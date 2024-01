Alluvione, Unicoop Firenze raddoppia le donazioni: in arrivo 230mila euro alle famiglie colpite

Monni: «Il contributo è molto importante, in un momento in cui le risorse a disposizione sono limitate»

[8 Gennaio 2024]

La raccolta fondi lanciata da Unicoop Firenze dopo l’alluvione dello scorso 2 novembre ha raccolto 115mila euro, direttamente alle casse (si poteva donare 1, 5 o 10 euro) oppure attraverso i punti della carta socio (100, 500, 1000).

Un ammontare che la cooperativa adesso raddoppierà attingendo a fondi propri, così da staccare un assegno da 230mila euro che verrà messo disposizione della Protezione civile della Regione Toscana, che a sua volta li darà alle famiglie colpite. Si tratta della donazione più generosa finora rivolta alla Toscana per far fronte alla tragedia.

«Il contributo di Unicoop che sarà messo a disposizione delle famiglie colpite è molto importante, in un momento in cui le risorse a disposizione sono limitate», dichiara nel merito l’assessora regionale alla Protezione civile, Monia Monni.

Finora infatti dal Governo nazionale le risorse sono praticamente ferme: «Ha stanziato esclusivamente 5 milioni di euro che fanno parte di un primo piano che copre una minima parte di interventi. Abbiamo letto che arriveranno altri 25 milioni, ma non abbiamo ancora notizia ufficiale, mentre per le famiglie e per le imprese, ad oggi, le uniche risorse messe a disposizione sono quelle della regione inserite nell’ultima variazione di bilancio: 37 milioni di euro, di cui 25 per le famiglie. Poi ci sono i contributi delle varie associazioni, di cittadini o enti come la Coop. Con questa donazione importante ed estremamente indispensabile le famiglie potranno coprire quella parte di danno che non è coperta dall’emergenza nazionale, penso ad esempio alle macchine o beni mobili che appunto l’emergenza nazionale non copre».

Nel frattempo la Regione sta mantenendo attiva – fino al 19 gennaio – la piattaforma dedicata a raccogliere le domande di accesso ai fondi da parte degli alluvionati, per ristorare almeno in parte i danni subiti: una volta pronto l’elenco di coloro che attraverso la piattaforma si sono attivati per la domanda di rimborso «aggiungeremo anche i soldi di Unicoop e diremo anche a quali delle famiglie saranno destinati», precisa il presidente Eugenio Giani.

«Passata la prima emergenza – conclude Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza Unicoop Firenze –, nella quale la nostra cooperativa ha dato aiuto immediato, vogliamo mantenere viva la vicinanza alle famiglie colpite dall’alluvione alle quali verrà destinato quanto raccolto con nostra la campagna di solidarietà. Voglio ringraziare i tanti soci e clienti che, nonostante il momento difficile, hanno dato il loro contributo e che, con oltre 21mila donazioni, ci hanno permesso di raggiungere una cifra così importante: ci auguriamo che questa donazione sia un contributo concreto alla ripartenza e un segnale di speranza per il futuro, perché la nostra regione possa davvero ripartire più forte di prima».

Nel frattempo la Regione Toscana ricorda di avere aperto un conto corrente bancario per raccogliere donazioni di privati, enti e imprese da destinare alle persone e alle famiglie meno abbienti delle zone colpite dalla recente alluvione.

I versamenti dovranno avere la causale “Emergenza alluvione in Toscana” e possono essere effettuati con bonifico o presentandosi direttamente in banca senza pagare alcuna commissione. Il numero IBAN del conto corrente bancario intestato a “Regione Toscana, Piazza Duomo 10, Firenze” : IT 80 L 01030 02818 000000434331.

I destinatari dei fondi raccolti verranno individuati in collaborazione con i Comuni interessati dai fenomeni alluvionali..

Per informazioni sulle modalità di donazione possibile contattare il numero verde dell’Urp della Guinta regionale 800-860070 o scrivere a: urp@regione.toscana.it