Tifone Rai-Odette: più di 400 morti e 86 dispersi nelle Filippine

Più di 500.000 sfollati e 6,6 milioni di persone colpite. 228.426 case completamente distrutte

[31 Dicembre 2021]

A due settimane dal devastante passaggio del tifone Rai –Odette dalle Filippine, oggi le autorità filippine hanno fatto un nuovo e impressionante bilancio delle vittime accertate che sono arrivate a 405, mentre i feriti sono 1.147 e i dispersi, ormai con poca o nessuna speranza di ritrovarli in vita, sono 82.

Secondo la protezione civile e le altre agenzie di soccorso delle Filippine, ci sono ancora più 500.000 sfollati, mentre le persone colpite dal tifone sono 6.646.970. Le case completamente distrutte dal tifone sono 228.426 e quelle parzialmente distrutte 533.579. I danni fatti da Rai – Odette a case, infrastrutture e agricoltura sono già arrivati a più di 458 milioni di dollari. Una cifra che, se i danni fossero gli stessi in un Paese ricco, sarebbe molto più alta.

Il 29 dicembre, il governo delle Filippine ha dichiarato lo stato di calamità in 6 regioni devastate dal tifone che ha toccato terra il 16 dicembre con raffiche di vento fino a 240 chilometri all’ora, lasciandosi dietro una scia di distruzione e morte in 9 isole dell’arcipelago asiatico.

Secondo il governo delle Filippine, Rai – Odette è stato il più devastante della stagione dei tifoni del 2021.

Oggi il National Disaster Risk Reduction Management Council ha dichiarato che sono stati distribuiti 165 milioni di pesos per l’assistenza alle persone colpite dal super tifone, la maggior parte sotto forma di pacchi alimentari per le famiglie per un valore di 75,72 milioni di pesos filippini.

Mentre le agenzie Onu sono al lavori<o sul campo dalle prime ore dopo il passaggio del tifone, oggi il ministero francese per l’Europa e gli affari esteri ha dichiarato che donerà 2 milioni di euro ai sopravvissuti di Rai – Odette: «1 milione di euro di aiuti di emergenza per sostenere le azioni intraprese dall’ONG francese ACTED e dalla Croce Rossa francese, con il suo partner la Croce Rossa filippina. Questi aiuti includono la distribuzione di diverse migliaia di kit per le famiglie e l’igiene, oltre a materiale per la riabilitazione di emergenza di case distrutte o danneggiate nelle province di Surigao Del Norte, Palawan e Bohol».

Il ministero francese ha dichiarato che donerà un altro milione di euro al Worl Food Programme e all’Unicef in risposta all’appello Onu per arrivare a 106,5 milioni di dollari per assistere i sopravvissuti di Rai – Odette.