Nasa: un forte El Niño potrebbe portare ulteriori inondazioni quest’inverno

Le inondazioni costiere decennali potrebbero diventare la normalità

[10 Novembre 2023]

Secondo un’analisi del team scientifico del cambiamento del livello del mare della NASA, «Se quest’inverno si sviluppasse un forte El Niño, le città lungo le coste occidentali delle Americhe potrebbero vedere un aumento della frequenza delle inondazioni dell’alta marea che possono inondare le strade e riversarsi nelle zone basse. edifici.

El Niño è un fenomeno climatico periodico caratterizzato da livelli del mare più alti del normale e temperature oceaniche più calde della media lungo il Pacifico equatoriale. Queste condizioni possono diffondersi verso i poli lungo le coste occidentali delle Americhe. El Niño, che quest’anno è ancora in fase di sviluppo, può portare più pioggia del solito nel sud-ovest degli Stati Uniti e siccità nei paesi del Pacifico occidentale come l’Indonesia. Questi impatti si verificano tipicamente da gennaio a marzo.

L’analisi della NASA rileva che quest’inverno, un forte El Niño potrebbe provocare fino a 5 casi di inondazioni decennali in città come Seattle e San Diego, negli Usa, mentre quest’inverno zone come La Libertad e Baltra in Ecuador potrebbero subire fino a tre di questi eventi alluvionali decennali. I ricercatori della NASA evidenziano che «Questo tipo di inondazioni normalmente non si verifica lungo la costa occidentale delle Americhe al di fuori degli anni del El Niño. Entro il 2030, l’innalzamento dei mari e il cambiamento climatico potrebbero far sì che queste città subiscano un numero simile di inondazioni decennali ogni anno, senza la necessità di El Niño».

Le inondazioni decennali sono quelle che hanno una probabilità su 10 di verificarsi in un dato anno. Sono una misura di quanto si sta innalzando localmente il livello del mare e alla NASA spiegano che «L’entità delle inondazioni in una particolare città o comunità dipende da diversi fattori, tra cui la topografia di una regione e la posizione delle case e delle infrastrutture rispetto all’oceano. Le inondazioni decennali possono provocare quelle la National Oceanic and Atmospheric Administration classifica come inondazioni moderate, con alcune inondazioni di strade ed edifici e la possibile necessità di evacuare persone o spostare oggetti su un terreno più elevato».

Phil Thompson, l’oceanografo dell’università delle Hawaii che ha eseguito l’analisi per il team scientifico del cambiamento del livello del mare della NASA, ammette che «Sono un po’ sorpreso che l’analisi abbia scoperto che questi eventi decennali potrebbero diventare comuni così rapidamente. Avrei pensato forse entro il 2040 o il 2050».

L’analisi delle inondazioni costiere della NASA rileva che «Entro il 2030, durante gli anni di forte El Niño, le città sulla costa occidentale delle Americhe potrebbero vedere fino a 10 di questi eventi di inondazioni decennali. Entro il 2050, forti El Niño potrebbero causare fino a 40 casi di questi eventi in un dato anno».

L’acqua si espande man mano che si riscalda, quindi il livello del mare tende ad essere più alto nei luoghi con l’acqua più calda. Ricercatori e meteorologi monitorano le temperature degli oceani e i livelli dell’acqua per individuare la formazione e lo sviluppo di El Niño. Uno di loro, Ben Hamlington del Jet Propulsion Laboratory della NASA e capo del team scientifico dell’agenzia sul cambiamento del livello del mar. sottolinea che «Il cambiamento climatico sta già innalzando il livello del mare lungo le coste di tutto il mondo.

Il livello del mare sta aumentando in risposta al riscaldamento planetario, mentre l’atmosfera terrestre e gli oceani si stanno riscaldando e le calotte e le banchise glaciali si stanno sciogliendo. Questo ha già fatto aumentare il numero di giornate di alta marea fastidiose o di inondazioni che le città costiere sperimentano durante tutto l’anno. Fenomeni come El Niño e le mareggiate, che aumentano temporaneamente il livello del mare, aggravano questi effetti».

Le missioni che monitorano il livello del mare, compresi i satelliti Surface Water and Ocean Topography (SWOT) e Sentinel-6 Michael Freilich, aiutano a monitorare El Niño nel breve termine. L’analisi SWOT, in particolare, raccoglie dati sul livello del mare fino alla costa, che possono aiutare a migliorare le proiezioni dell’innalzamento del livello del mare. Questo tipo di informazioni potrebbero aiutare i politici e i pianificatori a preparare le loro comunità all’innalzamento del livello del mare nei prossimi decenni.

Nadya Vinogradova Shiffer, del programma SWOT e direttrice del programma di fisica oceanica alla NASA di Washington, conclude: «Con l’accelerazione del cambiamento climatico, alcune città subiranno inondazioni da 5 a 10 volte più spesso. La SWOT terrà d’occhio questi cambiamenti per garantire che le comunità costiere non vengano colte di sorpresa».