Giustizia climatica: giovani di 100 Paesi in Libano in vista della COP28

Quante volte siamo stati avvertiti che stavamo scatenando un mostro per il quale non eravamo preparati?

[25 Agosto 2023]

450 giovani leader provenienti dalle regioni più colpite dal clima del mondo si riuniranno dal 28 agosto al 2 settembre nel Climate Justice Camp in Libano. I partecipanti provenienti da quasi 100 Paesi del Sud del mondo co-creeranno strategie e richieste invitando i responsabili delle decisioni alla COP28 e oltre ad attuare un quadro di azione equa per il clima.

Dopo il duro avvertimento del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres sull’urgente necessità di agire su quel che ha definito «Ebollizione globale» in vista della COP negli Emirati Arabi Uniti, il Climate Justice Camp offre ai giovani che vivono le realtà quotidiane della crisi climatica uno spazio per scambiare conoscenze, sviluppare richieste e condurre conversazioni con i responsabili delle decisioni in contesti locali e globali. Guidati da leader locali, organizzatori e giovani changemaker, ragazze e ragazzi si confronteranno in oltre 100 workshop, che coprono argomenti quali finanza, perdite e danni, adattamento climatico e eliminazione graduale dei combustibili fossili; con l’obiettivo di «Costruire reti climatiche in tutto il Sud del mondo che possano lavorare insieme per spingere per un cambiamento politico a lungo termine».

Dopo il successo del campo di settembre 2022 in Tunisia, il Climate Justice Camp in Libano è la seconda edizione di questo evento di base globale e più di 40 organizzazioni locali e globali – 350.org, Action Aid, African Coaching Network, Africans Rising, American Friends Service Committee, Amnesty International, Arab Reform Initiative, Arab Forum for Alternatives (AFA), CAN Arab World, CAN International, CAN-Europe, CIVICUS, Climate Activists Defenders, Diaries of the Ocean, Ecowave, Ecumene Studio (Space for Dignity), Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), Food Sovereignty network/Egypt Youth Association, Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, Global Strategic Communications Council, Green Generation Foundation, Greenish, Greenpeace Africa, Greenpeace MENA, HBS Lebanon, Kenya Inter University Environmental Students Association (KIUESA), Lebanese Reforestation Initiative, MENA Youth Network, Mada Association, Me & Youth, Medico International, Oxfam, Roots, Stop Pollution Gabes, Students for Earth, The Movement Trust, The Black Hive @ M4BL, Together for Future, Transnational Institute, USCAN, Women & Gender Constituency, Youth for Climate Tunisia – hanno lavorato in collaborazione quest’anno per riunire giovani provenienti da Medio Oriente, Africa, America Latina, Sud-Est asiatico, Caraibi e Pacifico.

L’attivista pakistana per i diritti umani e la terra Ayisha Siddiqa, consulente per il clima del Segretario generale dell’Onu <, ha sottolineato che «Ora siamo nell’occhio del ciclone. Le crisi che una volta temevamo si stanno accumulando e alimentando l’una con l’altra, mentre i contadini, i poveri e gli indigeni stanno pagando con la vita per i ricchi e i privilegiati che ignorano il problema in questione. Arriva un momento in cui ripeti gli errori della storia così spesso e su una scala tale da sbloccare un nuovo portale di gravi errori. Quante volte siamo stati avvertiti che stavamo scatenando un mostro per il quale non eravamo preparati? Questa bestia sta lentamente distruggendo la vita. Le regioni del Medio Oriente, che ricevono meno attenzione ma sono probabilmente tra le regioni più saccheggiate e colpite sulla Terra, prima hanno pagato i combustibili fossili con la loro vita e ora stanno pagando in siccità, inondazioni e fame. Non ci vuole uno scienziato politico per capire che disastri ambientali di tale portata portano a sconvolgimenti politici e sociali. Le fondamenta di un’economia basata sul mercato crollano rapidamente e quel che ci rimane è la sofferenza umana. Più che mai, abbiamo bisogno del potere delle persone, abbiamo bisogno di unificare attraverso i confini e le regioni, attraverso le culture e le lingue, per riparare ciò che abbiamo rotto. Questo inizia con noi che ci prendiamo cura l’uno dell’altro e del pianeta come se fosse la risorsa più preziosa che esista».

La marocchina Fatima-Zahrae Tarib, attivista climatica, ha ricordato che «Durante i miei anni di lavoro per la giustizia climatica, mi sono spesso trovata da sola o tra pochissime persone provenienti dalla regione del Medio Oriente e del Nord Africa, principalmente a causa dell’assenza di una rete giovanile regionale stabilita per unirci. Durante il primo Climate Justice Camp, ho avuto l’opportunità di incontrare e stringere forti legami con altri che sono attivi sul clima qui. Un anno dopo, le nostre connessioni sono cresciute, le nostre reti si sono espanse e stiamo lavorando insieme e ispirando più giovani della nostra regione a chiedere un’azione per il clima».

L’egiziana Kenzie Azmi, campaigner di Greenpeace Middle East & North Africa, ha concluso: «Le comunità del Sud del mondo stanno affrontando sfide sociali, sanitarie ed economiche senza precedenti, poiché i driver del cambiamento climatico approfondiscono ulteriormente le ingiustizie storiche. Coloro che vivono nelle regioni in prima linea stanno soffrendo di più a causa di una crisi alla quale hanno contribuito meno. L’industria dei combustibili fossili ha portato ad un aumento della frequenza e dell’intensità degli estremi meteorologici e climatici, che hanno un impatto sproporzionato sulle comunità, in particolare nel Sud del mondo, che non possono mitigarle. Dobbiamo mostrare solidarietà e chiedere un’azione globale per la ripresa e la sopravvivenza, che include il finanziamento di perdite e danni, e un cambiamento del sistema che acceleri una transizione equa e giusta dai combustibili fossili verso le energie rinnovabili, come il solare e l’eolico».