Guterres: eliminare i combustibili fossili per evitare la catastrofe climatica

I Paesi sono molto lontani dal rispettare le promesse e gli impegni climatici. Mancano ambizione e di fiducia. L'agenda climatica è stata minata

[16 Giugno 2023]

Durante una conferenza stampa tenutasi a New York dopo un incontro con i leader climatici della società civile di tutto il mondo, il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha ricordato che «Mancano pochi mesi ai vertici sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) e sull’ambizione climatica, con la COP 28 che seguirà subito dopo. Sono molto preoccupato per come è messo il mondo sul clima. I Paesi sono molto lontani dal rispettare le promesse e gli impegni climatici. Vedo una mancanza di ambizione. Una mancanza di fiducia. Una mancanza di supporto. Una mancanza di cooperazione. E un’abbondanza di problemi per quanto e riguarda la chiarezza e la credibilità».

Quello di Guterres è un preoccupato atto di accusa: «L’agenda climatica è stata minata. In un momento in cui dovremmo accelerare l’azione, c’è un passo indietro. In un momento in cui dovremmo colmare i gap, questi gap stanno crescendo. Nel frattempo, i diritti umani degli attivisti per il clima vengono calpestati. I più vulnerabili stanno soffrendo di più. Le attuali politiche stanno portando il mondo a un aumento della temperatura di 2,8 gradi entro la fine del secolo. Questo significa catastrofe. Eppure la risposta collettiva rimane pietosa. Ci stiamo precipitando verso il disastro, con gli occhi ben aperti, con troppi disposti a scommettere tutto su un pio desiderio: tecnologie non provate e soluzioni “proiettili d’argento”».

E’ la politica incarnata dal governo di destra italiano con l’hub del gas meloniano e con le avvisaglie di una campagna elettorale per le Europee che punterà a una polemica con le fastidiose politiche verdi e contro gli ambientalisti che sono contro grandi opere e combustibili fossili e quindi ostacolerebbero lo sviluppo e l’impresa. La stessa politica che, secondo il capo dell’Onu ci sta portando verso il precipizio.

Per Guterres, invece «E’ ora di svegliarsi e farsi avanti. È tempo di ricostruire la fiducia basata sulla giustizia climatica. È tempo di accelerare la giusta transizione verso un’economia verde. Limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 gradi Celsius è ancora possibile.Dobbiamo considerare questo come un momento di speranza. Ma richiederà una riduzione delle emissioni di carbonio del 45% entro il 2030».

Per questo il segretario generale dell’Onu ha proposto un Climate Solidarity Pact in base al quale tutti i grandi emettitori farebbero ulteriori sforzi per ridurre le loro emissioni e i Paesi più ricchi sosterrebbero le economie emergenti per farlo. Per questo Guterres ha presentato l’Acceleration Agenda per potenziare questi sforzi e ha detto ai giornalisti: «Esorto i governi a realizzarli. Arrivando rapidamente le loro scadenze net zero, in modo che i Paesi sviluppati si impegnino a raggiungereil net zero il più vicino possibile al 2040 e le economie emergenti il ​​più vicino possibile al 2050. I Paesi sviluppati devono rispettare i loro impegni in materia di finanziamento, adattamento, perdite e danni. Devono anche spingere le banche multilaterali di sviluppo ad adattare i loro modelli di business, a risettare competenze e approcci al rischio, al fine di sfruttare molti più finanziamenti privati ​​a costi ragionevoli per i Paesi in via di sviluppo per consentire un massiccio aumento degli investimenti nelle energie rinnovabili. Questo investimento è l’unico modo per raggiungere la sicurezza energetica globale, indipendentemente dalle attuali fluttuazioni imprevedibili del mercato».

E mentre le deestre moderate ed estreme guardano con sempre più fastidio al movimento ambientalista e climatico Guterres avverte che «In ogni Paese, nessuno escluso, le voci della società civile devono essere ascoltate. Devono essere al tavolo per aiutare a plasmare la politica e sul campo per aiutare a realizzare il cambiamento. Tutta questa azione deve essere globale. Deve essere immediata. E deve iniziare dal cuore inquinato della crisi climatica: l’industria dei combustibili fossili».

Il capo dell’Onu affronta fatti scomodi per la narrazione fossile e tossica che va per la maggiore tra le forze politiche al governo in Italia: «Il problema non sono semplicemente le emissioni di combustibili fossili. Sono i combustibili fossili, punto. La soluzione è chiara: il mondo deve eliminare gradualmente i combustibili fossili in modo giusto ed equo, lasciando petrolio, carbone e gas nel terreno a cui appartengono e aumentando massicciamente gli investimenti nelle rinnovabili e in una giusta transizione. I piani di transizione dell’industria dei combustibili fossili devono essere piani di trasformazione, che tracciano il passaggio di un’azienda all’energia pulita e lontano da un prodotto incompatibile con la sopravvivenza umana. Altrimenti, sono solo proposte per diventare distruttori di pianeti più efficienti. Naturalmente, dobbiamo riconoscere che le trasformazioni non avvengono dall’oggi al domani. I piani di transizione hanno proprio lo scopo di fornire una roadmap per un processo ordinato e gestito che garantisca accessibilità, accesso e sicurezza energetica».

