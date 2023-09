Discorso sullo stato dell’Unione europa, Legambiente: il green deal bussola per Ue e Italia

L’Italia ha tutte le carte in regola per diventare l’hub europeo delle rinnovabili e puntare ad un PNIEC più ambizioso e a una di riduzione delle emissioni dal 40,3% al 65%

[14 Settembre 2023]

Secondo Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, il discorso sullo stato dell’Unione europea tenuto ieri dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen «Mette in primo piano il tema del green deal europeo, che deve essere la bussola per tutti i paesi a partire dell’Italia. Per questo chiediamo al Governo Meloni, che invece sta percorrendo la strada opposta puntando ancora sulle fonti fossili al centro del nuovo PNIEC e su un possibile ritorno al nucleare, di ascoltare le parole della presidente della Commissione Ue e di indirizzare l’Italia velocemente verso una transizione ecologica ed energetica. Basta inutili passi indietro, politiche energetiche vecchie e miopi, che puntano sulle fonti inquinanti. Il Paese ha bisogno di un deciso cambio di rotta che metta al centro l’innovazione e le rinnovabili e politiche climatiche più ambiziose perché la crisi climatica in atto che riguarda tutto il mondo, come ci ricorda sia la terribile alluvione che in questi giorni ha colpito la Libia sia i dati sulla fusione dei ghiacciai che abbiamo diffuso oggi con il bilancio della nostra campagna Carovana dei Ghiacciai, si contrasta solo attraverso interventi e politiche coraggiose non più rimandabili. L’Italia ha bisogno in primis di un PNIEC più ambizioso portando l’obiettivo di riduzione delle emissioni dal 40,3% al 65%, di realizzare su tutto il territorio nazionale 11 GW all’anno di impianti a fonti rinnovabili, soprattutto fotovoltaici ed eolici, semplificandone e accelerando gli iter autorizzativi, di definire un piano nazionale per la depurazione con il completamento veloce degli interventi sulla rete e prevedendo più risorse rispetto alle poche messe a disposizione col PNRR; di implementare la capacità impiantistica di riciclo e riuso. A livello internazionale è fondamentale che rilanci una cooperazione internazionale mettendo al centro il Mediterraneo e l’Africa in un progetto comune che vada oltre gli interessi dei singoli Stati e delle imprese e che punti solo sulle fonti pulite».

Per Ciafani, «L’Italia ha tutte le carte in regola per diventare l’hub europeo delle rinnovabili, e non quello del gas; senza dimenticare che è culla di tante buone pratiche, progetti e storie, che arrivano spesso dal basso, e che stiamo raccontando con la nostra campagna nazionale e itinerante lungo l’Italia I cantieri della transizione ecologica. Verso il XII congresso nazionale che oggi farà tappa in Piemonte per parlare della rivoluzione energetica che passa anche attraverso un sistema di riscaldamento e raffrescamento sostenibile grazie alle pompe di calore più innovative».

Il discorso della von der Leyen è stato preceduto da una manifestazione di attivisti di Greenpeace, Friends of the Earth Europe e Climate Action Network Europe davanti al Parlamento europeo che hanno condannando l’azione lenta dell’Ue sulla protezione del clima e della natura e Greenpeace European Unit che avverte che «l’Ue è in uno stato disastroso quando si tratta di proteggere le persone dalla distruzione ambientale». E accusa: «Nonostante abbia strombazzato le sue credenziali verdi, la presidente ha presieduto al continuo finanziamento degli allevamenti intensivi e agli investimenti nei combustibili fossili, mentre questi distruggono i sistemi di supporto vitale del pianeta», ha detto Greenpeace.

Jorgo Riss, direttore di Greenpeace EU, rincara la dose: «Gran parte del nostro continente ha sofferto durante l’estate a causa di incendi o inondazioni, o entrambi, e la politica di von der Leyen ci condanna a più o meno lo stesso. Non ha alcun piano per porre fine ai combustibili fossili o all’agricoltura industriale, le due maggiori minacce ai sistemi di supporto vitale del pianeta. Per tutto quel di cui parla di sicurezza, von der Leyen ha perso innumerevoli opportunità per rendere l’Europa più sicura di fronte al collasso climatico. Per tutto ciò di cui parla di proteggere gli agricoltori, è più preoccupata di attaccare i lupi che di affrontare gli allevamenti intensivi che li stanno davvero divorando».

Greenpeace EU ha ricordato che «L’Unione europea non ha ancora una data di eliminazione graduale per il gas fossile, una delle principali fonti di inquinamento climatico che la Commissione della presidente von der Leyen ha etichettato come “sostenibile” secondo la tassonomia degli investimenti dell’UE. In risposta all’invasione russa dell’Ucraina e alla relativa crisi energetica, la Commissione europea si è concentrata su nuovi fornitori di combustibili fossili piuttosto che ridurre gli sprechi energetici e puntare al 100% di energia rinnovabile. In particolare, i nuovi investimenti nelle infrastrutture di gas fossile liquefatto minacciano di mantenere il continente agganciato a combustibili costosi e sporchi. Il numero di aziende agricole nell’Ue è diminuito di 5,3 milioni dal 2005, poiché un numero maggiore di animali da allevamento si concentra in aziende industriali più grandi. Nonostante questa scomparsa delle aziende agricole a conduzione familiare, la politica agricola comune dell’Ue destina la maggior parte del suo bilancio alle aziende agricole che producono bestiame e mangimi, un fattore significativo della distruzione della natura e del riscaldamento globale».

