 8 nell’Asia orientale; 13 dei 27 eventi sono stati cicloni tropicali, 8 inondazioni e 3 incendi.