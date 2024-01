Comprendere meglio come gli aerosol e le nuvole modificano meteo e clima

Il nuovo progetto CERTAINTY metterà in campo nuove tecnologie

[8 Gennaio 2024]

Il progetto Cloud-aERosol inTeractions & their impActs IN The earth sYstem (CERTAINTY), finanziato dal programma Horizon Europe, punta a migliorare la nostra comprensione dell’impatto delle nuvole e degli aerosol sul clima. Al Ilmatieteen Laitos – l’Istituto meteorologico della Finlandia che partecipa a CERTAINTY, spiegano che «Questo progetto si sforza di perfezionare e utilizzare osservazioni e modelli per comprendere e descrivere le complesse interazioni tra nuvole e aerosol all’interno dei sistemi climatici e meteorologici».

Con un budget di 7,2 milioni di euro, CERTAINTY durerà fino al 2028 ed è un’iniziativa è in linea con l’impegno dell’Unione europea a sostenere la transizione verso un futuro resiliente e low-carbon e l’azione climatica in conformità con l’Accordo di Parigi sul clima. Ulteriori finanziamenti per il progetto provengono dalla Svizzera (880.000 euro) e dal Regno Unito (800.000 euro).

CERTAINTY mette in campo tecnologie di osservazione emergenti per aumentare la nostra comprensione delle interazioni aerosol-nuvole. Il nuovo satellite EarthCare che sarà lanciato nel 2024 fornirà nuove e più accurate osservazioni satellitari di nuvole, aerosol e radiazioni. «Inoltre – sottolineano i ricercatori – le infrastrutture di osservazione forniscono una copertura globale delle proprietà dell’atmosfera. Questi dati costituiranno la principale fonte di dati per la complessa modellazione computerizzata utilizzata per prevedere e comprendere il ruolo delle nuvole e degli aerosol sulle condizioni meteorologiche e sul clima».

La coordinatrice del progetto, Jennie Thomas del Centre national de la recherche scientifique (CNRS) e ricercatrice all’Institut des Géosciences de l’Environnement (IGE), evidenzia che «Disponiamo di un team di esperti europei leader a livello mondiale per affrontare questa urgente necessità scientifica di comprendere i ruoli di nuvole e aerosol in condizioni meteorologiche e climatiche. Uniamo competenze di modellazione e osservazione per comprendere i processi di aerosol delle nuvole e i loro collegamenti con il clima e la società globali».

Il coordinatore scientifico di CERTAINTY Harri Kokkola dell’Ilmatieteen Laitos e professore all’Itä-Suomen yliopisto, conclude: «Il nostro obiettivo è combinare la ricchezza di dati disponibili da satelliti, osservazioni e modelli per migliorare la nostra comprensione su come gli aerosol e le nuvole modificano meteo e clima. Speriamo di portare certezza in questo argomento di ricerca che è stato una persistente fonte di incertezza nella previsione del tempo e dei cambiamenti climatici».