Secondo l’ European Environmental Bureau (EEB) la più grande rete europea di ONG ambientali – della quale in Italia fa parte anche Legambiente, CieloBuio, Cittadini per l’ria, Federazione Nazionale Pro Natura, Free Rivers Italia, Genitori Antismog e Società Speleologica Italiana – «Nel suo discorso sullo stato dell’Unione europea, Ursula von der Leyen ha presentato un racconto delle promesse mantenute e dei progressi compiuti nel Green Deal europeo. Tuttavia, uno sguardo più attento rivela un netto contrasto tra promesse e realtà. I numerosi ritardi e la diminuzione delle ambizioni delle normative critiche, dall’agricoltura e dalla natura alle sostanze chimiche, rappresentano una minaccia significativa per gli obiettivi del Green Deal».

Il segretario generale dell’EEB, Patrick ten Brink , ha dichiarato: «In un discorso pieno di numeri e impegni mantenuti, Ursula von der Leyen ha deliberatamente sorvolato sui ritardi e sulle ambizioni diluite che, dossier dopo dossier, hanno eroso la credibilità della sua promessa iniziale del Green Deal. Il suo progetto politico di punta non raggiungerà il momento dell’“uomo sulla luna” se soccombe alle false argomentazioni e allo score politico che ostacolano qualsiasi progresso. C’è ancora tempo per portare avanti un’agenda di trasformazione e dimostrare un impegno genuino per il futuro di cui abbiamo bisogno e che la generazione più giovane giustamente merita».

Ed EEB stila una lista delle promesse non mantenute dalla Commissione Ue guidata dalla von der Leyen:

Un futuro senza sostanze tossiche: ritardando la revisione di REACH, la regolamentazione dell’Ue sulle sostanze chimiche, la Commissione sostiene il vecchio modello di crescita obsoleto che lascia indietro i cittadini e le generazioni future. Come dimostrano gli scandali PFAS, i ritardi nella riforma della regolamentazione sulle sostanze chimiche causano sofferenze e malattie e impediscono all’industria europea di diventare leader mondiale nella produzione pulita.

Alimentazione sostenibile: la strategia ” Farm to Fork ” dell’Ue ha adottato una legge sui sistemi alimentari sostenibili. E’ la nostra occasione per creare un sistema migliore per le persone e per il pianeta. L’attuale sistema alimentare provoca inquinamento, diete inadeguate e disuguaglianza. La promessa di risolverlo rimane irrealizzata.

Tassazione dell’energia: accantonare la direttiva obsoleta sulla tassazione dell’energia è problematico. L’attuale legislazione, vecchia di oltre due decenni, non è più adatta ai mercati energetici di oggi ed è in contrasto con gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Ue. L’inflazione ha ridotto di molto i livelli minimi di tassazione in termini reali: inquinare diventa sempre più economico.

Transizione energetica: le concessioni alle industrie dell’idrogeno e del nucleare nelle normative sulle energie rinnovabili e negli atti delegati sull’idrogeno danno priorità ai profitti delle grandi compagnie energetiche rispetto alle energie rinnovabili e alla modernizzazione della rete. Vengono dirottate risorse preziose invece di concentrarsi sul carburante del futuro: l’elettricità rinnovabile.

Materie prime critiche: l’Ue si è impegnata a ridurre la dipendenza dai fornitori stranieri di terre rare con standard elevati. Un voto al Parlamento europeo questa settimana rivelerà l’impegno dell’Ue nei confronti della resilienza delle materie prime e degli standard ambientali e dei diritti umani. L’assenza di impegni vincolanti, come il consenso libero, preventivo e informato, solleva preoccupazioni sul consenso delle popolazioni indigene.

Ripristino della natura : mentre il discorso di Ursula von der Leyen parla dell’importanza della natura e degli ecosistemi, il Parlamento europeo ha sviscerato la sua legislazione. I triloghi devono ripristinare l’ambizione della legge sul ripristino della natura.

Accesso alla giustizia : nonostante gli impegni presi, la Commissione non ha introdotto la direttiva promessa per garantire un accesso minimo alla giustizia per le questioni ambientali negli Stati membri. Inoltre, non è riuscita a garantire l’accesso alla giustizia per le proposte Fit for 55, minando la politica climatica e favorendo l’industria rispetto alla governance ambientale.

Benessere degli animali: milioni di animali soffrono ogni giorno in un sistema obsoleto. La Commissione si è impegnata ad aggiornare le leggi sul benessere degli animali, ma sembra ignorare questo impegno, nonostante 1,4 milioni di cittadini sostengano l’iniziativa “End the Cage Age”.

Di fronte a questi fatti, Faustine Bas-Defossez , direttrice natura, salute e l’ambiente dell’EEB, evidenzia che «Affermare che la Commissione abbia mantenuto le sue promesse è a dir poco ipocrita, soprattutto quando si tratta di agricoltura, cibo, silvicoltura e prodotti chimici. I ritardi indefiniti nella legislazione critica in questi settori stanno minacciando l’intero European Green Deal, minando i suoi obiettivi in ​​materia di clima, inquinamento zero e biodiversità. Dopo un’estate di record battuti, non è il momento di allentare queste promesse, è il momento di raddoppiare. Poiché il costo dell’inazione aumenta, qualsiasi ulteriore ritardo nella realizzazione del Green Deal europeo sarebbe una mossa politicamente irresponsabile che gli elettori probabilmente ricorderanno».

EEB conclude: «L’European Green Deal, sostenuto da Ursula von der Leyen, si trova in un momento critico. Sebbene il suo discorso sullo stato dell’Ue trasmetta impegno, le sue politiche devono affrontare ritardi, omissioni o diluizioni nella Commissione, nel Consiglio e nel Parlamento. L’EEB chiede a von der Leyen di impegnare personalmente la sua Commissione a realizzare e lottare per l’European Green Deal nei triloghi, contrastare le false argomentazioni e allinearsi con la scienza, i cittadini, le aziende innovative che cambiano il sistema e i giovani».