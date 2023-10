Verso l’area marina protetta Otranto-Leuca

Una nuova AMP lungo la costa pugliese è un importante passo per la salvaguardia dell'ecosistema marino nel Mediterraneo

[2 Ottobre 2023]

Secondo i risultati preliminari dello studio sull’istituzione cdell’Area marina protetta (AMP) Otranto-Leuca presentati il 30 settembre nella sede di Tricase del Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) di Bari, «L’AMP Otranto-Leuca sarà fondamentale per la conservazione della biodiversità marina e per promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità locali».

Lo studio è stato presentato durante il BlueLandDay 2023 che aveva come tema “L’Area Marina Protetta: un’occasione di crescita e tutela del territorio tra Otranto e Leuca» ed evidenzia che «Questa area coinvolgerà 11 comuni e si estenderà per circa 60 km lungo la costa, posizionandosi tra le più vaste d’Europa. L’iter per l’istituzione di questa AMP è stato lungo e complesso, ma ora si sta avvicinando alla realizzazione grazie agli sforzi dei comuni coinvolti e del Ministero dell’Ambiente – con il supporto di ISPRA – e della Regione Puglia attraverso il Progetto CORISMA (finanziato dal FEAMP-PO 2014-2020 – Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014-2020), insieme con CIHEAM Bari (capofila), Università del Salento e ARPA Puglia, partner del progetto».

Dallo studio arriva la conferma che «Gli habitat all’interno dell’AMP Otranto-Leuca sono estremamente sensibili ai cambiamenti climatici e alle pressioni antropiche, rendendo, quindi, necessaria l’adozione di misure di protezione e gestione sostenibile. Questa AMP rappresenterà non solo una salvaguardia per l’ambiente naturale, ma anche un’opportunità per lo sviluppo di attività economiche sostenibili, come il turismo subacqueo e l’enogastronomia. L’AMP Otranto-Leuca sarà un modello di convivenza armoniosa tra la tutela dell’ambiente marino e lo sviluppo socioeconomico del territorio. Inoltre, contribuirà a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di preservare i nostri mari e oceani per garantire un futuro sostenibile.

Il CIHEAM conclude; «Il futuro dell’ecosistema marino è nelle mani di tutti noi e l’AMP Otranto-Leuca rappresenta un passo importante verso la sua salvaguardia e il nostro benessere futuro».