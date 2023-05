Ancora giganteschi incendi in Russia: 6 morti negli Urali

Greenpeace Russia torna a criticare l’inefficace politica anti-incendio dcel governo federale

[8 Maggio 2023]

Secondo l’agenzia di stampa russa TASS, che cita le autorità sanitarie locali, il bilancio delle vittime degli incendi nella regione di Kurgan, negli Urali, è salito a 6 e altri 14 persone sono state ricoverate in ospedale con ustioni gravi.

Il 7 maggio, il comitato investigativo russo ha affermato che «Questi decessi sono stati causati da casi di negligenza criminale».

Oggi, il ministro russo per le emergenze, Aleksandr Kurenkov è arrivato nella regione di Kurgan, al confine con il Kazakistan, per supervisionare personalmente gli sforzi per contenere il disastro e, dopo aver ispezionato l’area in elicottero ha detto che «La maggior parte degli incendi è stata ormai circoscritta».

Secondo il ministero russo delle emergenze, «6 dei 9 ncendi che hanno minacciato le aree residenziali della regione sono stati contenuti, uno dei quali è stato completamente spento. Sul fronte degli incendi operano 1.300 soccorritori e 330 unità con attrezzature specializzate. Fino a stamattina gli aerei avevano sganciato più di 165 tonnellate di acqua sui fronti del fuoco».

Il ministero della difesa russo ha annunciato che invierà nella regione due dei suoi aerei da trasporto Il-76, attrezzati per missioni antincendio.

Già a fine apriole nella regione di Kurgan era stato dichiarato lo stato di emergenza a causa di estesi incendi e 40 edifici sono stati distrutti dalle fiamme.

In Russia la situazione degli incendi rimane difficile non solo nella regione di Kurgan, ma anche in altre aree degli Urali, comprese le regioni di Sverdlovsk e Tyumen.

Secondo la filiale russa di Greenpeace, «I passi che le autorità stanno ora intraprendendo per combattere gli incendi nelle aree naturali non sono sufficienti. In questo modo non saranno in grado di evitare un altro disastro degli incendi. Esortiamo il governo russo a riformare l’intero sistema antincendio in modo che i disastri che si verificano nel paese quasi ogni anno non si ripetano».

La Transbaikalia ha cominciato a bruciare già a febbraio, quando nella regione si sono già verificati circa 300 incendi. E altri incendi, sempre più numerosi, sono scoppiati nella vicina Buriazia. Per diversi giorni. le autorità non sono riuscite a far fronte a un grosso incendio nel G Daghestan e, come al solito, in primavera l’erba brucia nella regione di Kaliningrad e gli incendi iniziano nella regione di Bryansk e altrove. Greenpeace Russia evidenzia: «Anche se a fine febbraio e inizio marzo ci sono stati meno incendi del solito a causa del maltempo, ora il quadro in tutto il Paese sta già assumendo la forma consueta».

E i provvedimenti presi dal governo federale russo sono spesso incoerenti o inefficaci. «Ad esempio – evidenzia Greenpeace – per combattere gli incendi primaverili, Rosleskhoz (l’agenzia federale per le foreste, ndr) ha introdotto una moratoria sugli incendi primaverili preventivi . Questo non è un divieto, ma una forte raccomandazione, e non si tratta di un completo rifiuto degli incendi, ma solo di rimandarli all’autunno. La misura si è rivelata quasi non funzionante: non tutte le regioni sono pronte a rifiutarsi di bruciare. E per ridurre gli incendi boschivi estivi, da diversi anni sono state ridotte le cosiddette zone di controllo, territori in cui gli incendi non possono essere estinti. Quest’anno, la loro superficie dovrebbe essere ridotta di altri 96 milioni di ettari. Tuttavia, senza un adeguato sostegno finanziario da parte delle regioni, è improbabile che questa misura sia efficace. Ora il cambiamento climatico sta creando condizioni completamente nuove e questi territori da soli non bastano. Serve una riforma dell’intero sistema di protezione delle aree naturali dagli incendi».