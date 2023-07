L'intervento del Segretario generale delle Nazioni Unite

Guterres: «L’era del riscaldamento globale è finita, l’era dell’ebollizione globale è arrivata»

«Il cambiamento climatico è qui, è terrificante ed è solo l'inizio. Ma possiamo ancora fermare il peggio»

[28 Luglio 2023]

L’umanità è in un posto caldo. La World meteorological organization e il Copernicus Climate Change Service hanno rilasciato dati ufficiali che confermano che luglio 2023 sarà il mese più caldo mai registrato nella storia dell’umanità.

Non dobbiamo aspettare la fine del mese per saperlo. A meno di una mini-era glaciale nei prossimi giorni, luglio 2023 infrangerà i record su tutta la linea. Secondo i dati diffusi oggi, luglio ha già visto il periodo di tre settimane più caldo mai registrato; i tre giorni più caldi mai registrati; e le temperature oceaniche più alte di sempre per questo periodo dell’anno.

Le conseguenze sono evidenti e sono tragiche: bambini travolti dalle piogge monsoniche; famiglie in fuga dalle fiamme; lavoratori che crollano nel caldo torrido.

Per vaste parti del Nord America, dell’Asia, dell’Africa e dell’Europa, è un’estate crudele. Per l’intero pianeta, è un disastro. E per gli scienziati è inequivocabile: la colpa è degli esseri umani. Tutto questo è del tutto coerente con previsioni e avvertimenti ripetuti.

L’unica sorpresa è la velocità del cambiamento. Il cambiamento climatico è qui. E’ terrificante. Ed è solo l’inizio. L’era del riscaldamento globale è finita; l’era dell’ebollizione globale è arrivata. L’aria è irrespirabile. Il caldo è insopportabile. E il livello dei profitti dei combustibili fossili e dell’inerzia climatica è inaccettabile.

I leader devono fare i leder. Niente più esitazioni. Niente più scuse. Non dovete più aspettare che gli altri si muovano per primi. Semplicemente, per questo non c’è più tempo.

È ancora possibile limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 gradi Celsius ed evitare il peggio del cambiamento climatico. Ma solo con un’azione climatica eccezionale e immediata.

Abbiamo visto alcuni progressi. Un robusto lancio di energie rinnovabili. Alcuni passi positivi da settori come lo shipping. Ma niente di tutto questo sta andando abbastanza lontano o abbastanza veloce. Le temperature in accelerazione richiedono un’azione accelerata.

Abbiamo diverse opportunità critiche davanti a noi. L’Africa Climate Summit. Il G20 Summit. L’UN Climate Ambition Summit. La COP28. Ma i leader – e in particolare i Paesi del G20 responsabili dell’80% delle emissioni globali – devono intensificare l’azione per il clima e la giustizia climatica.

Cosa significa in pratica? Innanzitutto, le emissioni. Abbiamo bisogno di nuovi ambiziosi obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni da parte dei membri del G20. E abbiamo bisogno che tutti i Paesi agiscano in linea con il mio Climate Solidarity Pact e l’Acceleration Agenda- Bisogna andare avanti rapidamente in modo che i Paesi sviluppati si impegnino a raggiungere emissioni net zero il più vicino possibile al 2040 e le economie emergenti il ​​più vicino possibile al 2050, con sostegno dei Paesi sviluppati per farlo. E tutti gli attori devono unirsi per accelerare una transizione giusta ed equa dai combustibili fossili alle rinnovabili, mentre fermiamo l’espansione del petrolio e del gas e il finanziamento e la concessione di nuove licenze per carbone, petrolio e gas. Vanno inoltre presentati piani credibili per uscire dal carbone entro il 2030 per i Paesi OCSE e entro il 2040 per il resto del mondo. Gli ambiziosi obiettivi di energia rinnovabile devono essere in linea con il limite di 1,5 gradi. E dobbiamo raggiungere l’elettricità net zero entro il 2035 nei Paesi sviluppati e nel 2040 altrove, mentre lavoriamo per portare l’elettricità a prezzi accessibili a tutti sulla terra.

