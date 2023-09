Preparare l’Europa ai cambiamenti climatici

Una nuova realtà: più calda, più secca, più umida che richiede una preparazione sociale

[19 Settembre 2023]

Dagli incendi alle inondazioni disastrose in tutta l’Europa meridionale, l’estate del 2023 sarà ricordata da condizioni meteorologiche estreme. Quanto siamo preparati a tali eventi e al loro impatto? Le incessanti ondate di caldo che colpiscono milioni di europei in tutto il continente, gli incendi e le inondazioni improvvise che colpiscono molte comunità richiedono azioni ancora più ambiziose per preparare una nuova realtà accelerando al tempo stesso la transizione verso la sostenibilità.

Quest’estate è stata l’ estate più calda mai registrata a livello globale e la quinta più calda per l’Europa. Quest’anno gli incendi nell’Ue hanno bruciato oltre 468.000 ettari , molti dei quali hanno colpito destinazioni turistiche nel sud e colpito l’economia locale. Dopo lunghi periodi di caldo intenso e siccità. intere comunità e i loro mezzi di sussistenza sono stati duramente colpiti nel giro di poche ore a Rodi e Corfù.

Anche la natura è stata colpita. Oltre il 40% dell’area bruciata quest’anno era costituita da aree Natura 2000, con un impatto sugli habitat e sulle specie dipendenti da questi ecosistemi. Le ondate di caldo hanno coinciso con piogge torrenziali e inondazioni improvvise in Bulgaria, Grecia, Slovenia e Turchia, provocando perdite di vite umane e ingenti perdite economiche. Negli ultimi 42 anni, le perdite economiche e i danni causati da condizioni meteorologiche e climatiche estreme sono ammontati complessivamente ad almeno 560 miliardi di euro, con perdite annuali superiori a 50 miliardi di euro nel 2021 e nel 2022. Nel 2023 possiamo aspettarci stime di perdite simili.

Anno dopo anno, siamo sorpresi dalla crescente gravità di questi eventi e rattristati dall’entità delle perdite che causano. Ma questi eventi meteorologici estremi non dovrebbero più coglierci di sorpresa. Sfortunatamente, stiamo vivendo uno scenario climatico dal quale gli scienziati ci mettono in guardia da decenni.

Una nuova realtà: più calda, più secca, più umida…

All’inizio dell’estate abbiamo pubblicato il prodotto web “Extreme summer weather in a changing climate: is Europe prepared?“, che approfondisce i principali eventi meteorologici estremi estivi che hanno colpito sempre più la popolazione, l’economia e la natura europea. Gli utenti possono esplorare mappe e grafici interattivi per ottenere informazioni su ondate di caldo, inondazioni, siccità, incendi e malattie sensibili al clima come la febbre dengue. Oltre a fare il punto sugli impatti degli eventi passati, il prodotto fornisce una prospettiva futura basata sulle più recenti conoscenze scientifiche.

Il messaggio è chiaro: si prevede che le estati porteranno ondate di caldo più numerose, più forti e più lunghe, inondazioni più frequenti ed estreme, nonché siccità e incendi più gravi e un aumento delle malattie sensibili al clima. Come ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell’Ue sull’European Green Deal: «Questa è la realtà di un pianeta in ebollizione».

L’Europa sta già adottando misure per adattarsi ai cambiamenti climatici, ma la nostra analisi evidenzia aree che richiedono interventi urgenti e aggiuntivi. Dobbiamo ridurre al minimo gli impatti dei cambiamenti climatici sulla nostra società ed economia e sono molte le sfide che dobbiamo affrontare. Come possiamo proteggere meglio i più vulnerabili, come gli anziani, dalle gravi ondate di caldo? Come possiamo preparare le nostre città alle inondazioni, alle ondate di caldo o alla siccità?

Sappiamo che anche l’agricoltura dovrà adattarsi. Come possiamo garantire che l’agricoltura continui a fornire cibo e reddito stabile agli agricoltori, contribuendo al tempo stesso agli obiettivi di sostenibilità dell’Europa? Come può la società prepararsi a questa nuova realtà?

Preparazione sociale

Gli impatti dei cambiamenti climatici e i livelli di preparazione della società variano in modo significativo in tutta Europa. Le misure che le comunità devono adottare devono tenere conto delle sfide locali che devono affrontare e delle risorse a loro disposizione. La conoscenza svolgerà un ruolo cruciale nell’aiutare l’Europa a prepararsi. La piattaforma europea di adattamento ai cambiamenti climatici Climate-ADAPT offre oltre 100 casi di studio ed esempi di potenziali opzioni di adattamento, nonché strumenti a supporto della pianificazione dell’adattamento.

L’EEA sostiene le politiche di adattamento e la loro attuazione in Europa attraverso una serie di indicatori e valutazioni, tra cui l’European Climate Risk Assessment, che pubblicheremo all’inizio del prossimo anno. Valuterà gli impatti attuali e futuri dei cambiamenti climatici e i rischi relativi all’ambiente, all’economia e alla società in generale in Europa.

Le misure di adattamento devono andare di pari passo con la necessità di ridurre drasticamente e rapidamente le emissioni di gas serra. Questi sforzi devono essere integrati da misure altrettanto ambiziose per contrastare l’inquinamento, la perdita di biodiversità e l’uso non sostenibile delle risorse. E queste misure devono essere messe in atto in modo giusto ed equo, assicurandosi che i più svantaggiati nella nostra società non vengano lasciati indietro.

L’European Green Deal fornisce un quadro politico completo e coerente per l’azione su tutti questi fronti. L’attuazione del Green Deal è fondamentale per rafforzare la resilienza sociale complessiva dell’Europa. E all’EEA, insieme alla nostra rete Eionet, siamo pienamente impegnati a fornire i dati e le conoscenze necessarie per supportare l’attuazione dell’European Green Deal.

di Leena Ylä-Mononen

direttrice esecutiva European Environment Agency (EEA)

Editoriale pubblicato nel numero di settembre della EEA newsletter, n. 03/2023.