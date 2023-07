Rapido aumento degli impatti del cambiamento climatico in Asia (VIDEO)

WMO ed ESCAP: l’Asia è la zona del mondo più disastrata e colpita e dove gli effetti dei disastri climatici transfrontalieri sono in aumento

[27 Luglio 2023]

Secondo il nuovo rapporto “State of the Climate in Asia 2022”, pubblicato dalla World meteorological organization (WMO) in collaborazione con l’United Nations Economic and social commission for Asia and the Pacific (ESCAP), «Gli impatti estremi del clima e dei cambiamenti climatici stanno aumentando in Asia, che nel 2022 è passata da siccità a inondazioni, rovinando vite e distruggendo mezzi di sussistenza. Lo scioglimento dei ghiacci e dei ghiacciai e l’innalzamento del livello del mare minacciano ulteriori sconvolgimenti socio-economici in futuro».

Dal rapporto emerge che l’Asia, il continente con la più grande massa terrestre che si estende fino all’Artico, «Si sta riscaldando più velocemente della media globale. La tendenza al riscaldamento in Asia nel periodo 1991-2022 è stata quasi il doppio della tendenza al riscaldamento nel periodo 1961-1990».

Nel 2022 in Asia si sono verificati 81 disastri meteorologici, climatici e idrici, l’83% sono stati inondazioni e tempeste. In questi disastri hanno perso la vita più di 5.000 persone, più di 50 milioni di persone sono state colpite direttamente e ci sono stati più di 36 miliardi di dollari di danni economici. Inoltre, gran parte dell’Asia arida ha subito forti tempeste di sabbia. Diversi gravi eventi di tempeste di polvere nell’Asia occidentale hanno colpito duramente le popolazioni della regione.

Il segretario generale della WMO, Petteri Taalas, ha commentato: «Questo rapporto riassume lo stato del clima, gli eventi estremi e il loro impatto socioeconomico in Asia nel 2022. Nel 2022, molte aree dell’Asia hanno sperimentato condizioni più secche del normale e siccità. La Cina, in particolare, ha subito prolungate condizioni di siccità, che hanno influito sulla disponibilità idrica e sull’approvvigionamento energetico. Le perdite economiche stimate a causa della siccità che ha colpito molte regioni della Cina sono state di oltre 7,6 miliardi di dollari. Il Pakistan, al contrario, ha subito disastrose inondazioni. Nel 2022, la maggior parte dei ghiacciai nella regione dell’High Mountain Asia ha subito un’intensa perdita di massa a causa di condizioni eccezionalmente calde e secche nel 2022. Questo avrà importanti implicazioni per la futura sicurezza alimentare e idrica e per gli ecosistemi».

Il rapporto è stato presentato durante la riunione del Committee on Disaster Risk Reduction dell’ESCAP e Armida Salsiah Alisjahbana, sottosegretaria generale dell’Onu e segretaria esecutiva di ESCAP, ha ricordato che .«L'”Executive Action Plan on Early Warnings for All” del Segretario Generale delle Nazioni Unite, co-guidato per l’attuazione dalla WMO e United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), è il più essenziale per l’Asia, che è la zona del mondo più disastrata e colpita e dove gli effetti dei disastri climatici transfrontalieri sono in aumento».

Il rapporto è accompagnato da una story map interattiva che pone particolare attenzione all’agricoltura e alla sicurezza alimentare e la WMO avverte che «Il previsto aumento della frequenza e della gravità degli eventi estremi in gran parte dell’Asia avrà un impatto sull’agricoltura, che è fondamentale per tutta la pianificazione dell’adattamento climatico». La Salsiah Alisjahbana aggiunge che «Le previsioni basate sugli impatti, gli allarmi precoci per tutti e la loro traduzione in azioni anticipatrici sono esempi dell’adattamento trasformativo necessario per rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari in Asia».

Ecco i punti salienti dello State of the Climate in Asia 2022:

La temperatura media sull’Asia per il 2022 è stata la seconda o la terza più calda mai registrata ed è stata di circa 0,72° C superiore alla media del periodo 1991-2020. La stessa media 1991-2020 era di circa 1,68° C al di sopra del periodo di riferimento WMO 1961-1990 per il cambiamento climatico.

La siccità ha colpito molte parti della regione, riducendo la disponibilità di acqua. Le perdite economiche nel 2022 a causa della siccità in Cina, ad esempio, sono state stimate in oltre 7,6 miliardi di dollari.

Gravi inondazioni hanno colpito il Pakistan, causando significative perdite di vite umane e danni economici. Il Pakistan ha ricevuto il 60% delle normali precipitazioni monsoniche totali in sole tre settimane dall’inizio della stagione dei monsoni nel 2022. Secondo la National Disaster Management Authority (NDMA), sono state colpite più di 33 milioni di persone, quasi il 14% della popolazione del Pakistan nel 2022.

I ghiacciai nella regione High Mountain Asia hanno perso una massa significativa negli ultimi 40 anni e la perdita sta accelerando. Nel 2022, condizioni eccezionalmente calde e secche hanno esacerbato la perdita di massa per la maggior parte dei ghiacciai. Il ghiacciaio Urumqi n. 1 nel Tien Shan orientale ha registrato il secondo più alto bilancio di massa negativo di -1,25 metri equivalenti in acqua dall’inizio delle misurazioni nel 1959.

L’oceano. La regione mostra una tendenza generale al riscaldamento della superficie oceanica dall’inizio delle serie temporali nel 1982. Nel Mar Arabico nordoccidentale, nel Mar delle Filippine e nei mari a est del Giappone, i tassi di riscaldamento superano 0,5° C per decennio, ovvero circa 3 volte più veloce del tasso di riscaldamento medio globale degli oceani superficiali.

Venti record e forti precipitazioni associati al tifone Nanmadol sono stati osservati a settembre in diverse stazioni in Giappone. Nanmadol è stato associato a 5 decessi segnalati, ha colpito oltre 1.300 persone e ha causato danni economici stimati superiori a 2 miliardi di dollari.

Secondo l’International Disaster Database (EM-DAT), nel 2022 in Asia sono stati segnalati 81 eventi di pericolo naturale; di questi, oltre l’83% sono stati eventi alluvionali e temporali. Questi eventi hanno causato oltre 5 000 morti, il 90% dei quali era associato ad inondazioni. Complessivamente, gli eventi di pericolo naturale hanno avuto un impatto diretto su oltre 50 milioni di persone e hanno provocato danni per oltre 36 miliardi di dollari.

Le perdite economiche nel 2022 dovute a disastri legati alle inondazioni hanno superato la media del periodo 2002–2021. Le perdite più significative di questo tipo si sono verificate in Pakistan (oltre 15 miliardi di dollari), seguito da Cina (oltre 5 miliardi di dollari) e India (oltre 4,2 miliardi di dollari). Le perdite economiche nel 2022 associate alla siccità sono state la categoria successiva, causando danni per 7,6 miliardi di dollari (principalmente in Cina); questo supera la media 2002-2021 (2,6 miliardi di dollari) di quasi il 200%.

Il miglioramento della resilienza del sistema alimentare è una priorità assoluta in Asia, come è stato sottolineato nei ationally Determined Contributions (NDC) della maggior parte delle parti dell’Accordo di Parigi dei membri della WMO della Regional Association II. Monitorare il clima passato e attuale e fornire previsioni meteorologiche e del tempo sono strumenti fondamentali alla base di efficaci servizi di allerta precoce per l’agricoltura e la sicurezza alimentare.