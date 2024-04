Sciopero globale per il clima, i Fridays for future in presidio a Firenze e in altre 27 piazze d’Italia

Domani e sabato appuntamenti da Bari a Vicenza

[18 Aprile 2024]

Nell’anno corrente ogni mese è stato il mese più caldo di sempre, Sicilia e Sardegna sono in stato di emergenza per la siccità, abbiamo visto alluvioni come quella di Campi Bisenzio spazzare via storie e comunità, e abbiamo già in questi giorni di metà aprile a Firenze picchi fino ai 30°C gradi.

In risposta all’emergenza climatica che percepiamo sulla nostra pelle e che minaccia il nostro pianeta, il 19 aprile Fridays for future Firenze si unirà allo Sciopero globale per il clima.

In questa occasione venerdì 19 alle 9:30 ci sarà un presidio davanti al Consiglio della Regione Toscana per chiedere urgentemente interventi pubblici a livello locale, nazionale e globale per affrontare le sfide ambientali che ci troviamo di fronte.

In particolare, sosteniamo la lotta del collettivo ex-Gkn e vogliamo che venga accolta la proposta di legge regionale per la fondazione di un consorzio per rendere possibile la reindustrializzazione per una fabbrica socialmente integrata; perché il progetto è l’esempio di come si riconverte un’industria nella direzione giusta.

La lotta delle lavoratrici e dei lavoratori della ex-Gkn per una fabbrica socialmente integrata ci ha insegnato che l’alternativa al fossile esiste e che la volontà di cambiamento è fortissima.

La transizione ecologica non è un fatto meramente tecnico, ma è anche sociale, e per realizzarsi servono misure di intervento pubblico immediate. Senza interventi pubblici non esiste transizione reale e socialmente equa. Ribadiamo anche il sostegno alla lotta contro l’ampliamento della pista dell’aeroporto e il nostro sostegno a progetti per l’istituzione delle Comunità energetiche in tutto il territorio della Città metropolitana.

Nel pomeriggio di venerdì alle 17.30 si svolgerà poi una biciclettata durante la quale richiameremo l’attenzione sulle imminenti elezioni europee e amministrative perché gli interventi pubblici per rendere più sicure e vivibili le città attraverso politiche per il trasporto pubblico locale, capillare, accessibile e a favore delle aree pedonali e della mobilità dolce siano tema nelle campagne elettorali e punti chiave dei programmi elettorali.

In particolare, pedaleremo a sostegno della campagna “Firenze30” e contro la riforma del Codice della strada voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Il 73% degli incidenti in Italia avvengono sulle strade urbane, l’80% dei morti sono utenti vulnerabili, e la principale causa degli incidenti mortali in città è la velocità dei veicoli a motore. Quasi il 70% della popolazione vive nelle città urbane; sono le città il fulcro del cambiamento.

La transizione ecologica e sociale non è un ideale, sono misure e politiche concrete da prendere qui ed ora, ma che siano per il benessere delle persone e non contro di esse. Non c’è più tempo da perdere.

Dettagli dell’evento:

– Data: 19 aprile 2024

– Ora: 9.30 (presidio) – 17.30 (biciclettata)

– Luogo: Via Cavour, palazzo del consiglio regionale (presidio) Piazza Santissima Annunziata (biciclettata)

Riportiamo di seguito l’elenco delle iniziative in programma nelle piazze d’Italia in occasione dello Sciopero globale per il clima:

Bari: evento “Riprendiamoci il futuro!” @ Giardino Mimmo Bucci (tutto il giorno 9:30-21:30)

Bergamo: 19 merenda sociale a tema ecologia con studentx (13.30 parco Suardi)

Bologna: corteo il 19 alle 16 da parco don Bosco a piazza maggiore

Brescia: corteo il 19 aprile, Piazzale Arnaldo ore 9

Cagliari: corteo satirico organizzato insiema a Ultima Generazione Sardinnia il 19 aprile con concentramento in via Roma (Palazzo del Consiglio Regionale) dalle h 16.30

Camagna Monferrato: ore 12 Belvedere Pio La Torre

Catania: corteo il 19 Aprile da Piazza Roma ore 9:30

Chieri: ore 8 davanti al Monti

Cuneo: piazza Europa ore 10

Firenze: ore 9:30 presidio sotto il consiglio della regione Toscana via Cavour 2, ore 17:30 critical mass da piazza della santissima Annunziata

Genova: Piazza De Ferrari ore 10 corteo fino al parco giochi del Porto Antico

Gorizia: Piazza della Borsa ore 9

Imperia (GL Ventimiglia): manifestazione il 19 aprile, Largo Ghiglia ore 16

Massa: ore 17, Parco degli Ulivi – sciopero globale e protesta contro cementificazione del parco

Milano: corteo da Cairoli alle 09.30 il 19 Aprile. 20 Aprile corteo nazionale, ore 15 Palestro M1

Modena: presidio in Piazza Matteotti 17:00

Napoli: piazza Garibaldi ore 9:30

Padova: ore 16:30 critical mass da parco Prandina, ore 18 corteo da palazzo Moroni

Palermo: Politeama ore 9

Pavia: corteo in bicicletta domenica 21 aprile alle 15.30 da Piazza della Vittoria verso le elezioni comunali. Il 19 aprile eventi nelle scuole

Pesaro: corteo con i rappresentanti d’istituto di due scuole ora e luogo da definire

Pisa: Piazza vittorio emanuele 14.30

Roma: corteo da piazza della Repubblica ore 9:30

Torino: corteo da Porta Nuova ore 9.30Trieste, corteo da Piazza della Borsa alle 9

Trieste: corteo da Piazza della Borsa alle 9

Venezia: 20 aprile

Vercelli: ore 10 parco J.F. Kennedy (presidio)

Vicenza: duomo di Schio, ore 17:30

