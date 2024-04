L’Australia sta andando verso mega-siccità che dureranno 20 anni

Le future siccità in Australia saranno molto peggiori di qualsiasi altra esperienza recente.

[3 Aprile 2024]

Secondo lo studio “Potential for historically unprecedented Australian droughts from natural variability and climate change”, pubblicato su Hydrology and Earth System Sciences da un team di ricercatori guidato dell’Australian National University (ANU) e dall’ARC Center of Excellence for Climate Extremes, «L’Australia potrebbe presto sperimentare mega-siccità che dureranno per più di 20 anni».

I ricercatori – provenienti anche dalle università di Sydney, New South Wales, Wollongong e Monash, sono arrivati a questa drammatica previsione tenendo conto dell’impatto umano sul clima a partire dalla Rivoluzione Industriale e hanno anche scoperto IL fenomeno è già in corso perché «I periodi di siccità del XX secolo nell’Australia sudoccidentale e orientale, compreso il bacino del Murray-Darling, sono stati in media più lunghi rispetto al periodo preindustriale».

Secondo gli scienziati, «I risultati dipingono un quadro preoccupante delle future siccità in Australia, che saranno molto peggiori di qualsiasi altra esperienza recente».

Le mega-siccità sono eccezionalmente gravi, durature e diffuse. Possono durare decenni o addirittura secoli. Un esempio recente è la mega-siccità nella regione sudoccidentale degli Stati Uniti, iniziata nel 2000 e continuata per più di due decenni. Il co-autore principale dello studio, Georgy Falster, della ANU Research School of Earth Sciences, ha detto che «Se oggi in Australia si verificasse una mega siccità, le conseguenze sarebbero ancora peggiori a causa del cambiamento climatico, poiché qualsiasi siccità si verificherebbe in un contesto di clima più caldo. La combinazione del cambiamento climatico e delle grandi siccità naturali che potrebbero durare per 20 anni significa che, in futuro, l’Australia potrebbe sperimentare siccità peggiori di qualsiasi altra esperienza storica recente. Dobbiamo prendere in considerazione, e prepararci, la possibilità che una di queste mega-siccità pluridecennali possa verificarsi nel prossimo futuro. Uno dei problemi legati alla comprensione della siccità prolungata in Australia è che le nostre osservazioni climatiche a partire dal 1900 ci forniscono solo una manciata di esempi su cui lavorare. Questo non è rappresentativo degli scenari peggiori che sono possibili solo attraverso le variazioni climatiche naturali. Pensando a quando potremmo aspettarci di vedere una siccità della durata di 20 anni nel bacino del Murray-Darling, nel sud-est dell’Australia, questo varia molto. Potremmo vedere una mega-siccità verificarsi ogni 150 o 1.000 anni. In questo studio, abbiamo prestato particolare attenzione al bacino Murray-Darling. Essendo la più grande regione agricola dell’Australia, è importante sapere quanto potrebbero essere gravi i periodi di siccità in questa regione».

Il team guidato dall’ANU ha esaminato l’intero spettro dei periodi di siccità che l’Australia potrebbe sperimentare, compresa la durata e l’intensità, anche senza gli effetti del cambiamento climatico. I ricercatori volevano anche scoprire come il cambiamento climatico causato dall’uomo stia ora alterando le caratteristiche della siccità australiana. Per farlo hanno utilizzato diversi modelli climatici per simulare i periodi di siccità verificatisi durante lo scorso millennio – dall’ 850 al 2000 – per determinare come potrebbero cambiare in futuro. Questo include la previsione di quanto tempo potrebbe durare la siccità australiana e quanto potrebbe essere secca.

Falster evidenzia che «Uno dei risultati più contrastanti del nostro lavoro è che è possibile che la siccità in Australia duri molto più a lungo di qualsiasi altra siccità che abbiamo sperimentato negli ultimi tempi. Dovremmo aspettarci che si verifichino siccità che continuano per 20 anni o più. Le mega-siccità fanno parte delle variazioni naturali del clima australiano. Ma, cosa preoccupante, ora stiamo aggiungendo al mix anche i cambiamenti climatici causati dall’uomo, e questo probabilmente sta aumentando le possibilità della prossima mega-siccità. per vedere se il cambiamento climatico causato dall’uomo ha influenzato il modo in cui gli australiani vivono oggi la siccità, abbiamo confrontato le siccità simulate nel XX secolo, dal 1900 al 2000, con quelle del periodo preindustriale, prima del 1850».

Un’altra autrice dello studio, Nerilie Abram dell’ANU conferma che «I cambiamenti climatici causati dall’uomo stanno contribuendo a periodi di siccità più lunghi nell’Australia sudoccidentale e orientale, compreso il bacino del Murray-Darling. Queste sono anche le regioni in cui possiamo aspettarci un futuro calo delle precipitazioni a causa dei cambiamenti climatici, aumentando così il rischio di siccità. E’ probabile che possano ancora verificarsi cambiamenti nell’intensità della siccità mentre il cambiamento climatico continua a peggiorare. Un esempio di questo è la “Tinderbox Drought” del XXI secolo, che durò solo tre anni ma fu eccezionalmente intensa e creò le condizioni per gli incendi boschivi dell’Estate Nera. La siccità di Tinderbox è stata probabilmente resa più grave dal cambiamento climatico».

La Abram conclude: «L’unica cosa che possiamo fare per ridurre la potenziale gravità e durata delle future siccità è ridurre rapidamente le emissioni di gas serra. Ad esempio, passando rapidamente alle fonti energetiche rinnovabili. Possiamo anche ridurre gli impatti delle future siccità preparandoci con piani di stoccaggio e gestione dell’acqua e reti di supporto comunitario».