Global water monitor: caldo record del 2023, peggiorati incendi, siccità e inondazioni

Come potrebbe essere un tipico anno del futuro con un riscaldamento di 1,5 gradi Celsius

[12 Gennaio 2024]

Secondo il nuovo “Global Water Monitor”, pubblicato dal Global Water Monitor Consortium, «Il caldo record in tutto il mondo ha avuto un impatto profondo sul ciclo globale dell’acqua nel 2023, contribuendo a forti tempeste, inondazioni, grandi siccità e incendi boschivi».

Per realizzare il rapporto, il team di ricerca del Global Water Monitor, una partnership tra istituzioni di tutto il mondo che coinvolge varie organizzazioni pubbliche e private, ha utilizzato dati provenienti da migliaia di stazioni terrestri e satelliti per fornire informazioni in tempo reale su precipitazioni, temperatura dell’aria, umidità dell’aria, condizioni del suolo e delle acque sotterranee, vegetazione, flussi di fiumi, inondazioni e volume dei laghi.

Il principale autore del rapporto, Albert Van Dijk dell’Australian National University (ANU), spiega che «Il rapporto sottolinea le conseguenze del persistente consumo di combustibili fossili sui disastri naturali, sulle risorse idriche, sulla biodiversità e sulla sicurezza alimentare. Ondate di caldo da record si sono verificate in tutto il mondo nel 2023, infrangendo i record precedenti, dal Canada al Brasile e dalla Spagna alla Thailandia. La mancanza di precipitazioni e le alte temperature hanno esacerbato la siccità pluriennale in Sud America, nel Corno d’Africa e nella zona del Mediterraneo. Le condizioni estremamente calde e secche hanno causato ingenti danni ecologici alle foreste più grandi del mondo. Enormi incendi hanno devastato il Canada durante l’estate settentrionale, mentre la foresta pluviale amazzonica e i fiumi sono rapidamente precipitati in una grave siccità alla fine del 2023».

Alcuni dei peggiori disastri del 2023 sono stati causati da cicloni insolitamente forti che hanno portato piogge estreme in Nuova Zelanda, Mozambico, Malawi, Myanmar, Grecia, Libia e Australia.

Van Dijk, che è anche presidente del Global Water Monitor Consortium, «L’aumento della temperatura della superficie del mare e dell’aria causato dalla combustione di combustibili fossili ha intensificato la forza e l’intensità delle precipitazioni dei monsoni, dei cicloni e di altri sistemi tempestosi».

Questo è stato evidente anche in Australia, dove il ciclone Jasper ha colpito il Queensland settentrionale e forti tempeste hanno colpito il Queensland sudorientale. Alcune aree intorno a Cairns hanno registrato più di 800 millimetri di pioggia. Le piogge torrenziali hanno causato diffuse inondazioni. «Questo perché – spiega ancora Van Dijk – il ciclone si è mosso molto più lentamente del previsto. I recenti cicloni e le intense tempeste nel Queensland e in altre parti dell’Australia non dovrebbero essere visti come eventi anomali isolati, ma come parte di un modello globale che era abbastanza chiaro nel 2023. Nel 2023 abbiamo visto i cicloni comportarsi in modi inaspettati e mortali. Il ciclone più longevo mai registrato ha colpito per settimane l’Africa sud-orientale. Le temperature del mare più calde hanno alimentato questi comportamenti anomali e possiamo aspettarci di vedere più di questi eventi estremi in futuro».

Van Dijk ha ricordato che «Gli ultimi due decenni hanno visto un aumento della temperatura dell’aria e un calo dell’umidità dell’aria, causando un aumento dello stress termico e del fabbisogno idrico per le persone, le colture e gli ecosistemi, intensificando al contempo la siccità».

Nel 2023 l’umidità relativa dell’aria sulla superficie terrestre è stata la seconda più secca mai registrata dopo il 2021, continuando un trend verso condizioni più secche ed estreme. Il 2023 è stato l’anno più caldo mai registrato sulla Terra, mostrando come potrebbe essere un tipico anno del futuro con un riscaldamento di 1,5 gradi Celsius. Van Dijk sottolinea che «Un totale di 77 Paesi hanno registrato la temperatura media annuale più alta degli ultimi 45 anni».

Il presidente del Global Water Monitor Consortium conclude: «Il 2023 è stato un anno di eventi estremi, con un aumento delle condizioni estreme di siccità e umidità e di eventi meteorologici senza precedenti. Questo è in linea con i cambiamenti in corso nel ciclo dell’acqua negli ultimi due decenni. Gli eventi del 2023 mostrano come il cambiamento climatico in corso stia minacciando il nostro pianeta e le nostre vite ogni anno che passa. A livello globale, stiamo assistendo ad un aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi piovosi e delle inondazioni fluviali. Ma allo stesso tempo, ci sono anche siccità più frequenti e con uno sviluppo più rapido di “ siccità improvvise. Questo può causare il fallimento dei raccolti e incendi distruttivi nel giro di settimane o mesi. Con la sfida alimentare globale, la crisi della biodiversità e la necessità estremamente urgente di ridurre le emissioni di carbonio, queste siccità e incendi sono tra le nostre maggiori minacce globali».