Abbiamo anche bisogno di azioni da parte di leader andando oltre i governi. Esorto le imprese, così come le città, le regioni e le istituzioni finanziarie a presentarsi al Climate Ambition Summit con piani di transizione credibili che siano pienamente allineati con lo standard net zero delle Nazioni Unite, presentato dal nostro gruppo di esperti di alto livello. Le istituzioni finanziarie devono porre fine ai loro prestiti, sottoscrizioni e investimenti per i combustibili fossili e passare invece alle energie rinnovabili. E le compagnie dei combustibili fossili devono tracciare la loro strada verso l’energia pulita, con piani di transizione dettagliati lungo l’intera catena del valore: niente più greenwashing. Niente più inganni. E niente più distorsioni abusive delle leggi antitrust per sabotare le alleanze net zero.

Secondo, l’adattamento. Il clima estremo sta diventando la nuova normalità. Tutti i Paesi devono rispondere e proteggere la loro gente dal caldo torrido, dalle inondazioni mortali, dalle tempeste, dalla siccità e dagli incendi che ne derivano. Quei Paesi che sono in prima linea – che hanno fatto di meno per provocare la crisi e hanno meno risorse per affrontarla – devono avere il sostegno di cui hanno bisogno per farlo. E’ tempo di un aumento globale degli investimenti per l’adattamento che salvi milioni di vite dalla carneficina climatica. Questo Ciò richiede un coordinamento senza precedenti intorno alle priorità e ai piani dei Paesi in via di sviluppo vulnerabili. I Paesi sviluppati devono presentare una road map chiara e credibile per raddoppiare i finanziamenti per l’adattamento entro il 2025 ,come primo passo per destinare all’adattamento almeno la metà di tutti i finanziamenti per il clima. Ogni persona sulla terra deve essere coperta da un sistema di allerta precoce entro il 2027, attuando il piano d’azione che abbiamo lanciato lo scorso anno. E i Paesi dovrebbero prendere in considerazione una serie di obiettivi globali per mobilitare l’azione internazionale e il sostegno all’adattamento.

Questo porta alla terza area di azione accelerata: la finanza. Le promesse fatte sui finanziamenti internazionali per il clima devono essere promesse mantenute. I Paesi sviluppati devono onorare i loro impegni di fornire 100 miliardi di dollari all’anno ai paesi in via di sviluppo per il sostegno climatico e ricostituire completamente il Green Climate Fund. Sono preoccupato che solo due paesi del G7 – Canada e Germania – abbiano assunto finora impegni di finanziamento. I Paesi devono anche rendere operativo il fondo per perdite e danni alla COP28 di quest’anno. Niente più ritardi; niente più scuse.

Più in generale, molte banche, investitori e altri attori finanziari continuano a premiare chi inquina e incentivano la distruzione del pianeta. Abbiamo bisogno di una correzione di rotta nel sistema finanziario globale in modo che supporti un’azione accelerata per il clima. Questo include fissare un prezzo sul carbonio e spingere le banche multilaterali di sviluppo a rivedere i loro modelli di business e approcci al rischio. Abbiamo bisogno che le banche multilaterali di sviluppo facciano leva sui loro fondi per mobilitare molti più finanziamenti privati ​​a costi ragionevoli per i Paesi in via di sviluppo e che aumentino i loro finanziamenti per le energie rinnovabili, l’adattamento, le perdite e i danni.

In tutte queste aree, abbiamo bisogno che i governi, la società civile, le imprese e altri soggetti lavorino in collaborazione per ottenere risultati. Non vedo l’ora di accogliere a New York i pionieri e i protagonisti dell’Acceleration Agenda per il Climate Ambition Summit di settembre. E di sentire come i leader risponderanno ai fatti davanti a noi. Questo è il prezzo del biglietto d’ingresso.

L’evidenza è ovunque: l’umanità ha scatenato la distruzione. Questo non deve ispirare disperazione, ma azione. Possiamo ancora fermare il peggio. Ma per farlo dobbiamo trasformare un anno di caldo ardente in un anno di ardente ambizione.

E accelerare l’azione per il clima, ora.

di António Guterres, Segretario generale delle Nazioni Unite