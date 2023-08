Le emissioni degli incendi boschivi in Canada più del doppio del precedente record

Nel 2023 emissioni per 290 megatonnellate, contro le 138 megatonnellate del 2014

[3 Agosto 2023]

Dall’inizio di maggio, il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) sta monitorando gli incendi boschivi che stanno divampando in Canada eed evidenzia che «Più recentemente, si sono registrati incendi attivi alle latitudini più settentrionali nei territori del Nord-Ovest – anche all’interno del Circolo Polare Artico – con una produzione di significative emissioni di fumo».

Mega-incendi continuano a incenerire vaste aree nelle province occidentali e orientali del Canada, «Causando un aumento delle emissioni totali di carbonio a livello nazionale, che superano di molto i valori totali annui stimati per il Canada in base al set di dati del Global Fire Assimilation System v1.2 (GFASv1.2) con riferimento al periodo 1° gennaio 2003 ad oggi. Attualmente, le emissioni totali di carbonio causate da incendi boschivi in Canada si attestano a circa 290 megatonnellate, contro il record precedente registrato nel 2014 di 138 megatonnellate».

Inoltre, il CAMS ha utilizzato i dati del Global Fire Assimilation System (GFAS) per monitorare le emissioni degli incendi boschivi nelle regioni più orientali della Russia e in quelle del Mediterraneo dove, nelle ultime settimane, si è verificata un’attività significativa di incendi, con episodi rilevanti in Grecia, Algeria e Italia.

Mark Parrington, senior scientist CAMS, conclude: «Monitoriamo le emissioni degli incendi boschivi in Canada da tre mesi, dall’inizio di maggio. Hanno continuato ad aumentare quasi ininterrottamente fino a raggiungere un livello che è già considerevolmente superiore ai valori delle emissioni totali annue stimate per il Canada presenti nel nostro set di dati. Poiché le emissioni da incendi nelle regioni boreali raggiungono tipicamente il picco alla fine del mese di luglio e all’inizio di agosto, è probabile che continuino a crescere ancora per qualche settimana; noi proseguiremo la nostra attività di monitoraggio».