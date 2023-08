Seminare rocce vulcaniche frantumate per ridurre le emissioni delle fattorie

Potrebbe aiutare il mondo a raggiungere gli obiettivi globali di riduzione di CO2. Le fattorie dei tropici avrebbero un ritorno sull'investimento maggiore e più rapido

[17 Agosto 2023]

Secondo il nuovo studio “Impact of Climate on the Global Capacity for Enhanced Rock Weathering on Croplands”, pubblicato su Earth’s Future da un team di ricercatori della Yale University, del Georgia Institute of Technology e della Texas A&M University, che fornisce una delle prime stime globali del potenziale prelievo di anidride carbonica dall’applicazione di basalto sui campi agricoli di tutto il mondo, «Gli agricoltori di tutto il mondo potrebbero aiutare il pianeta a raggiungere un obiettivo chiave di rimozione del carbonio fissato dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mescolando rocce vulcaniche frantumate nei loro campi».

Si tratta di un tipo di intervento climatico chiamato disfacimento delle rocce potenziato e, spiegano i ricercatori, «Sfrutta il processo di alterazione degli agenti atmosferici, che sequestra naturalmente l’anidride carbonica nei minerali carbonatici. L’idea è semplice: accelerare l’erosione in un modo che avvantaggia anche le persone. Se utilizzato in parallelo con la riduzione delle emissioni, può aiutare a rallentare il ritmo del cambiamento climatico. E potrebbe essere una scommessa più sicura rispetto ad altri approcci di riduzione del carbonio».

Il principale autore dello studio,Sehung Baek, climatologo del Department of Earth and Planetary Sciences della Yale Universit, evidenzia che «L’alterazione migliorata delle rocce pone meno rischi rispetto ad altri interventi sul clima. Fornisce anche alcuni vantaggi chiave, che potrebbero renderla socialmente più desiderabile, come il ringiovanimento dei suoli impoveriti e il contrasto all’acidificazione degli oceani».

Il nuovo studio esplora il potenziale dell’applicazione del basalto frantumato, una roccia che si forma rapidamente quando la lava si raffredda, nei campi agricoli di tutto il mondo e indica quali regioni possono utilizzare le rocce in modo più efficiente. Uno degli autori dello studio, il geochimico della Yale University Noah Planavsky,è convinto che «Qui c’è un enorme potenziale qui. Sebbene abbiamo ancora cose da imparare dal punto di vista scientifico di base, c’è una promessa e dobbiamo concentrarci su ciò che possiamo fare dal punto di vista del mercato e della finanza».

Per stimare il prelievo di carbonio entro il 2050, il precedente studio “Potential for large-scale CO 2 removal via enhanced rock weathering with croplands”, pubblicato su Nature ne liglio 2020 da un team internazionale di ricercatori guidato da David Beerling del Leverhulme Centre for Climate Change Mitigation dell’università di Sheffield, aveva utilizzato un metodo diverso per calcolare la rimozione dell’anidride carbonica, ma il nuovo studio voleva guardare oltre i confini nazionali e più lontano nel futuro e i ricercatori hanno utilizzato un nuovo modello biogeochimico per simulare il modo in cui l’applicazione di basalto frantumato sui gterreni coltivati globalmente ridurrebbe l’anidride carbonica, per testare la sensibilità dell’alterazione delle rocce al clima e per individuare le aree in cui il metodo potrebbe essere più efficace.

Il team di ricerca spiega ancora: «Il nuovo modello ha simulato una maggiore alterazione delle rocce su 1.000 siti agricoli in tutto il mondo in due scenari di emissioni dal 2006 al 2080», scoprendo che «Nel periodo di studio di 75 anni, quei siti agricoli avrebbero assorbito 64 gigatonnellate di anidride carbonica. Estrapolandolo a tutti i campi agricoli, che rappresentano l’applicazione potenziale totale di questa strategia a livello mondiale, in quel periodo di tempo potrebbero essere sequestrate fino a 217 gigatonnellate di carbonio».

Baek fa notare che «L’ultimo rapporto dell’IPCC afferma che, oltre a ridurre drasticamente le emissioni, per evitare che la temperatura globale aumenti di oltre un grado e mezzo, dobbiamo rimuovere da 100 a 1.000 gigatonnellate di carbonio entro il 2100. Aumentando le terre coltivate globali, le stime della rimozione del carbonio che abbiamo trovato sono approssimativamente paragonabili all’estremità inferiore di quell’intervallo necessario per avere una possibilità di lottare per raggiungere quegli obiettivi climatici».

Lo studio sottolinea; «Dato che l’erosione avanza più rapidamente in ambienti caldi e umidi, l’erosione migliorata delle rocce funzionerebbe più rapidamente nelle regioni tropicali rispetto alle latitudini più elevate. Gli agricoltori e le aziende che desiderano investire in soluzioni di riduzione del carbonio devono fare scelte efficienti in termini di costi e di emissioni di carbonio mirando all’applicazione del basalto nei campi tropicali».

Il modello utilizzato nel nuovo studio ha rivelato un altro risultato promettente: «L’invecchiamento accelerato delle rocce funziona altrettanto bene, se non un po’ meglio, a temperature più calde. Alcuni altri approcci di riduzione del carbonio, come quelli che si basano sullo stoccaggio del carbonio organico nel suolo, diventano meno efficaci con il riscaldamento continuo».

Baek aggiunge: «L’alterazione migliorata delle rocce è sorprendentemente resistente ai cambiamenti climatici. I nostri risultati dimostrano che è relativamente insensibile ai cambiamenti climatici e funziona allo stesso modo in scenari di riscaldamento globale moderato e grave. Questo ci dà fiducia nel suo potenziale come strategia a lungo termine».

Planavsky conclude: «Gli agricoltori applicano già milioni di tonnellate di calcare (una roccia di carbonato di calcio che può essere una fonte di carbonio o assorbirlo) nei loro campi per fornire nutrienti e controllare l’acidità del suolo, quindi cambiare gradualmente il tipo di roccia potrebbe significare una transizione graduale verso l’implementazione di una maggiore alterazione delle rocce su larga scala. L’erosione migliorata delle rocce è stata applicata su piccola scala nelle fattorie di tutto il mondo. Il prossimo passo è lavorare verso un’implementazione realistica».