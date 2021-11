Le preferenze delle persone non sono guidate dall'interesse personale o dalla politica ma dall'efficacia percepita

Politiche sul cambiamento climatico: l’opinione pubblica preferisce le carote al bastone

Gli statunitensi disapprovano i disincentivi, tranne quando prendono di mira le imprese

[17 Novembre 2021]

Agire contro il cambiamento climatico richiede sforzi coordinati e il sostegno e la cooperazione dell’opinione pubblica e tre studi pubblicati recentemente su Environmental Science and Policy e Journal of Environmental Psychology forniscono indizi sui tipi di politiche che hanno maggiori probabilità di essere sostenute dagli statunitensi e spiegano anche perché.

I ricercatori della Penn State University e della università dall’Indiana e dell’Oklahoma hanno scoperto che gli statunitensi preferiscono politiche climatiche che utilizzano incentivi piuttosto che disincentivi, ma sono più tolleranti nei confronti dei disincentivi che colpiscono le imprese piuttosto che gli individui. Infatti, i partecipanti agli studi preferivano anche incentivi, come sgravi fiscali o riduzioni, per incoraggiare scelte più ecologiche, piuttosto che disincentivi, come l’imposizione di una tassa sugli elevati consumi di elettricità e questo era particolarmente vero quando gli individui potevano ricevere gli incentivi. Ma quando sono stati utilizzati i disincentivi, i partecipanti preferivano che le politiche fossero più mirate alle imprese che agli individui.

Secondo i ricercatori, le ragioni per il sostegno politico vanno al di là del fatto che le persone credessero che la politica proteggesse efficacemente l’ambiente: il problema era quanto pensavano che le politiche climatiche avrebbero avuto un impatto sull’economia e avrebbero influenzato le loro preferenze e dicono che «Questo suggerisce che le persone considerano gli impatti su tutti e tre i “pilastri della sostenibilità”: persone, pianeta e profitto».

La nuova ricerca, composta da tre sondaggi online che hanno coinvolto un totale di 444 cittadini Usa ha descritto diverse politiche climatiche (8 diverse politiche in due studi e 6 politiche nel terzo) e i partecipanti hanno indicato il loro livello di sostegno per ciascuna politica climatica e hanno risposto ad altre domande, ad esempio, sulla loro percezione dell’impatto delle politiche sull’ambiente, sull’economia e sulla società.

Una delle autrici degli studi, Janet Swim, che insegna psicologia alla Penn State, ha evidenziato che «I risultati forniscono informazioni sui tipi di politiche che le persone hanno maggiori probabilità di sostenere e sui possibili modi in cui i responsabili delle politiche possono comunicare meglio su politiche che non sono così popolari. Le politiche non possono mitigare i cambiamenti climatici a meno che non vengano messe in atto, quindi è importante tenere in considerazione le reazioni dell’opinione pubblica a queste politiche se si vuole che alla fine abbiano successo. I responsabili politici possono scegliere di perseguire politiche che hanno maggiori probabilità di essere accettate dall’opinione pubblica, ma poiché sono necessarie molte politiche, è anche importante conoscere le fonti di preoccupazione per le politiche meno popolari».

La Swim spiega che durante la progettazione degli studi il team di ricercatori statunitensi voleva prima di tutto stabilire se le ipotesi delle persone sui diversi tipi di conseguenze delle politiche influenzassero le preferenze politiche: «I dibattiti sulle politiche spesso contrappongono la necessità di proteggere l’ambiente rispetto all’impatto delle politiche sull’economia. Ma le politiche possono aiutare l’economia e avere un impatto sul benessere delle persone. Quindi, abbiamo esaminato le proiezioni delle persone sull’impatto delle politiche sull’ambiente, l’economia e la società. Successivamente volevamo esaminare gli attributi delle politiche che influenzano le preferenze e se le preferenze siano dovute a presunte conseguenze delle politiche».

Uno studio ha esplorato a chi dovrebbero rivolgersi le politiche: imprese o singole famiglie. Un secondo ha esplorato il tipo di cambiamento mirato: la transizione dai combustibili fossili alle fonti di energia rinnovabile o la riduzione del consumo di energia. Infine, un terzo ha confrontato la motivazione al cambiamento utilizzando incentivi rispetto a disincentivi. Le politiche prese in considerazione erano sia quelle che affrontavano un singolo problema che quelle che esaminavano sistematicamente tutte le combinazioni dei tre attributi delle politiche: offerta contro domanda, business contro individui, incentivi contro disincentivi. «Ad esempio – spiegano alla Penn State – le sovvenzioni alle compagnie energetiche per sviluppare attività mirate alle energie rinnovabili e la fornitura di energia tramite incentivi, mentre consentire alle persone di vendere l’energia generata dai pannelli solari domestici mirava alle persone e alla fornitura di energia tramite incentivi».

