Le quattro richieste di Youth4Climate alla politica globale

Il documento finale approvato a Milano che verrà elaborato e presentato alla COP26 Unfccc

[30 Settembre 2021]

L’assemblea dei giovani della “Youth4Climate Driving Ambition” ha approvato i “key messages”, articolati su 4 argomenti fondamentali, che costituiranno l’innervatura di un documento articolato che sarà eleborato nelle prossime settimane e consegnato alla COP26 Unfccc di Glasgow.

Ecco il documento approvato:

Youth drivin ambition

RAPPORTEUR Martin Rabbia

KEY MESSAGES

Partecipazione significativa – Richiedere ai Paesi e alle istituzioni competenti di garantire urgentemente un impegnoe un coinvolgimento significativi dei giovani in tutti i processi decisionali sui processi con implicazioni sul cambiamento climatico e sulla pianificazione, progettazione, attuazione e valutazione delle politiche climatiche a livello multilaterale, nazionale e locale con un ambiente favorevole.

Capacity Building – Richiedere ai Paesi di aumentare urgentemente il supporto finanziario, amministrativo e logistico per promuovere l’impegno dei giovani a guidare efficacemente l’ambizione climatica e l’azione concreta.

Finanziamento: richiedere a Paesi, organizzazioni internazionali e istituzioni finanziarie pubbliche e private di destinare urgentemente e rendere facilmente accessibili fondi per sostenere la partecipazione dei giovani ai processi decisionali con implicazioni sui cambiamenti climatici

Soustainable Recovery

RAPPORTEUR Ernest Gibson

Chiediamo una transizione energetica urgente, olistiaca, diversificata e inclusiva entro il 2030, che dia priorità all’efficienza energetica e all’energia sostenibile, mantenendo l’obiettivo +1.5° a portata di mano; finanziamenti per lo sviluppo delle capacità, la ricerca e la condivisione di tecnologie per garantire una transizione con posti di lavoro dignitosi, fornendo un sostegno adeguato alle comunità colpite e vulnerabili. Chiediamo il rafforzamento di diversi mezzi di attuazione da rendere immediatamente disponibili per misure di adattamento, resilienza e perdite e danni di proprietà locale per garantire che soluzioni adeguate e continue raggiungano i gruppi e le regioni più vulnerabili.

Chiediamo che le soluzioni basate sulla natura abbiano la priorità come strategia chiave per affrontare la crisi climatica che enfatizza anche la necessità di una società socialmente giusta ed equa, specialmente riconoscendo, rappresentando, rispettando e proteggendo i diritti e il territorio delle popolazioni locali e indigene e la conoscenza basata.

Esortiamo i decisori a tutti i livelli, nei settori pubblico e privato, a creare un sistema di finanziamento climatico trasparente e responsabile con una solida regolamentazione delle emissioni di carbonio, eradicando la trappola degli investimenti climatici nelle comunità più vulnerabili, garantendo al contempo pari opportunità per le persone di tutti genere, età e provenienza, nonché l’eliminazione dello sfruttamento delle donne e del lavoro minorile.

Chiediamo, alla COP26, il riconoscimento della responsabilità del turismo nel raggiungere gli obiettivi climatici globali e la sua vulnerabilità agli impatti del cambiamento climatico, in particolare per i Paesi dipendenti dal turismo (es. SIDS). Chiediamo l’inclusione di tutti gli stakeholders (compresi i giovani, le donne, le comunità indigene e altri gruppi emarginati), nel rafforzamento delle capacità, nel monitoraggio, negli investimenti e nei processi decisionali, verso una ripresa resiliente del turismo blu e verde.

Non-State actors engagment

RAPPORTEUR Reem Al Saffar

Sostenere la partecipazione di giovani imprenditori, artisti, agricoltori e atleti, in particolare provenienti da economie emergenti e gruppi emarginati (minoranze etniche, indigene, persone con disabilità, ecc.), nonché attiri non statali già esistenti con pratiche etiche e sostenibili nello sviluppo sostenibile e nell’adozione delle soluzioni di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, facilitando l’accesso ai finanziamenti pubblici e privati, nonché lo sviluppo di infrastrutture critiche (incl. accesso a Internet). Richiedere agli stakeholder non parti, in particolare il settore privato, di allineare le operazioni attuali e future e la loro catena di fornitura con emissioni net zero. La transizione deve iniziare immediatamente e richiede una chiara rendicontazione dei piani e il raggiungimento degli obiettivi intermedi, almeno su base annuale. Migliorare la trasparenza ambientale e la responsabilità degli attori non statali richiedendo informative sul clima solide e annuali che includano dati di origine sottostanti; Garantire che queste divulgazioni e dataset siano comprovati da un’entità pertinente;

