L’innalzamento del livello del mare colpirà più duramente le comunità costiere povere

Uno studio evidenzia le vulnerabilità sociali ed etniche causate dal riscaldamento globale

[4 Gennaio 2024]

Con la possibilità sempre più concreta di un drammatico innalzamento del livello del mare, le comunità costiere si trovano ad affrontare pericoli senza precedenti, ma secondo lo studio “Demographics and risk of isolation due to sea level rise in the United States”, pubblicato recentemente su Nature Communications da un team di ricercatori statunitensi e neozelandesi, «Con l’intensificarsi delle inondazioni, le popolazioni svantaggiate saranno quelle che subiranno alcuni degli oneri più gravi dei cambiamenti climatici».

Mentre l’accelerazione dell’innalzamento del livello del mare si tradurrà in diffuse inondazioni intermittenti o a lungo termine in molte comunità costiere, lo studio ha dimostrato che «Quando questi livelli aumenteranno oltre i 4 piedi (1,21 metri), le popolazioni minoritarie saranno sproporzionatamente a rischio di isolamento. L’innalzamento del livello del mare potrebbe portare all’isolamento interrompendo le reti di trasporto e le strade, il che significa che le persone colpite perderebbero l’accesso a luoghi essenziali come i servizi di emergenza critici e le scuole».

Inoltre, lo studio ha inoltre evidenziato che le persone che vivono in affitto e gli anziani affrontano un rischio maggiore di isolamento, e ha fatto notare «La crescente connessione tra i fattori storici della disuguaglianza sociale esistente e i gruppi che corrono il maggior rischio di cambiamento climaticoZ.

la principale autrice dello studio, Kelsea Best, del Department of civil, environmental and geodetic engineering e della Knowlton school of architecture, city and regional planning dell’Ohio State University (OSU), ha sottolineato che «Il primo passo per caratterizzare meglio queste minacce è cambiare il modo in cui i ricercatori valutano il rischio comunitario, poiché la maggior parte degli studi lo misura esclusivamente determinare gli impatti tramite inondazioni dirette. Ma concentrarsi su questa sola misurazione trascura gli effetti più complessi dell’innalzamento del livello del mare, come l’isolamento, e rafforza la disuguaglianza nelle aree costiere. Dobbiamo riconcettualizzare il modo in cui misuriamo chi è gravato dall’innalzamento del livello del mare perché ci sono tanti modi in cui le persone potrebbero essere colpite prima che la loro casa venga allagata».

I rapporti attuali stimano che circa 20 milioni di persone che risiedono lungo le coste statunitensi saranno colpite dall’innalzamento del livello del mare entro il 2030, ma lo studio rileva che questa cifra non include l’intero impatto che il riscaldamento globale avrà su determinate comunità e dati demografici. «In particolare – dicono i ricercatori – poiché le persone hanno bisogno di accedere a luoghi essenziali come negozi di alimentari, scuole pubbliche, ospedali e caserme dei vigili del fuoco. L’incapacità di raggiungere questi luoghi ha un impatto altrettanto negativo sugli individui quanto se vivessero essi stessi in case inondate, e dovrebbero essere documentato come tale».

Cosa ancora più importante, i risultati dello studio illustrano uno dei motivi principali di queste grandi differenze: «Il rischio di isolamento di un gruppo è intimamente legato a reti stradali specifiche e alla localizzazione dei servizi vitali in relazione al luogo in cui risiedono le persone colpite».

Il team statunitense-neozelandese ha identificato queste disparità di rischio sovrapponendo i dati della OpenStreetMap (OSM) road network data con gli scenari di acqua alta media (MHHW) della National oceanographic and atmospheric administration (Noaa) e poi hanno combinato queste proiezioni con i recenti dati del censimento Usa per stimare la percentuale di popolazione che verrebbe esclusa o persa nelle stime di chi sarebbe colpito dall’innalzamento del livello del mare se i ricercatori contassero solo coloro che hanno subito un’inondazione diretta.

La Best spiega ancora: «Se adottiamo un approccio unico per tutti, o un approccio apparentemente “neutrale” per capire chi ha accesso ad alloggi e comunità sicuri e convenienti in un mondo con il cambiamento climatico , allora stiamo solo esacerbando queste disuguaglianze e non va proprio bene. Dobbiamo cercare deliberatamente di fornire l’accesso alle risorse di adattamento a gruppi di persone che sono state storicamente escluse e che quindi hanno meno risorse per rispondere».

I ricercatori hanno dimostrato che «Le popolazioni ispaniche sono spesso sovrarappresentate nella cittadinanza totale perché sono a rischio di isolamento a partire da 4 piedi di innalzamento del livello del mare, e le popolazioni nere sono sovrarappresentate dopo 6 piedi. In alternativa, le popolazioni bianche sono sottorappresentate dopo un innalzamento del livello del mare di 5 piedi».

Ma per determinare quando queste disparità inizieranno a svilupparsi, il team della Best ha confrontato due scenari di aumento del livello del mare a lungo termine: uno intermedio in cui l’innalzamento globale del livello del mare aumenta di un metro entro il 2100, e uno scenario elevato in cui aumenta a 2. metri entro lo stesso anno. In modo allarmante, lo studio ha trovato prove evidenti che questi effetti di isolamento si sarebbero manifestati entro il 2120 nello scenario intermedio e già nel 2090 nello scenario elevato.

La Best conclude: «Questa tempistica è importante dal punto di vista della pianificazione e dell’adattamento. Parte del motivo per cui abbiamo incluso la parte temporale è per dire che questo problema non sarebbe così grave se avessimo una mitigazione urgente e aggressiva. Gli effetti del cambiamento climatico saranno di portata più ampia e più a cascata di quanto potrebbe essere direttamente ovvio, e tali effetti non saranno avvertiti in modo equo. Quindi dobbiamo pensare fin dall’inizio alle popolazioni più a rischio e sviluppare politiche per sostenerle».