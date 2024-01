Emergenza inondazioni in Congo

Distrutte o danneggiate 34 strutture sanitarie, 120 scuole e più di 64.000 case. Frane e inondazioni in 9 distretti su 12

[15 Gennaio 2024]

Le diffuse inondazioni dovute a piogge insolitamente abbondanti nella Repubblica del Congo (Brazzaville) hanno lasciato più di 336.000 persone bisognose di assistenza umanitaria urgente. Sono stati colpiti 9 dei 12 dipartimenti del Paese e quelli che hanno subito i danni maggiori sono i dipartimenti del nord quelli che si affacciano sul fiume Congo. Secondo le stime degli esperti, «Le precipitazioni attuali sono il doppio della media registrata nella stagione 2022-2023. Il livello dell’acqua nel fiume Ubangi, il più grande affluente della riva destra del fiume Congo, ha raggiunto il massimo storico».

Le inondazioni hanno distrutto o danneggiato 34 strutture sanitarie, 120 scuole e più di 64.000 case. Si prevede che i bisogni umanitari aumenteranno, peggiorando ulteriormente la difficile situazione della popolazione colpita, in particolare delle comunità vulnerabili.

Le piogge cadute senza sosta dalla fine del 2023 hanno causato gravi inondazioni a Brazzaville, la capitale congolese,. dove le frane hanno spazzato via le case e il cimitero nei quartieri di Don Bosco e Trois Poteaux e la gente vive tra lo sgomento e la paura.

Un uomo disperato ha detto a Radio France International: «Bene! Anche se ci sono epidemie a Brazzaville, noi ci conviviamo, Ci sono bidoni della spazzatura qua e là. Siamo nel dilemma su cosa fare» e un altro ha aggiunto: «È il caos. Le case non ci sono più. Siamo in una zona praticamente disastrata. Siamo lasciati a noi stessi».

Le ONG locali hanno chiesto alle autorità pubbliche di assistere le vittime delle inondazioni. Durante l’ultimo Consiglio dei ministri del 2023, Il congolese ha annunciato, che avrebbe stanziato 2,4 miliardi di Franchi CFA per aiutare le vittime.

Le principali minacce sanitarie sono il rischio di epidemie di malattie trasmesse dall’acqua come il colera, malattie trasmesse da vettori come la malaria o la dengue e malattie prevenibili con il vaccino come il morbillo. Anche la nutrizione per garantire la salute materna e infantile è a rischio, mentre potrebbe anche aumentare la violenza sessuale e di genere. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha avvertito che «E’ probabile che l’insicurezza alimentare, la nutrizione, l’accesso ai servizi sanitari, nonché i servizi igienico-sanitari e igienico-sanitari siano destinati a peggiorare. Garantire la continuità delle cure per malattie croniche come l’HIV o il diabete e per la salute mentale, mitigando al contempo il rischio di annegamento e lesioni rimane fondamentale».

Il rappresentante dell’Oms nella Repubblica del Congo, Lucien Manga, ha sottolineato che «L’Oms è impegnata a sostenere il governo nel potenziare la risposta alle emergenze per salvare vite umane e garantire l’accesso ai servizi di base essenziali. Stiamo lavorando con organizzazioni partner per rafforzare la risposta ai soccorsi, sostenere i mezzi di sussistenza e limitare la minaccia di epidemie. E’ in fase di sviluppo un piano multisettoriale di risposta alle emergenze per assistere la popolazione colpita, anche attraverso la fornitura di cibo e input agricoli per sostenere i mezzi di sussistenza e migliorare la sicurezza alimentare; trattamento della malnutrizione tra i bambini sotto i 5 anni, fornendo servizi sanitari di qualità alle donne incinte e che allattano; nonché migliorare l’accesso all’acqua pulita e ai servizi igienico-sanitari».

Insieme ai suoi partner, l’Oms sta intensificando gli sforzi per fornire servizi sanitari di emergenza per scongiurare la diffusione delle malattie; medicinali essenziali e forniture mediche salvavita; e garantire servizi sanitari essenziali di qualità attraverso strutture sanitarie funzionali e cliniche mobili.

Oltre a dispiegare rapidamente il suo team nazionale di primo soccorso per un’analisi rapida della situazione per garantire operazioni di soccorso efficaci, l’Oms sta assistendo il ministero della salute pubblica del Congo nella creazione di un sistema di allerta precoce e di risposta alle epidemie.

Le agenzie Onu e le ONG stanno inoltre compiendo tutti gli sforzi necessari a una ripresa delle lezioni scolastiche in condizioni adeguate nelle aree colpite, insieme alla fornitura di sostegno psicosociale ai bambini e alla fornitura di servizi di protezione, compresa la prevenzione della violenza di genere e l’assistenza alle vittime.