Successivamente, dopo aver esaminato ciascuna politica, i partecipanti hanno valutato ciascuna di esse in base alla probabilità di sostenerla e se le politiche avrebbero aiutato o danneggiato l’ambiente, l’economia e la società.

Secondo i ricercatori, «Il sostegno politico dipendeva da ciò che veniva preso di mira: alternative energetiche contro riduzione di energia; chi è stato preso di mira: individui contro imprese; come è stato motivato il cambiamento: incentivi contro disincentivi». La Swim fa notare che «Le preferenze politiche erano più una funzione delle differenze in questi attributi politici e assumevano conseguenze delle politiche piuttosto che differenze tra le persone, inclusi democratici, indipendenti o repubblicani. L’affiliazione politica ha svolto un ruolo sorprendentemente basso nelle loro preferenze tra le politiche. Mentre i democratici tendevano a sostenere le politiche più dei repubblicani in uno studio, le preferenze politiche e i loro driver sembravano simili tra i partiti politici. Può essere utile concentrarsi meno sulle divisioni politiche quando si tratta di cambiamenti climatici e più su come le politiche influenzano le cose che interessano alle persone, come l’ambiente, l’economia e gli impatti sociali, per aiutare a colmare i conflitti di parte».

Insomma, come scrive Sarah DeWeerdt su Anthropocene, «Le persone preferiscono le politiche climatiche volte allo sviluppo di fonti energetiche alternative piuttosto che quelle che cercano di ridurre l’uso di energia o migliorare l’efficienza». In generale, l’opinione pubblica preferisce anche le politiche climatiche che fanno uso di incentivi come sgravi fiscali o riduzioni a quelle che comportano disincentivi come una tassa sugli utenti con forti consumi energetici. Ma la DeWeerdt fa notare che «La preferenza per gli incentivi è più pronunciata quando le politiche sono rivolte agli individui, ovvero le persone sono più disposte a sostenere i disincentivi applicati alle imprese. La ricerca suggerisce che queste preferenze non sono guidate da ristretti interessi personali né dalla politica. Invece, sono guidati dall’efficacia percepita, un modello che vale in tutto lo spettro politico. In particolare, le persone preferiscono le politiche climatiche che ritengono avranno i maggiori benefici ambientali. Tendono anche a sostenere politiche che prevedono avranno i maggiori benefici sociali ed economici, o almeno il minor numero di danni».

Altri risultati indicano che le persone che si aspettano meno danni e soprattutto maggiori benefici dall’azione climatica hanno generalmente maggiori probabilità di sostenere le politiche climatiche. Le persone tendono anche a dare maggiore peso agli impatti sociali di una politica climatica (avrà impatti positivi come il miglioramento della salute delle persone? O quelli negativi come rendere la vita meno comoda?) rispetto ai suoi impatti economici.

La Swim conclude: «I risultati suggeriscono i modi in cui i responsabili delle politiche possono comunicare meglio le politiche sui cambiamenti climatici, in particolare quelle che hanno maggiori probabilità di essere impopolari. Invece di cercare semplicemente di persuadere l’opinione pubblica a sostenere una politica, i responsabili politici potrebbero anche coinvolgere l’opinione pubblica consultandola. Impegnandosi in modo più approfondito con l’opinione pubblica, i responsabili delle politiche potrebbero essere in grado di scoprire preoccupazioni specifiche relative alle politiche. Questo potrebbe migliorare la comunicazione e persino comportare modifiche alle politiche per alleviare le preoccupazioni e contribuire ad aumentare il sostegno».

I risultati potrebbero aiutare i responsabili delle politiche a progettare azioni per il clima che più membri del pubblico potrebbero sostenere, affermano i ricercatori. Potrebbero anche aiutare i responsabili delle politiche a comprendere e affrontare le preoccupazioni del pubblico su determinate politiche e, in definitiva, a comunicare in modo più efficace per garantire la loro attuazione di successo».