L’abolizione dell’industria dei combustibili fossili deve iniziare rapidamente e immediatamente con un’eliminazione totale entro il 2030 al più tardi e garantire una transizione decentrata, giusta progettata per e con le cooperative di lavoratori, le comunità locali e indigene e le persone più colpite dalla crisi climatica e sfollamento. Tutti gli attori non statali, compresi gli organismi delle Nazioni Unite, la moda, lo sport, l’arte, l’imprenditorialità, gli enti agricoli ecc. non devono accettare alcun investimento in combustibili fossili, nè l’influenza dell’attività di lobbying da questa industria, specialmente in relazione ai negoziati internazionali.

Climate-Conscious society

RAPPORTEUR Marinel Ubaldo

Messaggi chiave Invito ai ministri dell’istruzione e dell’ambiente che partecipano alla COP26 a impegnarsi a sostenere l’educazione ai cambiamenti climatici e l’emancipazione dei giovani nei seguenti modi:

4.1 Mostrare impatti e soluzioni. I decisori devono essere ritenuti responsabili nel lavorare con i giovani e le comunità per affrontare il cambiamento climatico, riconoscere e sostenere le popolazioni vulnerabili, garantire l’accesso a varie risorse come i servizi sanitari e amplificare le voci diverse. Devono supportare la creazione di piattaforme e meccanismi multi-stakeholder per condividere informazioni e soluzioni sul clima e promuovere la partecipazione negli spazi decisionali.

4.2 Educazione. Invitare i governi a garantire un’istruzione completa e universale sui cambiamenti climatici e un’alfabetizzazione climatica per tutti e finanziamenti adeguati secondo le scadenze internazionali. L’obiettivo principale è fornire alle persone di tutte le età le conoscenze, le abilità, i valori e le attitudini per affrontare il cambiamento climatico. L’istruzione dovrebbe avere un approccio olistico, integrando la conoscenza indigena e locale, la prospettiva di genere e promuovendo cambiamenti negli stili di vita, negli atteggiamenti e nei comportamenti, garantendo la neutralità climatica e la resilienza climatica delle istituzioni educative. Le azioni chiave includono: Integrare l’apprendimento del cambiamento climatico nei curricula a tutti i livelli introducendo elementi del cambiamento climatico nelle materie esistenti, formare responsabili politici, insegnanti, bambini, giovani, settore privato e comunità, integrare il cambiamento climatico nelle politiche educative e l’educazione sul cambiamento climatico politiche tra cui NDC e piani di adattamento nazionali, garantendo la revisione delle politiche di educazione al clima e il coordinamento tra i ministri dell’istruzione e dell’ambiente, promuovendo l’istruzione formale, non formale e informale, l’apprendimento tra pari e le attività extracurriculari. I giovani dovrebbero avere accesso ai finanziamenti per i progetti guidati dai giovani e un maggiore accesso a stage retribuiti, scambi e attività di sviluppo delle capacità.

4.3 Consapevolezza pubblica e mobilitazione. Invitare i governi e altri attori rilevanti a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici per ogni persona nel mondo, dando risalto ai rifugiati climatici, attraverso i media tradizionali e utilizzando campagne, arte, sport, intrattenimento, leader comunitari, influencer e social. Dobbiamo consentire a ogni persona nel mondo di far parte della conoscenza e delle soluzioni climatiche attraverso programmi di sviluppo delle capacità incentrati su advocacy e leadership, nonché per garantire che tutti possano partecipare ai processi decisionali.

4.4 Media. Formare giornalisti e comunicatori per trasmettere l’urgenza e le implicazioni della crisi climatica in modo trasparente, accessibile e colloquiale semplificando le scoperte scientifiche, facilitando la comprensione delle politiche e sottolineando l’esistenza e la fattibilità delle soluzioni, regolamentando la pubblicità, definendo e prevenire il greenwashing, evidenziare le disuguaglianze climatiche, combattere la disinformazione e utilizzare i social media e i mezzi di comunicazione tradizionali.