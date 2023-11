Azioni prioritarie in 34 Paesi di Africa orientale e meridionale, Asia-Pacifico, America Latina e Caraibi.

Fao: evitare che El Niño aggravi la fame nel mondo

C’è urgente bisogno di 160 milioni di dollari per sostenere oltre 4,8 milioni di persone fino a marzo 2024

[10 Novembre 2023]

Di fronte all’incombente minaccia di El Niño che si prevede colpirà gravemente milioni di persone, la Fao ha presentato un Anticipatory Action and Response Plan aggiornato per ridurre gli impatti sui mezzi di sussistenza agricoli e la sicurezza alimentare delle popolazioni più a rischio e vulnerabili.

Il mondo entra in questo ciclo di El Niño con un record di 258 milioni di persone che soffriranno la fame acuta nel 2022 e solo il 20% dei fondi totali necessari per far fronte agli alti livelli di insicurezza alimentare acuta. Molti paesi che affrontano crisi umanitarie rischiano anche di essere colpiti dagli effetti di El Niño nelle prossime settimane e mesi. Interrompendo l’andamento delle precipitazioni e delle temperature, l’impatto dei prossimi eventi di El Niño sull’agricoltura e sulla sicurezza alimentare può essere grave e causare significative sofferenze umane e perdite economiche. L’episodio di El Niño del 2015-2016 colpì gravemente oltre 60 milioni di persone in tutto il mondo, spingendo 23 Paesi a chiedere assistenza umanitaria internazionale per un totale di 5 miliardi di dollari.

Secondo il Piano, la Fao necessita urgentemente di quasi 160 milioni di dollari per fornire sostegno a oltre 4,8 milioni di persone entro marzo 2024. Il Piano attualmente dà priorità alle azioni in 34 Paesi dell’Africa orientale e meridionale, dell’Asia, del Pacifico, dell’America Latina e dei Caraibi, identificati sulla base di una valutazione degli impatti storici di El Niño e di altri fattori chiave, come le ultime previsioni climatiche stagionali, stagionalità agricola e vulnerabilità attuali.

I 34 paesi coperti dal piano sono: Afghanistan, Angola, Bolivia, Cambogia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Eswatini, Etiopia, Fiji, Filippine, Guatemala, Honduras, Indonesia, Kenya, Laos, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambico , Myanmar, Namibia, Nicaragua, Pakistan, Papua Nuova Guinea, Perù, Rwanda, Somalia, Timor Lest, Uganda, Vietnam, Zambia, Zimbabwe e Venezuela.

In altri paesi, la Fao ha messo in atto preparativi avanzati, che coinvolgono partner locali e fornitori di beni, per garantire che le attività possano iniziare rapidamente una volta raggiunti nuovi fattori scatenanti.

Ad esempio, la Fao ricorda che «Nell’Africa orientale, El Niño è associato a piogge superiori alla media durante la stagione delle piogge di ottobre-dicembre che possono provocare episodi di forti piogge, inondazioni e smottamenti soprattutto nell’Etiopia orientale, in Kenya, Somalia e Uganda meridionale. Nell’Africa meridionale e in alcune parti dell’America meridionale e centrale, El Niño solitamente porta deficit di precipitazioni che possono causare effetti negativi significativi sulla produzione agricola e sulla sicurezza alimentare. Mentre in Asia e nel Pacifico, El Niño ha effetti contrastanti: può portare troppa o troppo poca pioggia a seconda del luogo».

Agricoltori, pastori, pescatori e altri produttori su piccola scala sopportano gli impatti più diretti e immediati degli shock climatici e la Fao evidenzia che «Un’azione preventiva efficace deve quindi concentrarsi sulla prevenzione dei danni e delle perdite ai raccolti, al bestiame, ai terreni produttivi, all’acqua e alle infrastrutture per proteggere il cibo alla fonte. Questo non solo salvaguarda l’approvvigionamento alimentare locale, ma mitiga anche gli effetti più ampi sulle comunità, sulle economie locali e sui requisiti di aiuti umanitari».

Gli studi della Fao dimostrano che ogni dollaro investito in azioni preventive può creare un ritorno per le famiglie di agricoltori di oltre 7 dollari in perdite evitate e benefici aggiuntivi.

La Fao ha iniziato ad attuare azioni preventive per questo episodio di El Niño nella prima metà del 2023. Come in Somalia, dove la riparazione di circa 4.600 metri di punti di rottura degli argini lungo il fiume Shabelle proteggerà quasi 40.000 ettari di terreni coltivati ​​dalle inondazioni previste.

Allo stesso modo, la distribuzione tempestiva di sementi di colture resistenti alla siccità e a ciclo breve in America Centrale ha aiutato le famiglie che ricevevano assistenza a produrre circa 60 kg di verdure ogni due mesi, per mitigare l’impatto della siccità indotta da El Niño sulla produzione alimentare locale. Questo ridurrà la probabilità che le famiglie ricorrano a meccanismi negativi di coping, come la vendita di beni o a saltare i pasti. ​

Il Piano aggiornato della Fao copre due finestre temporali critiche: agire in anticipo rispetto agli shock provocati da El Niño per prevenirne gli impatti e fornire le prime risposte laddove la devastazione causata da El Niño non poteva essere evitata. Si concentra su 3 obiettivi chiave: Mitigare gli impatti del disastro di El Niño attraverso azioni preventive, come aiutare i pescatori a proteggere le loro barche prima delle tempeste, rinforzare gli argini dei fiumi prima delle inondazioni, distribuire sementi resistenti alla siccità agli agricoltori che non hanno bisogno di acqua piovana e proteggere la salute del bestiame. Sfruttare gli effetti positivi di El Niño e compensare le perdite, ad esempio fornendo sementi agli agricoltori colpiti dalle inondazioni in modo che possano piantare e recuperare il raccolto quando le acque si ritirano. Fornire una risposta tempestiva laddove El Niño provoca devastazione, anche preposizionando le forniture più urgenti come medicinali veterinari, sementi e sacche d’acqua, fornendo allo stesso tempo denaro alle famiglie gravemente colpite per soddisfare i loro bisogni più immediati.

La Fao sottolinea che «Alcune delle attività più urgenti di questo Piano richiedono finanziamenti il ​​prima possibile, inclusa la fornitura delle giuste varietà di sementi agli agricoltori per garantire un raccolto nonostante le probabilità di siccità o inondazioni».

Rein Paulsen, direttore dell’ufficio per le emergenze e la resilienza della Fao, aggiunge che «I fondi sono necessari nell’immediato per attuare azioni preventive su vasta scala e in tempo. Con le ultime previsioni che indicano una probabilità superiore all’80% che El Niño continui nel periodo marzo-maggio 2024, è fondamentale rafforzare i sistemi agroalimentari affinché siano più resilienti ai prossimi shock climatici per prevenire la perdita di vite umane e di mezzi di sussistenza».

Al 30 ottobre 2023, la Fao ha mobilitato 35 milioni di dollari, ma resta un gap di 125 milioni di dollari. Nonostante questo, l’agenzia Onu ha già avviato azioni di prevenzione in 19 Paesi prioritari e ha raggiunto 700.000 persone grazie a finanziamenti flessibili da parte di partner come Belgio, Canada, la direzione generale per gli aiuti umanitari e la protezione civile dell’Unione europea, Germania, Norvegia , Svezia e Regno Unito.