Il problema è che la roadmap del governo italiano, dall’hub del gas ai fantomatici “Piani Mattei” va nella direzione opposta: punta a perpetuare il modello fossile ed estrattivista con qualche pennellata verde di energie rinnovabili.

Guterres ha spiegato come arrivare al traguardo che è dall’altra parte del percorso: «La nostra Acceleration Agenda invita i governi a: Impegnarsi a nessun nuovo carbone. Completare la graduale eliminazione del carbone entro il 2030 nei paesi OCSE e entro il 2040 altrove. Porre fine a tutti i finanziamenti internazionali al carbone, sia pubblici che privati. Porre fine alle licenze o al finanziamento di nuovo petrolio e gas. Fermare l’espansione delle riserve esistenti di petrolio e gas e sostenere la giusta transizione dei Paesi in via di sviluppo colpiti. Garantire una produzione di elettricità net zero entro il 2035 nei Paesi sviluppati e nel 2040 ovunque. Spostare i sussidi dai combustibili fossili alle rinnovabili e a una giusta transizione energetica. Dare un prezzo al carbonio e stabilire una graduale eliminazione globale della produzione esistente di petrolio e gas compatibile con emissioni globali net zero entro il 2050».

E per Guterres l’industria dei combustibili fossili e le politiche che la sostengono hanno una responsabilità speciale: «L’anno scorso, l’industria petrolifera e del gas ha raccolto un reddito netto record di 4 trilioni di dollari. Tuttavia, per ogni dollaro speso in trivellazioni ed esplorazioni di petrolio e gas, solo 4 centesimi sono andati all’energia pulita e alla cattura del carbonio… insieme. Scambiare il futuro con 30 denari d’argento è immorale. Il mondo ha bisogno che l’industria utilizzi le sue enormi risorse per guidare, non ostacolare, il passaggio globale dai combustibili fossili alle energie rinnovabili e raccogliere i frutti nel guidare la transizione. Tuttavia, in questo momento, l’industria non sta nemmeno raggiungendo gli obiettivi di riduzione delle emissioni operative molto bassi che si è prefissata. Molti sono in ritardo e la maggior parte fa affidamento su dubbie compensazioni. Invito tutte le compagnie dei combustibili fossili a presentare nuovi piani di transizione credibili, completi e dettagliati, pienamente in linea con tutte le raccomandazioni del mio gruppo di esperti di alto livello sugli impegni net zero. Questi piani devono coprire tutte le attività, a monte ea valle della catena del valore. Questo deve includere la riduzione delle emissioni derivanti dalla produzione, lavorazione, trasmissione, raffinazione, distribuzione e utilizzo. E devono stabilire obiettivi chiari e a breve termine che tracciano la transizione dell’impresa verso l’energia pulita. Le compagnie di combustibili fossili devono anche cessare e desistere dallo spaccio di influenze e dalle minacce legali progettate per ostacolare il progresso. Penso in particolare ai recenti tentativi di sovvertire le alleanze net zero, invocando la legislazione antitrust».

E il capo dell’Onu ha ribadito che il problema è politico e di politica economica: «I governi sono fondamentali per mettere le cose in chiaro. Devono aiutare fornendo una chiara rassicurazione: L’azione collettiva per il clima non viola l’antitrust: sostiene la fiducia del pubblico. Allo stesso tempo, le istituzioni finanziarie devono incoraggiare questa trasformazione dell’industria dei combustibili fossili.Esorto tutte le istituzioni finanziarie a presentare piani pubblici, credibili e dettagliati per trasferire i loro finanziamenti dai combustibili fossili all’energia pulita. Ancora una volta, sappiamo che questa transizione non avverrà dall’oggi al domani. Questi piani dovrebbero contenere obiettivi chiari per il 2025 e il 2030. Dovrebbero includere una strategia esplicita per eliminare progressivamente le risorse dei combustibili fossili dai loro portafogli per garantire che diventino credibilmente allineate allo net zero. Devono dimostrare come le spese in conto capitale, la ricerca e lo sviluppo e gli investimenti sono allineati con obiettivi net-zero. E devono divulgare tutte le attività di lobbying e di impegno politico. Le istituzioni finanziarie di tutto il mondo devono porre fine a prestiti, sottoscrizioni e investimenti nel carbone ovunque, comprese nuove infrastrutture per il carbone, centrali elettriche e miniere. E devono impegnarsi a porre fine ai finanziamenti e agli investimenti per l’esplorazione di nuovi giacimenti di petrolio e gas e all’espansione delle riserve di petrolio e gas, investendo invece nella giusta transizione nel mondo in via di sviluppo. Per quelle istituzioni finanziarie che stanno già passando dai combustibili fossili alle rinnovabili, ho un messaggio speciale di speranza e incoraggiamento: non cedete di fronte agli attacchi al progresso. State facendo la cosa giusta».

Guterres ha concluso: «Come ha chiarito la mia discussione con i leader della società civile, la posta in gioco è semplicemente troppo alta per restare in silenzio. Per noi è troppo rischioso sederci in disparte. Ora deve essere il momento dell’ambizione e dell’azione. Non vedo l’ora di accogliere i pionieri e gli attori al vertice sull’ambizione climatica di settembre. Il mondo ci sta guardando e il pianeta non può aspettare».